Sport

Pot juca Louis Munteanu și Bîrligea împreună la FCSB? Verdictul lui MM Stoica

MM Stoica, omul pe care Gigi Becali se bazează în deciziile cele mai importante de la FCSB, a dat verdictul după ce l-a văzut pe Louis Munteanu în meciul României cu Moldova.
Mihai Alecu
16.10.2025 | 09:00
Pot juca Louis Munteanu si Birligea impreuna la FCSB Verdictul lui MM Stoica
EXCLUSIV FANATIK
Ce spune MM Stoica despre Louis Munteanu și Daniel Bîrligea la FCSB

Tricolorii au învins Republica Moldova, 2-1, și datorită unui gol marcat de Louis Munteanu, atacantul celor de la CFR Cluj, iar MM Stoica nu a stat pe gânduri și l-a lăudat pe acesta.

ADVERTISEMENT

MM Stoica, laude pentru Louis Munteanu după România – Moldova 2-1. De ce l-a impresionat atacantul de la CFR Cluj

În ciuda rivalității din SuperLiga, Mihai Stoica nu a ezitat și a apreciat public modul în care fotbalistul formației din Gruia a reușit să marcheze în amicalul contra Moldovei, de pe Arena Națională. Oficialul campioanei României spune că aceasta calitate pe care Munteanu o are, de a specula greșelile adversarilor, este una foarte importantă în fotbalul modern.

„Golul marcat, în stilul lui, șmecher. A reușit să iasă din marcaj. Bine, eu am fost terorizat într-o vreme de un fotbalist, Artur Crăciun (n.r. fotbalistul de lângă care a marcat Munteanu). A jucat împotriva noastră, când am jucat în Moldova, în 2019, cred, când a dat Cristi Dumitru gol. L-am văzut, a ajuns la Universitatea Cluj, iar acum e în Polonia, e un fotbalist care are probleme mari.

ADVERTISEMENT

Faza a fost excelentă, se vedea că a fost lucrată. E artă să marchezi din afara cadrului porții, iar el simte poarta foarte bine. E un jucător care profită de orice face rău adversarul”, a fost concluzia lui MM Stoica.

Cine e mai bun, Louis Munteanu sau Daniel Bîrligea? MM Stoica a răspuns fără ezitare și a numit cel mai bun atacant din SuperLiga

Întrebat despre comparația care se face în SuperLiga, între Munteanu și Bîrligea, Stoica nu a ezitat și a spus că, în opinia sa, jucătorul de la FCSB este mai bun.

ADVERTISEMENT
„Putin luptă pentru viața sa”. Avertismentul ministrului estonian de externe
Digi24.ro
„Putin luptă pentru viața sa”. Avertismentul ministrului estonian de externe

„Nu am făcut comparații între el și Bîrligea pentru că văd altfel fotbalul. Pentru mine, ce jucăm noi, un număr 9, nu trebuie să aibă doar calitatea asta de a specula. El trebuie să vină și să joace mult pentru ceilalți, să producă spații, să câștige dueluri aeriene, să iasă din careu, să se bată, să bage alunecări când e nevoie. Nu am nicio treabă cu Louis, eu spun că Bîrligea mi se pare cel mai bun număr 9 pe care l-a avut FCSB de la Cyril Thereau încoace.

ADVERTISEMENT
Veste uriașă: Adrian Mutu s-a înțeles cu Fiorentina!
Digisport.ro
Veste uriașă: Adrian Mutu s-a înțeles cu Fiorentina!

Definitorie pentru Bîrligea este primul gol marcat cu RFS. S-a dus și a făcut alunecare când nimeni, nimeni nu făcea asta. De asta, oricând aș fi întrebat cine e cel mai bun număr 9 român, zic Bîrligea fără vreo ezitare, nu că e la noi”, a spus MM Stoica la MM LA FANATIK.

Louis Munteanu și Daniel Bîrligea, împreună la FCSB? Verdictul lui MM Stoica

Un alt subiect care s-a aprins în ultima lună, după ce Gigi Becali l-a ofertat public pe Munteanu, a fost abordat de Stoica. Acesta a spus că se poate ca, într-un alt sistem față de cel de acum, Louis Munteanu și Daniel Bîrligea să joace pentru FCSB împreună.

ADVERTISEMENT

„Într-un sistem 4-4-2, 4-3-1-2, un 3-4-1-2, da, sunt compatibili Bîrligea și Munteanu. Cred că pot juca. Eu am o problemă, când doi jucători cu aceleași calități sunt folosiți. Ei sunt oarecum complementari. Bîrligea poate să fie și ‘target man’, nu are o talie foarte mare, dar poate să facă și asta. Înainte să vină la noi, știu că juca așa la Cluj, cu Yeboah, și ne-a pus niște probleme foarte mari”, a mai declarat MM Stoica.

MM Stoica, la momentul adevărului. Ce spune despre Louis Munteanu

Va fi Metaloglobus – FCSB ultimul meci pe arena din Clinceni? Gino Iorgulescu,...
Fanatik
Va fi Metaloglobus – FCSB ultimul meci pe arena din Clinceni? Gino Iorgulescu, declarații contradictorii cu președinții cluburilor din SuperLiga: „Noi nu știm nimic”
Argentina, la o victorie de un nou titlu de campioană mondială. Coechipierul lui...
Fanatik
Argentina, la o victorie de un nou titlu de campioană mondială. Coechipierul lui Messi e liderul echipei și poate ajunge ca un fost mare fotbalist român
Decizie șocantă! Țara din UE suspendă Schengen și introduce controale la graniță pentru...
Fanatik
Decizie șocantă! Țara din UE suspendă Schengen și introduce controale la graniță pentru a evita dezastrul
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Celebrul comentator din România a identificat o coaliție împotriva FCSB: 'Au fost meciuri...
iamsport.ro
Celebrul comentator din România a identificat o coaliție împotriva FCSB: 'Au fost meciuri cu cântec, dubioase'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!