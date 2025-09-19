Pot juca Tănase şi Olaru împreună la FCSB?! Un antrenor din SuperLiga îl contrazice pe Gigi Becali

FCSB trece printr-o perioadă extrem de proastă în SuperLiga, campioana en-titre acumulând doar 7 puncte în primele 9 etape. În urma acestor rezultate s-a discutat mult despre compatibilitatea dintre Darius Olaru și Florin Tănase, iar Marius Croitoru a dat verdictul.

ADVERTISEMENT

Pot juca Tănase şi Olaru împreună la FCSB?! Marius Croitoru îl contrazice pe Gigi Becali

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Marius Croitoru l-a contrazis pe , dar asta cu o singură condiție, a . Întrebat despre forma prin care trece FCSB, fostul antrenor de la FC Botoșani a mărturisit că nu se aștepta ca echipa campioană să scadă atât de mult nivelul în acest sezon.

„(n.r. – Olaru și Tănase pot juca împreună?) Pot juca, bineînțeles! Trebuie să aibă sarcini clare, unul poate să fie număr 8, box to box, iar acesta poate să fie Olaru. Cred că e una dintre pozițiile lui preferate.

ADVERTISEMENT

Tănase poate să joace ca și număr 10. (n.r. – Tănase va juca diseară în spatele lui Thiam) Da, știe mai bine antrenorul ce poziții și ce sarcinii are fiecare la FCSB.

„Îmi e greu să cred că au uitat fotbalul în două luni de zile”

E greu să-ți dai cu părerea din exterior vizavi de ce s-a întâmplat în jocul FCSB-ului. Dacă te uiți, la prima vederea ai spune că nu stau bine din punct de vedere fizic. Aici te contrazic meciurile din cupele europene. Bine, mai mult performanța din cupele europene. În Champions League, din 4 meciuri au avut 3 înfrângeri. Vorbim despre ce au reușit în ultima parte din cupele europene, calificarea în Europa League.

ADVERTISEMENT

Ca joc, e clar că au arătat rău din toate punctele de vedere! Când jocul nu merge, un factor important e pregătirea fizică. Valoare au, au valoare mare toți individual. Probabil că și rezultatele cumulate duc la o încredere care te face să nu mai fii tu cel care ești de fapt.

ADVERTISEMENT

Până la urmă, e clar că nici ei nu se așteptau să aibă rezultatele acestea. Îmi e greu să cred că au uitat fotbalul în două luni de zile. De la cei mai buni jucători în urmă cu două, trei luni de zile, să devină jucători care pur și simplu nu pot să bată pe nimeni. Nu te gândeai acum doi sau trei ani de zile că FCSB nu va putea să o bată pe penultima clasată”, a declarat Marius Croitoru.