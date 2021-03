Poveste de iubire ca în filme în folclorul românesc! Cum a fost cerută de nevastă o îndrăgită artistă

Doi dintre cei mai apreciați artiști ai folclorului românesc și-au dezvăluit povestea de iubire, una demnă de film! Este vorba despre cântăreții Andreea Ciocotișan și Raul Bogdan din Maramureș, ai căror talent s-a făcut remarcat în industria muzicii populare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cei doi sunt un exemplu atât ca artiști de muzică populară, cât și ca pereche pentru cei care caută inspirația în dragoste.

Raul și Andreea s-au cunoscut unde altundeva decât pe scenă, căci muzica este cea care le-a unit destinele, speră ei, definitiv.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Poveste de iubire ca în filme în folclorul românesc

O operație la ochi pe care a suferit-o Raul în urmă cu doi ani i-a apropiat atât de mult pe cei doi încât astăzi formează unul din cele mai invidiate cupluri ale folclorului românesc.

Iubita saxofonistului maramureșean a povestit cum a fost cerută în căsătorie de Raul și cum a început povestea lor de iubire.

ADVERTISEMENT

„Eram într-o formație în 2019, iar la începutul verii am căutat un alt saxofonist, așa l-am cunoscut pe Raul. El singur, eu singura niciunul cu nicio intenție de a fi ceva mai mult intre noi, doar colaborăm foarte bine. În toamnă Raul a făcut o operație la ochi în care 3-4 zile nu a putut deschide ochii. Eu fiind o persoana prietenoasa și încercând sa mențin tot timpul o relație buna cu prietenii mei, l-am întrebat cum se simte și dacă are nevoie de ajutor.

Știind că locuiește singur și că nu se descurca în perioada aceea l-am ajutat și i-am dus mâncare gătită de mine. Atunci, zice el, nu i-a venit să creadă ca mai exista în ziua de azi și fete care sa nu fie pe interes material, în plus și o gospodina impresionantă la vârsta fragedă. De atunci au început întâlnirile dintre noi tot mai dese și am decis sa formăm un cuplu până când în noaptea de Crăciun am avut o surpriza neașteptată”, ne-a declarat Andreea Ciocotișan.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cum a fost cerută în căsătorie Andreea Ciocotișan de Raul

După diverse tatonări și întâlniri, cei doi au hotărât să se mute împreună. La scurt timp după ce s-au mutat, chiar în ajunul Crăciunului, Andreea a fost cerută în căsătorie de Raul, iar răspunsul a fost „Da!”.

„M-a cerut in căsătorie-a fost un plan “viclean” pus la punct de Raul, noi nevorbind despre așa ceva și nici el nu discutat cu nimeni despre asta. Mă cunoaște foarte bine și știa ca un moment ca acesta eu îl doream sa fie doar între 4 ochi. Ca în fiecare an de sărbători ne vizitam părinții. Bineînțeles totul părea normal.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În drum spre casa, gașca cu care eram întrebau ce ne-a adus “moșu” de parcă ei ar fi știut despre ce urmează să se întâmple. Ajunși acasă undeva în jurul orei 23:45 eu am dat fuga la dressing sa mă schimb pentru ca urma sa continuăm colinda la niște prieteni. În tot acest timp Raul era foarte agitat (cred ca nu știa cum să-și facă curaj), trecuseră deja 15 min în care el tot insista sa merg sa vad ce mi-a adus “mosu”.

Când în final am ajuns lângă brad el era acolo muta cadourile care erau puse de noi ca ornament iar când s-a întors spre mine nu-mi venea sa cred ce se întâmpla. M-a prins de mâna și cu ochii înlăcrimati m-a cerut de soție”, povestește cu aceeași emoție pe care a simțit-o atunci cântăreața.