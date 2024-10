Poveste de viață uluitoare pentru cel mai în formă jucător de la Universitatea Craiova: ”Fotbalul a fost singură șansă de a scăpa de sărăcie”

Ștefan Baiaram, în vârstă de 21 de ani, a marcat 3 goluri în ultimele două etape din SuperLiga, și unul în remiza înregistrată în deplasare cu Oțelul Galați.

Ștefan Baiaram, jucătorul care a salvat-o pe Universitatea Craiova

Aflat într-o formă de zile mari, tânărul jucător al Universității Craiova a povestit că a avut o copilărie grea. Deși are numai cuvinte frumoase pentru actuala sa familie care l-a adoptat pe când avea doar 6 luni, Ștefan Baiaram a vorbit și despre sărăcia în care a crescut.

”Pentru mine a fost un subiect sensibil, dar nu mai e. M-am maturizat, am trecut peste. Am fost abandonat la 6 luni, familia mea m-a luat sub grijă și de la 6 luni m-au adoptat și am crescut. Am avut copilărie grea, multe sacrificii, nu aveam posibilități în a ne întreține. Eu mai am trei frați și a fost dificil.

Nu m-am gândit niciodată să renunț la fotbal. Mereu m-am gândit că e singura șansă și a fost singură șansă de a scăpa de sărăcie. Altceva nu puteam să fac să evadez de sărăcie. A fost un imbold foarte mare și foarte puternic de a reuși.

Știam că dacă nu fac asta și nu fac sacrificii pentru a ajunge în ipostaza asta va fi greu pentru mine și pentru familia mea. Mă culcam cu acest gând, adică să fiu cine sunt în momentul de față”, a declarat Baiaram, conform .

Baiaram, noul Macho-man din Cetatea Eternă

Înainte de a avea această explozie din ultimele două etape, Ștefan Baiaram nu a dat satisfacție în startul sezonului, iar Horia Ivanovici a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că jucătorul .

”Am înțeles că Baiaram mai nou este noul Macho-man al Craiovei. Așa mi se spune, că e Macho-man din Craiova”, a spus moderatorul Horia Ivanovici, în timp ce Sorin Cârțu a adus aminte de faptul că jucătorul a fost în atenția unor cluburi italiene.

”Eu eram la echipă când vorbeau niște soli italieni, și ziceau ceva de 3 milioane. După au venit la 5 milioane după evoluțiile lui prin cupele europene. Voiau să vadă așa care este situația. Eu le-am zis că nu discut prețurile, să vorbească cu Mihai Rotaru.

Este tânăr, cheia este la el. El trebuie să știe că dacă la momentul acesta i se întâmplă asta, face ceva ce nu este bine. Trebuie eliminat și ușor ușor să recupereze”, a afirmat Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.