„Pot eu să-l las pe Tati la greu?”. Gigi Becali nu renunță! A vorbit iar despre transferul lui Louis Munteanu de la CFR la FCSB

Louis Munteanu a fost subiectul unei adevărate telenovele a transferului în această vară. , și, totuși, atacantul a rămas la CFR Cluj. Din campionatul intern, , însă nu s-a concretizat niciun transfer.

FCSB, transferuri ratate. Alibec, Graovac și Politic, sub așteptări

Într-o intervenție telefonică la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, patronul FCSB a lăsat să se înțeleagă că interesul său pentru golgheterul sezonului trecut de SuperLiga nu s-a diminuat. Mai mult, în iarna plănuiește să reia „asaltul” la Louis Munteanu pentru a-l aduce la FCSB.

FCSB nu trece deloc printr-o perioadă bună în campionat, are cinci înfrângeri în 10 etape și, ca punctaj, e mai aproape de ultimul loc decât de play-off. Iar până la liderul U Craiova s-a căscat o prăpastie de 16 puncte. Transferurile din această vară – Alibec, Politic, Graovac – nu s-au ridicat la înălțimea așteptărilor.

Thiam nu intră în aceeași categorie. El a venit de numai o lună și nu a făcut pregătirea cu lotul condus de Elias Charalambous și Mihai Pintilii. A evoluat în patru partide și a dat o pasă de gol.

Gigi Becali n-a renunțat la Louis Munteanu de la CFR Cluj: „La iarnă vorbesc eu cu ‘Tati’”

Principalul marcator de la FCSB este Florin Tănase, cu cinci reușite din totalul de 12 al echipei. Iar trei dintre ele au venit de la punctul cu var. Bîrligea, Miculescu și Cisotti, oameni de bază în linia de atac, au împreună doar 4 goluri. Puștiul Stoian, care a prins în total 90 de minute, toate venind de pe bancă, are și el un gol, înscris în prelungiri cu Hermannstadt în prima etapă, pentru a salva o remiză. Edjouma și Lixandru sunt ceilalți marcatori.

În aceste condiții, Gigi Becali n-a renunțat deloc la ideea de a-l transfera pe Louis Munteanu, golgheterul sezonului trecut. Patronul FCSB a lăsat să se înțeleagă că va reîncepe negocierile în iarnă.

„Lasă, mă, că la iarnă vorbesc eu cu ‘Tati’ (n.r. – Neluțu Varga, patronul CFR Cluj)!”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERIGA. Moderatorul Horia Ivanovici n-a ratat momentul și l-a chestionat pe patronul de la FCSB: „Iar îl luați pe Louis Munteanu? Ați zis că aveți nevoie de fundaș și de mijlocaș”.

„Păi, da. Dar dacă are ‘Tati’ nevoie de cineva, trebuie să-l ajut”, a răspuns misterios Gigi Becali. Iar Horia Ivanovici a insistat: „Adică să vă luați de la ‘Tati’ fundaș și mijlocaș?”.

„Nuuu, atacant! Pot să îl las pe ‘Tati’, prietenul meu?”, a precizat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.