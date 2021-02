Poveste cutremurătoare înainte de Derby: fan Dinamo de 8 ani ucis de mamă! Tatăl, fan Steaua, i-a făcut card DDB! Exclusiv

Viața chiar bate filmul! Un „scenariu” pe cât de tragic, pe atât de real l-a adus pe un tată care ține cu Steaua – „FCSB nu e Steaua!”, spune el -, în situația de a-i face card DDB băiatului său de 8 ani, pierit în condiții cutremurătoare: „În memoria lui Alexuțu, pentru că tare mai iubea Dinamo!”

FANATIK a pornit de la o postare pe facebook a jurnalistului Daniel Șendre, stabilit în Anglia, o voce puternică în cadrul DDB, care relata cazul devastator al nefericitului părinte amintit mai sus.

În timp ce suna telefonul omului atât de lovit de soartă, nu știam exact cum să abordez o problemă atât de dramatică, atât de intimă, atât de dureroasă. Dimensiunea reală a tragediei a început să se contureze abia când a răspuns Petre Ilieș…

Petre Ilieș este tatăl osândit de soartă să trăiască poate cea mai cumplită tragedie pe care o poate suferi un om, pierderea copilului. Dialogul s-a legat greu, subiectul e greu… Încet, încet Petre Ilieș a povestit, în premieră pentru FANATIK, tragedia vieții sale…

Născut la Zalău în 16 noiembrie 1981, și-a petrecut copilăria în cartierul „Stadion”, mai mult pe Stadionul Municipal decât acasă…

La 21 de ani a renunțat la aproape tot, la țară, la prieteni, la familie, la fotbal, la facultate, era student la „Istorie”, și a plecat în SUA. A muncit ca șofer pe camion și a pus „pe roți”, încet, dar încăpățânat, o afacere în domeniul transporturilor. Când l-am sunat tocmai ce îl anunțase unul dintre șoferii săi din State că fusese amendat…

Stabilitatea financiară dobândită i-a permis să stea mai mult în țară în ultimii 6-7 ani și să antreneze la nivelul ligilor „mici”, pe Spicul Ardusat sau Viitorul Ulmeni, din Liga a IV-a, județeană, din Maramureș.

Cu Viitorul a promovat în Liga a III-a în 2016 (8-0 la general cu campioana Sălajului, Unirea Mirșid) și a prins barajul de promovare din nou în 2019, dar l-a pierdut în fața aceleiași Unirea Mirșid, chiar pe stadionul copilăriei sale, Municipalul din Zalău…

Petru Ilieș s-a „îndrăgostit” de Steaua din copilărie și cu Steaua ține și acum. Cu Steaua, nu cu FCSB. „FCSB nu e Steaua!”, spune hotărât.

„Țin cu Steaua aia adevărată, nu cu ailaltă, cu FCSB. După ce o intrat Becali urât în echipă, prin 2010, 11, 12 pur și simplu n-am mai avut nicio plăcere pentru echipa lui. S-o stins orice pasiune pentru echipa aia a lui” – Petre Ilieș

Nu știe de unde s-a iscat pasiunea băiatului cel mare, Alexandru-Petre, pentru Dinamo, nu este nimeni în familie care să fi ținut vreodată cu Dinamo. Acum, da, este fiul cel mic, Andrei, dinamovist și el, „după frate-su…”.

„Nu știu și n-o să știu niciodată de unde o ajuns Alexuțu meu să țină cu Dinamo. Mai am un băiat, Andrei, cu trei ani mai mic, are șase acum, care tot cu Dinamo ține. De la frate-su… și cu «Al Madrid»… așa spunea când era mai mic la Real Madrid” – Petre Ilieș