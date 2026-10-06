Sport

Postură rușinoasă pentru echipa lui Gică Hagi! România are 13 naționale mai bine clasate decât cea de fotbal masculin

Fotbalul masculin este printre cele mai slab clasate naționale ale României! Unde se află „tricolorii” în raport cu celelalte sporturi practicate la nivel național
Ciprian Păvăleanu, Razvan Nicolae
06.10.2026 | 20:18
Postura rusinoasa pentru echipa lui Gica Hagi Romania are 13 nationale mai bine clasate decat cea de fotbal masculin
SPECIAL FANATIK
Naționala de fotbal masculin a scăzut drastic în clasamentul FIFA. Pe ce locuri se află naționalele „tricolore” din alte sporturi. Foto: Colaj FANATIK
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România se află în acest moment în cel mai jos punct din istorie dacă ne raportăm strict la clasamentul FIFA. „Tricolorii” lui Gică Hagi au căzut pe locul 58 după rezultatele negative din UEFA Nations League, iar chiar în spatele naționalei lui Hagi se regăsesc țări precum Qatar, Burkina Faso, Uzbekistan și Tunisia.

România a picat pe cel mai slab loc din istoria clasamentului FIFA

Gică Hagi a pornit în UEFA Nations League cu mare încredere datorită rezultatelor din meciurile amicale împotriva Georgiei și Țării Galilor. Selecționerul României și-a propus să câștige toate cele 12 puncte din dubla cu Suedia și meciurile cu Bosnia și Polonia, însă, zece zile mai târziu, „tricolorii” sunt pe locul 4, cu niciun punct în clasament și cu 13 goluri primite.

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România a pornit pe locul 52 înaintea celor 4 partide și în mai puțin de două săptămâni a pierdut 6 poziții, iar acum se situează pe locul 58, sub Bosnia, dar peste Uzbekistan. Până acum, cea mai slabă clasare din istorie era înregistrată în 2011, când „tricolorii” au ajuns de pe 28 până pe 56 în doar 10 luni, sub mandatele lui Răzvan Lucescu și Victor Pițurcă.

Pe ce loc se află România la polo, rugby, volei, hochei și tenis

Deși nu pot fi direct comparabile, întrucât în ceea ce privește fotbalul naționalele din clasament sunt mult mai numeroase decât în cazul altor sporturi, ca poziție efectivă cel mai iubit sport din România a decăzut foarte mult. Spre exemplu, la polo masculin România este pe locul 11, însă aici, în clasamentul prezentat de WorldAquatics, doar 42 de naționale sunt înscrise.

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La tenis de câmp feminin (Billie Jean King Cup) România ocupă locul 17, în timp ce la rugby masculin suntem poziționați foarte bine: locul 21 dintr-un total de 114 naționale. La fotbal masculin, România ocupă poziția 58, dintr-un total de 211 țări înscrise la FIFA. Pozițiile României în funcție de sport arată în felul următor:

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  • Polo masculin – 11 mondial
  • Tenis de câmp feminin (Billie Jean King Cup) – 17 mondial
  • Rugby masculin – 21 mondial
  • Hochei pe gheaţă masculin – 22 mondial
  • Volei masculin – 22 mondial
  • Polo feminin – 27 mondial
  • Volei feminin – 31 mondial
  • Hochei pe gheaţă feminin – 37 mondial
  • Futsal masculin – 37 mondial
  • Tenis de câmp masculin (Cupa Davis) – 42 mondial
  • Rugby feminin – 45 mondial
  • Fotbal feminin – 53 mondial
  • Fotbal masculin – 58 mondial
  • Baschet masculin – 62 mondial
  • Baschet feminin – 62 mondial
  • Fotbal pe plajă masculin – 66 mondial
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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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