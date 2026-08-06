Postul lui Gică Hagi la echipa națională, în pericol!? Fostul selecționer al României anunță: „Mi-aș dori să mă întorc. Vreau să reușesc o performanță mai bună”

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Naționala României este condusă în prezent de Gică Hagi și va începe o nouă campanie în Nations League în luna septembrie. Un fost selecționer a vorbit recent despre posibilitatea de a reveni pe banca tehnică, dorindu-și să își depășească performanța din primul mandat.

Edi Iordănescu mai vrea un mandat la echipa națională a României

Naționala României a fost repartizată în grupa H din Nations League, unde se va duela cu Bosnia și Suedia, cele două echipe care au participat la CM 2026, și cu Polonia, care a ratat la mustață accederea pe tabloul principal al turneului final câștigat în această vară de Spania. „Tricolorii” vor începe acest drum sub îndrumarea lui Gică Hagi, care . Edi Iordănescu a spus că își dorește să vadă prima reprezentativă strălucind, spunând ulterior că ar vrea ca într-o zi să revină și să facă mai multe decât în primul mandat, când a fost prezent cu naționala României în optimile EURO 2024.

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„(n.r. V-ați mai întoarce la echipa națională? Și în ce condiții?) Nu știu… eu mi-am dorit să continui. Din păcate, cum am mai spus, nu s-a întâmplat ce ne-am dorit, de altfel, ambele părți, ăsta e paradoxul major. S-a întâmplat, acum e altcineva la echipa națională, merită suportul nostru, încredere, mi-aș dori să producă performanță. Cred că fotbalul românesc are nevoie de o locomotivă, reprezentată de națională.

Automat ar trage în sus fotbalul românesc, ar ridica nivelul și ar îmbunătăți percepția din exterior. Referitor la mine, cu siguranță mi-aș dori într-o zi să revin, de ce nu? Și mi-aș dori să mă întorc la momentul potrivit și să reușesc o performanță mai bună decât cea din 2024”, a declarat Edi Iordănescu, pentru

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Oferte din Anglia și Italia pentru Edi Iordănescu

După scurta aventură avută în Polonia la Legia Varșovia, , Edi Iordănescu a mărturisit recent că a existat interes pentru serviciile sale de la echipe din ligile secunde din Anglia și Italia, însă acestea nu au avut finalitate în cele din urmă. „Am fost pe lista scurtă în Championship sau în Serie B.

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În final s-a ales un alt antrenor, care nu avea probabil nici jumătate din CV-ul pe care îl aveam eu, doar pe considerentul că știe mai bine competiția, că e localnic sau că vine dintr-o altă școală de antrenori, că e spaniol, că e portughez, s-a întâmplat asta”, dezvăluia tehnicianul român la

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În vara acestui an, Edi Iordănescu s-a aflat pe lista scurtă a lui Neluțu Varga la CFR Cluj. Antrenorul i-a spus patronului fostei campioane a României că