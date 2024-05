Pot lucra împreună Dani Coman și Dan Petrescu? Episodul după care cei doi au spus că nu sunt prieteni

Dani Coman (45 de ani) este dorit președinte la CFR Cluj. ”În proporţie de 90%, Coman este noul preşedinte al lui CFR Cluj”, .

Celelalte 10% rămase în suspans vor fi lămurite sau nu vineri, 10 mai, după întâlnirea pe care Dani Coman urmează să o aibă cu antrenorul .

Dani Coman și Dan Petrescu (56 de ani) nu sunt în cele mai bune relații. În 2020, cei doi s-au certat după un meci Astra Giurgiu – CFR Cluj (2-2) și ambii au ținută să întărească ideea că nu sunt prieteni.

Dan Petrescu era antrenor la CFR, iar Dani Coman președinte la Astra. ”Bursucul” a acuzat că Astra ar fi făcut jucat pentru Universitatea Craiova, cu care ardelenii erau în luptă pentru titlul de campioană.

”Eu nu sunt prieten cu Dani Coman, nu am fost niciodată. Întrebați-l pe el ce s-a întâmplat, nu am nicio treabă”, a declarat Dan Petrescu.

Dani Coman a replicat: ”A fost la pauză un schimb contradictoriu de replici, dar nimic altceva. Păi nu suntem prieteni, provenim din generații diferite, nu am jucat împreună, nu ne-am antrenat împreună. Are dreptate, nu suntem prieteni”.

Întrebat dacă are vreo propunere pentru postul de președinte, Dan Petrescu s-a eschivat: ”Eu aș vrea ceva, dar nu vreau să spun, pentru că patronul decide, nu eu. Normal că este cineva din fotbalul românesc, doar nu chem străin președinte”.

, ca în precedentul mandat. Numai că fostul , la începutul lunii aprilie, după eliminarea rușinoasă din Cupa României Betano, după 0-4 cu Corvinul Hunedoara.

”Am avut o relație foarte bună cu Dan Petrescu și cu toți cei de acolo. Au fost mai mult decât excepționale. Până la urmă, Dan Petrescu a fost cel care a insistat să vin și prima dată la CFR Cluj. Avem o relație de respect, din punctul meu de vedere.

Nu știu, e un subiect pe care nu-l comentez sau discut la televizor. Am o pauză, pe care am solicitat-o, pe care o și merit”, a reacționat Cristi Balaj.

”Dacă Petrescu a zis că îl vrea pe Balaj, nu știu cât de fructuoasă va mai fi întâlnirea cu Dani Coman”, a precizat jurnalistul Alin Buzărin, la FANATIK SUPERLIGA, show care este live pe fanatik.ro, luni, marți și vineri, de la 10:30.

”Va fi fructoasă, pentru că omul care decide e Neluțu Varga, nu Dan Petrescu”, a concluzionat moderatorul emisiunii Cristi Coste.

De altfel, patronul Neluțu Varga se așteaptă ca Dani Coman și Dan Petrescu să se pună de acord în privința colaborării și a strategiei clubului.

”M-am întâlnit cu Dani Coman. A fost o discuţie interesantă şi constructivă. În proporţie de 90%, Coman este noul preşedinte al lui CFR Cluj. Când vorbesc despre preşedinte, vorbesc chiar despre această funcţie.

Dani Coman va fi preşedinte cu puteri depline la clubul nostru. A mai rămas ca vineri, Dani Coman să aibă o discuţie cu Dan Petrescu, să îi explice şi antrenorul nostru cum vede lucrurile, să se pună de acord pe tot ceea ce înseamnă strategia clubului”, a declarat Neluțu Varga, pentru FANATIK.

Pe de altă parte, Dan Petrescu este convins că el va decide totul la echipă. ”După cum știți, patronul mă lasă să decid orice vreau, cine rămâne, cine pleacă. Exact cum am lucrat în trecut, asta vrem să facem în continuare”, a anunțat Dan Petrescu la conferința de presă susținută înaintea meciului .

Indiferent unde voi merge, vreau să fiu președinte, nu team manager sub titulatura de președinte. Dacă voi avea putere de decizie, voi merge, dacă nu, nu voi merge, indiferent de echipă și de prietenia pe care o am cu Neluțu sau cu oricare alt proprietar de club. Dacă nu voi avea putere de decizie nu voi merge nicăieri. Nu am nevoie de popularitate, nu merg la un club doar ca să fac poze din postura de președinte” – Dani Coman, la emisiunea Digi Sport Special