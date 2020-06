Postul Sfinților Petru și Pavel. Ce nu ai voie să faci sub nicio formă 14 zile. Se spune că e mare păcat

De luni, 15 iunie, credincioșii din întreaga țară intră pentru următoarele două săptămâni în Postul Sfinților Petru și Pavel, una dintre cele mai importante obiceiuri creștine ale tuturor timpurilor. Practic, este momentul în care purifică cu toții spiritual pentru a întâmpina ziua în care îi vom pomeni, ca în fiecare an, pe cei doi Apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos.

În această perioadă sunt respectate cu sfințenie toate cele 7 zile de interdicții, cunoscute în popor și sub denumirea de Postul Sânpetrului. Vorbim despre postul rânduit de Biserica Ortodoxă în cinstea celor doi apostoli și a obiceiului pe care ei îl aveau, acela de a posti înaintea unor fapte importante.

Totodată, ne așteaptă 14 zile încărcate de simboluri și superstiții care datează încă din cele mai vechi timpuri. Spre exemplu, nu are o dată fixă, întrucât debutul său depinde de ziua Sfintelor Paști, care știm cu toții că variază de la an la an.

Superstiții legate de Postul Sfinților Petru și Pavel. Ce nu ai voie să faci în aceste zile

Dacă ți-ai propus să respecți acest Post, trebuie să știi că nu vei mai putea consuma alimente precum carne, lapte, sau ouă. În Biserica Ortodoxă există totuși zile în care Sfinții Părinți au rânduit dezlegare la pește.

Astfel, vei avea permisiunea de a te desfăta cu acest aliment, care, conform tradiției, a fost consumat inclusiv de către Mântuitorul Iisus Hristos. De altfel, peștele are o semnificație aparte în lumea creștină. Dezlegarea la pește reprezintă, practic, un răsfăț prin care se întâmpină sărbătoarea Sfinților Petru și Pavel cu bucurie în suflete și mese îmbelșugate.

Cei doi Apostoli și ucenici ai Mântuitorului Iisus Hristos, despre care se spune că au contribuit cel mai mult la răspândirea creștinismului în întreaga lume, vor fi sărbătoriți, ca în fiecare an, pe data de 29 iunie.

Ce trebuie să faci pentru a avea noroc de Sfinții Petru și Pavel

Și dacă tot am pomenit de această zi specială, trebuie spus că este bine să împărțim mere dulci și miere tuturor prietenilor și vecinilor, transmițându-le totodată gândurile noastre bune. Astfel, vor avea parte de sănătate, spor în muncă și belșug.

Femeile, însă, vor fi nevoite să respecte cu sfințenie o regulă nescrisă, preluată din moși-strămoși. Mai exact, acestea nu au voie să mănânce merele până în ziua praznicului, pentru că aduce ghinion și îi mâniază pe cei trecuți în neființă.

În credința românească străveche, ziua Sfinților Petru și Pavel este cunoscută și sub denumirea de „Sânpetru de vară”. Pentru a marca această sărbătoare specială, creștinii din întreaga țară le transmit celor dragi mesaje, care mai de care mai frumoase și inventive.

