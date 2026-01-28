Pot aduce muncitorii asiatici virusul mortal Nipah în România? Dr. Virgil Musta, despre focarul apărut în India: „Toți trebuie să facă anumite investigații”

ADVERTISEMENT

Focarul recent de virus Nipah a readus în centrul autorităților sanitare, în special în țările din Asia, îngrijorări, fiind luate măsuri, chiar și pe aeroporturi, ca în perioada pandemiei de coronavirus.

Pot aduce muncitorii asiatici virusul mortal Nipah în România? Ce spune unul din cei mai cunoscuți infecționiști de la noi

Cât de pregătită este țara noastră în fața unei astfel de amenințări și ce trebuie să știe românii care merg în țările asiatice? Pot aduce muncitorii asiatici acest virus în țară? Care sunt măsurile pe care autoritățile le-ar putea lua, urmând exemplele din Thailanda și Taiwan? La aceste întrebări adresate de FANATIK a răspuns, în exclusivitate, medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara.

Doctorul care a devenit cunoscut în perioada explică, pentru FANATIK, riscurile reale ale acestui virus, dar și care sunt măsurile minimale pe care autoritățile sanitare din România le-ar putea lua în fața contagiunii cu Nipah. Totuși, medicul timișorean ridică una din cele mai sensibile probleme: nu se știe dacă țara noastră are teste disponibile pentru depistarea virusului.

Un virus extrem de periculos, cu o rată a mortalității de până la 75%

Virusul Nipah este considerat de extrem de periculos, din cauza potențialului epidemic și a mortalității ridicate, în focarele raportate în anii anteriori fiind de 75% din cazuri. Boala se transmite în principal de la animale la om (porci sau lilieci). Ce e cu adevărat dramatic, în cazul acestui virus, este că nu există niciun tratament specific și nici vaccin, motiv pentru care creează panică de fiecare dată când apare în vreun stat. După ce virusul ajunge la om, acesta poate fi transmis și de la om la om, în continuarea lanțului de infectare.

Virgil Musta, sfat pentru românii care merg în vacanță în țările asiatice: „Se ia această măsură”

„Nu există vaccin și nici tratament specific pentru acest virus, aceasta e o mare problemă”, avertizează dr. Virgil Musta. Cu alte cuvinte, în lipsa unor soluții medicale clare, singurele măsuri care pot fi luate sunt cele epidemiologice clasice, exact cele pe care le-a cunoscut lumea în pandemie.

Potrivit medicului infecționist, prevenția începe cu lucruri simple. Igiena personală e foarte importantă, ca în cazul oricărei alte boli, iar masca poate fi salvatoare și în acest caz. Virgil Musta le spune românilor care vor să meargă în Asia de ce ar trebui să țină cont, având în vedere că Thailanda și Taiwan fac controale riguroase pe aeroporturi. „Măsurile sunt, în general, epidemiologice. În primul rând, noi, dacă mergem în zone aglomerate în țări străine este bine să avem și o mască. Vedeți cum toți asiaticii când merg cu avionul sau sunt pe aeroport, unde există riscul de a contacta afecțiuni cu transmitere respiratorie se ia această măsură, de a purta masca. Spălatul pe mâini iarăși e foarte important”, semnalează Virgil Musta, în exclusivitate pentru FANATIK.

Ce se întâmplă cu muncitorii asiatici care vin la noi: „Reguli stricte atunci când se fac angajări”

În ceea ce privește controalele de pe aeroporturi, dacă s-ar impune și la noi, având în vedere că în țara noastră ajung periodic sute de muncitori asiatici, chiar din zonele unde apar aceste focare, precum India sau Nepal, medicul spune că asta urmează să decidă direcțiile de sănătate publică, iar singurele măsuri care s-ar putea lua ar fi de triaj epidemiologic.

Nu de alta, dar, în ultimii ani, România a devenit o destinație importantă pentru forța de muncă din Asia. Muncitori din India, Nepal, Sri Lanka sau Filipine lucrează în companii de la noi, iar apariția noului focar de Nipah a alimentat îngrijorări, mai ales în mediul online, cu privire la importarea virusului.

Medicul Musta vine să tempereze aceste preocupări: „În cazul muncitorilor care vin din Asia la noi, trebuie să spun că riscul nu e chiar așa de mare, căci perioada de incubație e în jur de 10 zile. Dacă ai simptomatologie, automat ești trecut printr-un filtru medical. Toți, din câte știu, muncitorii care vin din țări străine trebuie să facă anumite investigații sau vin cu anumite investigații. Știu că așa se procedează, plus că medicina muncii respectă niște reguli stricte atunci când se fac angajări”. Cu alte cuvinte, filtru există, dar depinde cum este aplicat.

România, pregătită sau nu în fața virusului Nipah? „Dacă se va pune problema, cu siguranță se vor aduce teste și se vor face testări”

Poate că cea mai sensibilă declarație făcută de medicul Musta este capacitatea României de a depista rapid cazurile de Nipah. Virusul poate fi detectat prin teste PCR, la fel ca în cazul coronavirusului: „Se poate depista virusul Nipah cu teste PCR. Nu știu dacă la noi se fac teste PCR pentru acest virus, căci trebuie să ai testele. Dacă se va pune problema, cu siguranță se vor aduce teste și se vor face testări în acest sens. Deocamdată, măsurile sunt epidemiologice. Persoanele care au o simptomatologie trebuie să stea în carantină, beneficiază de asistență medicală și, în funcție de asta, se hotărăște ce se face cu persoana respectivă”.

La fel ca la Covid-19, virusul Nipah poate debuta cu simptome banale precum febră, dureri de cap sau dureri musculare. Abia în formele grave apar complicațiile care pot duce la moarte: pneumonii atipicii, encefalită, insuficiență respiratorie.