Potop la Constanța. Interpreta Claduia Părășcanu, momente de panică, alături de copii: „Ar trebui să ne rugăm mai mult”. Exclusiv

Claudia Pătrășcanu e una din vedetele afectate de furtuna care a măturat tot în cale în Constanța. Artista, care locuiește în Agigea, a declarat, în exclusivitate pentru FANATIK, că a trăit momente de coșmar și că așa vreme severă nu a mai prins de când se știe.

Cântăreața s-a rugat la Dumnezeu să treacă viforul și, deși i-au zburat obiecte de prin curtea casei sale, a fost ferită de pagube materiale însemnate. Claudia Pătrășcanu ne-a povestit că au căzut copaci pe mai multe mașini din zona ei, dar că pe a ei a ferit-o Cel de sus.

Și băieții vedetei au fost extrem de panicați, mai ales în clipa când s-a luat curentul. Claudia ne-a zis că s-au strâns toți trei într-o cameră, unde s-au cuibărit și s-au rugat să treacă furtuna violentă. Vedeta a încercat să îi liniștească pe copiii ei, care au început să plângă de teamă.

Claudia ne-a descris scenele de coșmar pe care nu-și imagina că le va trăi vreodată. Vedeta ne-a relatat că un vânt atât de puternic precum cel de acum nu a văzut în toată viața ei.

„În miezul nopții, am ieșit să-mi mut mașina”

„Da, sunt acasă, în Agigea. N-am putut să dorm toată noaptea. Am vegheat de la un geam la altul. Am făcut rugăciuni să ocrotească Dumnezeu copiii și casa. În miezul nopții, am ieșit să-mi mut mașina, deoarece au căzut copaci pe mașini. Dumnezeu a ferit-o pe a mea”, ne povestește, în exclusivitate, Claudia Pătrășcanu.

Calvarul nu s-a oprit aici. După rafalele de vânt și ploaia din ce în ce mai abundentă, vedeta și vecinii ei au rămas fără curent electric. Au trebuit să stea la lumânare, ascultând sunetele pe care le producea vremea. Și animalele au fost extrem de bulversate, completând tabloul apocaliptic.

„Ne-au căzut firele de electricitate. N-am avut nici curent. Mi-a zburat totul de prin curte. Așa vânt puternic n-am prins până la vârsta aceasta. Copiii au fost foarte panicați, au plâns și s-au speriat. Ne-am adunat într-o singură cameră și am încercat să îi liniștesc. Animalele au fost foarte agitate, geamurile tremurau de la vântul puternic, pe casă se auzea ceva groaznic.

Chiar și în acest moment, stăm adăpostiți. N-am ieșit deloc din casă și așteptăm ca Bunul Dumnezeu să liniștească acest fenomen. E trist ce trăiesc cei din alte județe. Ar trebui să ne rugăm de 100 de ori mai mult pentru a trece de acest încercări și să ne apropiem de Dumnezeu mai mult”, a declarat Claudia Pătrășcanu, pentru FANATIK.

Mihai Trăistariu se teme pentru afacerea sa

Și care locuiește, de asemenea, la mare, a văzut potopul de aproape și are o mare nemulțumire față de autoritățile locale. Artistul arată cu degetul către Primăria Năvodari pentru că nu face nimic pentru a rezolva problema canalizărilor din Mamaia Nord, o zonă unde vin foarte mulți turiști an de an.

Artistul se teme pentru că îi poate fi afectată afacerea în viitor, mai ales că în zona extrem de inundată tocmai ce și-a achiziționat un apartament de lux pe care vrea să îl dea spre închiriere.

Cântărețul, nemulțumit de cum gestionează Primăria Năvodari situația: „Cum să vinzi 5 stele dacă omul o să vină să se înece în băltoacele alea?”

„Personal, nu mă afectează inundațiile dar, eu stau în Mamaia Nord și tocmai ce mi-am cumpărat un apartament de lux acolo pe care vreau să îl închiriez turiștilor vara viitoare. Chiar în dreptul lui, acolo, la Titanic, așa se cheamă complexul, sunt cele mai mari inundații din Mamaia Nord. Adică strada e plină până la bordură, sus, adică nu e bună canalizarea, așa e la fiecare ploaie. Se fac niște lacuri de acumulare de nu-ți vine să crezi.

Sunt puțin supărat, pentru că Primăria Năvodari nu mișcă niciun deget și acolo vin turiști, e chiar pe promenadă strada aia, se cheamă chiar Promenada, e fix lângă mare, și atunci omul, dacă plouă, e blocat. N-ai cum să treci cu mașina pe acolo, pe jos nu mai vorbim. Sunt supărat pentru că acest complex e de 5 stele și cum să vinzi 5 stele dacă omul o să vină și o să se înece în băltoacele alea?

Hai să zic că acum nu mă afectează, dar am emoții pentru vara viitoare. Uite, anul ăsta, în iulie, au fost vreo patru zile de ploi groaznice. Dacă vine o ploaie ca acum e inundație. Și ce fac turiștii? Stau și se uită la bec! Acum, de exemplu, eu trebuie să fac un ocol de un kilometru, să ajung pe altă parte, să nu o iau pe strada aia că nu poți să mergi, n-ai cum să mergi. Dacă intri pe strada aia, acolo rămâi”, și-a spus of-ul Mihai Trăistariu, pentru FANATIK.

pentru județul Constanța. Mai multe străzi, chiar din reședința de județ, . Printre clădirile afectate se numără chiar și Pavilionul Expozițional din Mamaia, unde a curs apa ca la robinet.

Vremea a făcut ravagii și la Galați, unde mai mulți copaci au fost smulși din rădăcină de vântul care a suflat cu o viteză de până la 60 de kilometri la oră. Județul a fost afectat, deja, recent de inundațiile provocate de furtuna Boris.