Postura de necrezut în care a fost surprins Cristi Borcea pe plajă la Olimp. Ce a putut să facă de față cu zeci de oameni. Toți au rămas muți – Video

Cristi Borcea s-a schimbat mult în ultimii ani! Pe vremuri mergea în diferite vacanțe scumpe în țări exotice de peste Ocean și stătea departe de oameni, în prezent, însă, fostul șef de la Dinamo stă printre turiștii obișnuiți de la Olimp și împarte cafele pe plajă.

Cine se gândea că o să-l vadă vreodată pe milionar într-o astfel de postură? Ei bine, afaceristul s- transformat de când este cu Valentina Pelinel, a devenit un om mai bun și modest, iar dovada o fac acțiunile sale de la malul mării.

Ce-i drept, și anii petrecuți în detenție l-au făcut să vadă viața cu alți ochi, iar acum este o fire deschisă cu lipici la oameni. Fără să aibă vreo rușine, fostul șef de la Dinamo s-a gândit să facă ziua mai frumoasă oamenilor de pe plajă.

Cristi Borcea a împărțit cafele pe litoral

Milionarul se bucură de vacanță la malul mării împreună cu familia. Fostul dinamovist se află de săptămâni buni la Olimp, unde are alături copiii, dar și prima și actuala soție. Toată lumea este fericită în familia Borcea, iar pentru că lucrurile merg ca pe roate, Cristi Borcea a simțit nevoia să bea o cafea, însă ulterior le-a făcut o surpriză și celor aflați la plajă.

Astfel, din șezlong în șezlong, ca și vânzătorii ambulanți, Cristi Borcea a împărțit cafele oamenilor, care au făcut ochii mari când l-au văzut în față cu propunerea. Evident, milionarul nu a fost refuzat, iar gestul lui a fost profund lăudat.

Valentina Pelinel se afla și ea la plajă, ascunsă sub un prosop, unde se relaxa cu o țigară pe care o suda de zor.

Are 9 copii cu 4 femei

Fostul șed de la Dinamo are 3 copii cu Mihaela Borcea. Patrik (21 de ani) şi gemenii Melissa şi Angelo (18 ani). Din căsătoria cu Alina Vidican, Borcea are o fată și un băiat, pe George Alexandru (7 ani) şi Gloria (4 ani). Din relația cu avocata Dana Voiculescu, pe care a cunoscut-o în 2007, o are pe Andreina Carolyn Christine (12 ani). Cu Valentina Pelinel, Borcea are 3 copii, pe Milan (4 ani) și gemenele de un an.