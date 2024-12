Pot femeile să intre în biserică în perioada menstruației? Un preot a lămurit misterul: “E o rânduială a firii”

Un preot a explicat dacă femeile pot sau nu să intre în biserică în perioada menstruației. Acesta a dezvăluit de unde vine, de fapt, această practică. Subiectul a fost intens discutat de-a lungul timpului.

Pot femeile sau nu să intre la biserică în perioada menstruației? Misterul, explicat de un preot

în legătură cu acest subiect, care a fost foarte dezbătut. În timp ce unii sunt de părere că femeile pot intra într-un lăcaș de cult în perioada menstruației, alții au o opinie diferită.

Părintele Vlad Pimen a abordat acest subiect, precizând că menstruația reprezintă un proces natural și sănătos al organismului.

Acesta a mai adăugat că femeile nu ar trebui să fie excluse din viața religioasă din cauza acestui proces. De altfel, practica excluderii lor nu provine din creștinism.

“Cineva a spus că eu am spus că femeia are voie să se împărtășească când este la perioadă. Niciodată nu am spus acest lucru, eu am spus altceva. Am spus că femeile au voie să intre în biserică atunci când sunt la perioadă. Ați înțeles.

La noi în țară s-a format așa, ca un curent, că femeia n-are voie să intre în biserică și nici să se atingă de zidurile bisericii”, a explicat părintele Vlad Pimen într-un clip video postat pe o pagină de .

Din moment ce sunt multe discuții pe această temă, preotul a apelat la un părinte foarte înțelept pentru a cerceta scrierile și Canoanele bisericești.

“Femeia nu și-a făcut nimic ea”

Nu este precizat nicăieri, însă, că femeilor le este interzis să intre în biserică atunci când sunt la menstruație. De fapt, ar fi vorba despre practici păgâne și iudaice.

“Și părintele mi-a spus că a cercetat tot și că nu există canon care să oprească femeia să intre în biserică, dar mi-a dat alt canon și a scos pe foaie un canon apostolic care spune să nu ne luăm după obiceiuri păgâne și iudaice, care opresc să intre femeia în biserică în acea perioadă.

Ați auzit, acestea sunt obiceiuri păgâne și iudaice să nu intre femeia în biserică la perioadă”, a mai spus părintele Vlad Pimen.

că menstruația nu depinde de voința femeilor și că Dumnezeu a rânduit să fie curățat organismul prin acest proces. Astfel, femeile nu ar trebui pedepsite atunci când sunt la menstruație.

“Femeia nu și-a făcut nimic ea, e o rânduială a firii. Lunar așa a rânduit Dumnezeu ca să se curețe organismul, deci nu și-a făcut nimic rău ea, nu a păcătuit ea cu ceva, ca să fie pedepsită, ați înțeles”, a mai explicat părintele.