Poveste de film! Unde a ajuns tricoul lui Nader Ghandri după faza virală din Zenit – Akhmat Grozny

Fotbalul rus este departe de ochii lumii după conflictul politic cu Ucraina, însă o fază din meciul de cupă dintre Zenit și Akhmat Grozny a devenit virală pe internet și a adunat milioane de vizualizări.

Momente amuzante în Cupa Rusiei! Un fotbalist a fost cât pe ce să rămână fără tricou

, și Akhmat Grozny s-au întâlnit în runda a patra din Cupa Rusiei, iar fosta campioană s-a impus cu scorul de 2-1. Alexander Sobolev a marcat o dublă pentru Zenit, în timp ce pentru oaspeți a înscris tunisianul Nader Ghandri.

Același Ghandri a văzut cartonașul roșu în minutul 90 +5, când partida era gata să se termine. Fundașul a acceptat decizia și s-a îndreptat spre vestiare, iar pe drum a decis să facă un gest frumos pentru fani și să își arunce tricoul în tribune.

În urma analizei VAR, cartonașul roșu văzut de Nader Ghandri a fost retras, iar tunisianul a fost chemat de pe tunel pentru a reveni pe teren în ultimele momente de joc. Problema mare a fost că Ghandri nu mai avea tricou, deoarece îl aruncase cu câteva clipe înainte către fani.

Stânjenit de situație, dar fără altă alternativă, ce pusese mâna pe el. Suporterul a înțeles situația, iar fundașul a putut să reintre pe teren.

Ghandri was sent off vs Zenit & even gave his shirt to a fan while walking off… but after VAR overturned the red, he had to awkwardly ask for it back so he could rejoin the game 😂 — sheikh s (@sheikh_shahan_)

Nader Ghandri nu l-a uitat pe suporter! I-a oferit tricoul la finalul partidei

Internaționalul tunisian a făcut un gest impresionant la finalul partidei. Fundașul lui Akhmat Grozny a ținut să-l întâlnească pe suporterul în cauză la finalul partidei pentru a-i putea oferi tricoul, de această dată definitiv.

