„Pot produce surprize”. Zeljko Kopic a vorbit despre viitorul său în Ștefan cel Mare înainte de Csikszereda – Dinamo

Zeljko Kopic a prefațat duelul de la Miercurea Ciuc care le pune din nou față în față pe Csikszereda și Dinamo, în returul barajului pentru promovare/menținere în SuperLiga luni, 27 mai, ora 20:00. Zeljko Kopic trage un semnal de alarmă și le cere jucătorilor săi să fie atenți, în ciuda avantajului obținut în tur. .

Zeljko Kopic, înainte de Csikszereda – Dinamo: „Aici e mereu presiune”

Dinamo este la un pas de îndeplinirea obiectivului. „Câinii” au câștigat turul cu Csikszereda, scor 2-0, și sunt favoriți înainte de returul de la barajul pentru menținere/retrogradare în SuperLiga. încă din meciul de pe Arena Națională.

”Suntem aproape de obiectiv, am avut un rezultat bun în tur, am avut momente bune, am avut oportunități să înscriem mai multe goluri. În al doilea meci trebuie să fim concentrați, pregătiți, să jucăm la intensitate maximă, să dăm totul pe teren pentru a câștiga la Miercurea Ciuc.

Presiunea e mereu la Dinamo, în ultima lună toate meciurile au fost importante, în bătălia pentru evitarea retrogradării. În tur au fost mulți fani, am avut oportunități, nu am înscris în primele minute, am părut nesiguri în anumite momente ale jocului.

Am început bine repriza a doua, a crescut încrederea, am înscris și am avut ocazii, dar trebuie să fim concentrați la maxim pentru manșa retur. Mergem acolo pentru a obține un rezultat bun, nu mergem acolo pentru a apăra 2-0, mergem să câștigăm”, a declarat Zeljko Kopic, la conferința de presă.

Zeljko Kopic, temător înainte de Csikszereda – Dinamo: „Pot produce surprize”

Zeljko Kopic a vorbit despre starea de sănătate a lui Edgar Ie și Darko Velkovski. Rămâne de văzut dacă cei doi fotbaliști ai alb-roșiilor vor face deplasarea la Miercurea Ciuc. Antrenorul croat este temător înaintea meciului decisiv.

„Edgar Ie și Darko sunt mai bine, vom vedea dacă sunt opțiuni pentru echipă, nu e 100% dacă pot juca, vedem mâine și la antrenamentul de duminică dacă pot juca. Eu sunt concentrat pe munca mea, știu în ce situație era clubul când am ajuns aici, știu tot ce am făcut până acum.

Știu că au fost lucruri bune și rele, dar mai avem un meci până la final, apoi putem analiza totul. Toate echipele pot produce surprize dacă nu ești pregătit. Csikszereda are ceva calitate, de aceea trebuie să fim atenți, nu au nimic de pierdut, vor da efort maxim pentru a ne surprinde și nu este ceva ciudat în fotbal.

Orice echipa caută oportunitatea dacă adversarul nu este 100% pregătit. Dennis Politic a fost foarte bun în ultimul meci, a avut momente bune, dar nu a fost în cea mai bună formă după accidentare, am avut răbdare, am așteptat să își revină, e în formă bună, aștept să fie un jucător important pentru noi în manșa retur”, a mai spus Zeljko Kopic.

„E foarte important să simțim suportul fanilor”. Ce a spus Zeljko Kopic despre viitor

Dinamo a primit doar 125 de bilete pentru suporteri la meciul retur cu Csikszereda care va avea loc pe stadionul din Miercurea Ciuc. Peluza Cătălin Hîldan a anunțat că 10.000 de suporteri vor face deplasarea în inima Harghitei și vor susține echipa din afara arenei.

Zeljko Kopic a anunțat că va lua o decizie în ceea ce privește viitorul său la Dinamo după returul cu Csikszereda. „După manșa retur vom discuta despre viitor, despre tot, dar ne concentrăm doar pe meciul cu Csikszereda.

Orice club trebuie să se adapteze, orice club are stadionul sau, trebuie să ne descurcăm indiferent de stadionul pe care jucăm, trebuie să fim la un nivel ridicat.

Am auzit că vor fi mulți fani în afara stadionului pentru a ne susține, e foarte important să simțim suportul și sprijinul fanilor dinamoviști. În primul rând, trebuie să dăm totul pentru a câștiga meciul, dar trebuie să ne adaptăm pentru orice fel de situație”, au fost cuvintele lui Zeljko Kopic.