Postul drastic pe care l-a început Mihai Stoica: „Am 66 de ore doar cu apă”. Care sunt beneficiile și ce face în momentul în care vine foamea. Exclusiv

Mihai Stoica și-a schimbat de câțiva ani stilul de alimentație și precizează, cu fiecare ocazie, că se simte mult mai bine. Pentru el, sănătatea este pe primul loc, fiind conștient că nu se mai află la prima tinerețe. În direct la “MM la FANATIK”, președintele Consiliului Administrativ de la FCSB și-a deschis sufletul și a vorbit despre beneficiile postului pe care l-a început.

Ce este water-fasting-ul, regimul pe care l-a început Mihai Stoica

Mai exact, (n.r. abținere de la mâncare) de șapte zile. În ultimele 66 de ore, oficialul campioanei României a mărturisit că a băut doar apă, în această perioadă neputând consuma nimic cu conținut caloric, care să-i strice regimul. A găsit, însă, o alternativă atunci când i se face foame.

“Am 66 de ore doar cu apă și mai am 94. Se numește water-fasting și durează șapte zile. 66 de ore am băut doar apă, nicio cafea. Nu poți consuma nimic cu conținut caloric în acest interval. Poți să bei ceai, poți să bei cafea, dar eu am mers numai pe apă. Activitățile sunt secretul. Dacă nu ai activitate, atunci deduci mai greu. Eu chiar am un regim. Dimineață beau apă plată, iar după-amiaza beau apă minerală cu gaz, că vine foamea puțin.

Normal sunt 168 de ore în șapte zile, dar eu fac 160 ca să pot funcționa joi. Că de joi am renunțat la mâncare, de la 19:43 și o să încep să mănânc la 11:43. Important este, apoi, cum strici acest fast, cu ce începi. Că sunt unii care au început cu fructe… Nu, e un dezastru. Sau cu carbohidrați, nu e o nenorocire”, a spus Mihai Stoica.

Cum luptă regimul contra celulelor cancerigene

În continuare, a explicat de ce a început acest regim și ce face în momentul în momentul în care vine foamea.

“Beneficiile sunt foarte mari. Fiica mea a pus un story, m-a tăguit și acolo scrie foarte clar beneficiile acestui fasting. De la o vârstă, e foarte important să știi că… Celule canceroase ai în corp. Habar nu ai că ai. Pentru că sunt foarte multe tipuri de cancer asimptomatice. În momentul în care intervine autofagia, când organismul începe să-ți mănânce din celulele cancerigene, poți să scapi fără probleme doar cu nemâncare”, a spus Meme.

De ce tip de cancer a suferit Meme

În final, oficialul roș-albaștrilor a făcut și o dezvăluire. A mărturisit că a suferit de cancer de piele, însă sub o formă ușoară. Din fericire, a reușit să învingă boala.

“În acest moment, organismul meu arde 10,53 de grame de grăsime pe oră. Grăsimea iese din țesuturi. Organismul e disperat să mănânce și mănâncă din celulele canceroase. Eu am avut cancer de piele, superficial. E o formă curabilă”, a dezvăluit Mihai Stoica, la “MM la FANATIK”.