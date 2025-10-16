Pot juca Louis Munteanu și Bîrligea împreună la FCSB? Verdictul lui MM Stoica

Tricolorii au învins Republica Moldova, 2-1, și datorită unui gol marcat de Louis Munteanu, atacantul celor de la CFR Cluj, iar MM Stoica nu a stat pe gânduri și l-a lăudat pe acesta.

ADVERTISEMENT

MM Stoica, laude pentru Louis Munteanu după România – Moldova 2-1. De ce l-a impresionat atacantul de la CFR Cluj

În ciuda rivalității din SuperLiga, Mihai Stoica nu a ezitat și a apreciat public modul în care fotbalistul formației din Gruia a reușit să marcheze în amicalul contra Moldovei, de pe Arena Națională. Oficialul campioanei României spune că aceasta calitate pe care Munteanu o are, de a specula greșelile adversarilor, este una foarte importantă în fotbalul modern.

„Golul marcat, în stilul lui, șmecher. A reușit să iasă din marcaj. Bine, eu am fost terorizat într-o vreme de un fotbalist, Artur Crăciun (n.r. fotbalistul de lângă care a marcat Munteanu). A jucat împotriva noastră, când am jucat în Moldova, în 2019, cred, când a dat Cristi Dumitru gol. L-am văzut, a ajuns la Universitatea Cluj, iar acum e în Polonia, e un fotbalist care are probleme mari.

ADVERTISEMENT

Faza a fost excelentă, se vedea că a fost lucrată. E artă să marchezi din afara cadrului porții, iar el simte poarta foarte bine. E un jucător care profită de orice face rău adversarul”, a fost concluzia lui MM Stoica.

Cine e mai bun, Louis Munteanu sau Daniel Bîrligea? MM Stoica a răspuns fără ezitare și a numit cel mai bun atacant din SuperLiga

Întrebat despre comparația care se face și Bîrligea, Stoica nu a ezitat și a spus că, în opinia sa, jucătorul de la FCSB este mai bun.

ADVERTISEMENT

„Nu am făcut comparații între el și Bîrligea pentru că văd altfel fotbalul. Pentru mine, ce jucăm noi, un număr 9, nu trebuie să aibă doar calitatea asta de a specula. El trebuie să vină și să joace mult pentru ceilalți, să producă spații, să câștige dueluri aeriene, să iasă din careu, să se bată, să bage alunecări când e nevoie. Nu am nicio treabă cu Louis, eu spun că Bîrligea mi se pare cel mai bun număr 9 pe care l-a avut FCSB de la Cyril Thereau încoace.

ADVERTISEMENT

Definitorie pentru Bîrligea este primul gol marcat cu RFS. S-a dus și a făcut alunecare când nimeni, nimeni nu făcea asta. De asta, oricând aș fi întrebat cine e cel mai bun număr 9 român, zic Bîrligea fără vreo ezitare, nu că e la noi”, a spus MM Stoica la MM LA FANATIK.

Louis Munteanu și Daniel Bîrligea, împreună la FCSB? Verdictul lui MM Stoica

Un alt subiect care s-a aprins în ultima lună, a fost abordat de Stoica. Acesta a spus că se poate ca, într-un alt sistem față de cel de acum, Louis Munteanu și Daniel Bîrligea să joace pentru FCSB împreună.

ADVERTISEMENT

„Într-un sistem 4-4-2, 4-3-1-2, un 3-4-1-2, da, sunt compatibili Bîrligea și Munteanu. Cred că pot juca. Eu am o problemă, când doi jucători cu aceleași calități sunt folosiți. Ei sunt oarecum complementari. Bîrligea poate să fie și ‘target man’, nu are o talie foarte mare, dar poate să facă și asta. Înainte să vină la noi, știu că juca așa la Cluj, cu Yeboah, și ne-a pus niște probleme foarte mari”, a mai declarat MM Stoica.