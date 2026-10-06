Postură rușinoasă pentru echipa lui Gică Hagi! România are 13 naționale mai bine clasate decât cea de fotbal masculin

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România se află în acest moment în cel mai jos punct din istorie dacă ne raportăm strict la clasamentul FIFA. „Tricolorii” lui Gică Hagi au căzut pe locul 58 după rezultatele negative din UEFA Nations League, iar chiar în spatele naționalei lui Hagi se regăsesc țări precum Qatar, Burkina Faso, Uzbekistan și Tunisia.

România a picat pe cel mai slab loc din istoria clasamentului FIFA

Gică Hagi a pornit în UEFA Nations League cu mare încredere datorită rezultatelor din meciurile amicale împotriva Georgiei și Țării Galilor. Selecționerul României și-a propus să câștige toate cele 12 puncte din dubla cu Suedia și meciurile cu Bosnia și Polonia, însă, zece zile mai târziu, „tricolorii” sunt pe locul 4, cu niciun punct în clasament și cu 13 goluri primite.

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România a pornit pe locul 52 înaintea celor 4 partide și în mai puțin de două săptămâni a pierdut 6 poziții, Până acum, cea mai slabă clasare din istorie era înregistrată în 2011, când „tricolorii” au ajuns de pe 28 până pe 56 în doar 10 luni, sub mandatele lui Răzvan Lucescu și Victor Pițurcă.

Pe ce loc se află România la polo, rugby, volei, hochei și tenis

Deși nu pot fi direct comparabile, întrucât în ceea ce privește fotbalul naționalele din clasament sunt mult mai numeroase decât în cazul altor sporturi, ca poziție efectivă cel mai iubit sport din România a decăzut foarte mult. Spre exemplu, la polo masculin România este pe locul 11, însă aici, în clasamentul prezentat de , doar 42 de naționale sunt înscrise.

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La tenis de câmp feminin (Billie Jean King Cup) România ocupă locul 17, La fotbal masculin, România ocupă poziția 58, dintr-un total de 211 țări înscrise la FIFA. Pozițiile României în funcție de sport arată în felul următor:

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