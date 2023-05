Poveste de viață tristă a lui Costel Băloiu, “Pistruiatul” iubit de milioane de români. A fost bătut de Securitate, a lucrat ca ospătar, taximetrist și șofer de TIR

Costel Băloiu este cunoscut pentru rolul din “Pistruiatul”, care l-a făcut cunoscut cu zeci de ani în urmă, însă are o poveste tristă de viață. Nu și-a continuat cariera ca actor, ci a avut alte locuri de muncă. În tinerețe a fost bătut de Securitate.

Costel Băloiu, “Pistruiatul” apreciat de milioane de români, poveste tristă de viață. A lucrat ca ospătar, taximetrist și șofer de TIR

În vârstă de 64 de ani, Costel Băloiu avea doar 13 ani atunci când a jucat în “Pistruiatul”. A fost primul serial color filmat la noi în țari și a fost foarte apreciat de români la vremea respectivă.

Apărut în 1973, de propagandă, regizat de Francisc Munteanu. Personajul principal era un simpatic băiețel cu părul roșu, plin de pistrui, așa cum îi spune și numele.

Au trecut 50 de ani de când a apărut serialul, iar cei care l-au vizionat își amintesc și acum de el cu drag. Protagonistul serialului, Costel Băloiu, a împlinit 64 de ani pe 17 mai 2023.

Cu toate că personajul său a fost atât de iubit de români și i-a adus faimă, Costel Băloiu nu a avut o viață tocmai ușoară. În adolescență, la doar 13 ani, l-a interpretat pe Pistruiatul, după care a urmat filmul “Roșcovanul”, la 17 ani.

Între timp, regizorul Francisc Munteanu s-a stins din viață. Dacă nu ar fi murit, ar fi urmat să facă un alt proiect “Pistruiatul”, însă nu a mai apucat. Costel Băloiu nu și-a continuat cariera în lumea actoriei.

După ce a terminat studiile, a plecat în armată. A lucrat ca ospătar și taximetrist, dar și ca șofer de TIR. În prezent, cel care i-a dat viață Pistruiatului este tot șofer.

“Aveam 13 ani, treceam în clasa a opta. Am făcut Roșcovanul la 17 ani, tot cu Francisc Munteanu. Dacă Francisc Munteanu nu ar fi murit, el ar fi avut un proiect ‘Pistruiatul’ după eliberarea țării. El dacă trăia vă spun sigur, cursul meu era altul. În nici un moment nu m-am gândit să fac actorie.

Am terminat școala, am plecat în armată. Am făcut un an și opt luni și din armată, am fost ospătar și taximetrist. Am fost taximetrist vreo 10-11 ani după care am făcut TIR vreo șase șapte ani. Din 2004, lucrez la Ministerul Educației ca șofer”, a povestit fostul actor la Sinteza zilei, în urmă cu câțiva ani, notează

Costel Băloiu a fost bătut de Securitate

Fostul actor s-a căsătorit la 18 ani, iar prima soție avea 16 ani. După divorț, s-a recăsătorit, însă nici a doua căsnicie nu a fost un succes. S-a căsătorit și a treia oară, iar mariajul rezistă și în prezent.

La 26 de ani, Costel Băloiu a plecat în Italia, ca suporter de fotbal, unde a stat 11 luni. La întoarcere, acesta a aflat că mama lui a rămas fără serviciu, iar el a fost luat de Securitate, unde a fost bătut de multe ori.

“Am luat bătaie cum nu vă închhipuiți. M-au călcat în picioare. Am încercat să găsesc un loc de muncă, dar nu am putut. Am vrut chiar să devin gunoier, dar nu m-au primit. Până la Revoluție, am desenat pentru studenții de la Medicină, caiete cu diverși mușchi și ce mai aveau ei nevoie.

Într-o săptămână, câștigam 400 de lei. Făceam și taximetrie la negru. Am avut noroc că a venit Revoluția. Am ieșit și eu în stradă, dar nu am luat certificat de revoluționar”, a mai mărturisit fostul actor.