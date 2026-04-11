Poveste emoționantă despre Ion Oblemenco: ce s-a întâmplat, de fapt, înainte de dispariția legendei Craiovei. A fost ca un semn

În ciuda faptului că a debutat la Rapid, Ion Oblemenco s-a remarcat și a scris pagini numeroase de istorie în Oltenia, la Universitatea Craiova. ”Tunarul” din Bănie a jucat aici sute de meciuri, a fost golgheter în 9 din cele 11 sezoane și a ridicat deasupra capului titlul și Cupa României. Din păcate, legendarul fotbalist a plecat mult prea devreme dintre noi, la 51 de ani. Ce s-a întâmplat, de fapt, înainte de dispariția simbolului Craiovei.

FANATIK i-a dedicat lui Ion Oblemenco o ediție de colecție a emisiunii ”Oldies But Goldies”. Horia Ivanovici și Andrei Vochin au rememorat momente unice cu ”Tunarul” din Bănie, de la începuturile sale în fotbal, succese, dezamăgirile lui, până la momentul tragic din 1996. Oblemenco s-a stins atunci, pe 1 septembrie, în urma unui infarct suferit pe banca tehnică a echipei pe care o antrena în Maroc.

Înainte de a ajunge în Maroc, un semn parcă anunță drama care avea să se petreacă în 1996. : ”Înainte de a pleca la Hassania Agadir are un semn. El pleacă cu mașina la Vâlcea și are un accident de circulație. În urma acestuia, suferă o fractură, adică lucruri serioase. Asta se întâmpla cu câteva luni înainte. Până la urmă pleacă acolo”.

Cum a murit marele Ion Oblemenco: ”S-a stins pe terenul de fotbal, la 51 de ani”

În vara lui 1996, Oblemenco acceptă o ofertă de la un club din Maroc. E vorba de echipa de primă ligă Hassania Agadir. Aici, în etapa a doua a sezonului, Oblemenco își găsește sfârșitul. S-a întâmplat într-un meci jucat pe teren propriu contra celor de la Sidi Kacem, , Alexandru Roșu Moldovan.

”La scorul de 1-1, echipa lui Nelu Oblemenco marchează, el sare de bucurie, arbitrul anulează golul, apoi se așează pe bancă și le spune tuturor: ‘Mi-e rău!” Îl duc ușor la salvare. Cei de acolo realizează că e ceva foarte grav. Pe tot drumul el spune: ‘Mă doare rău! Mă doare tot!’. La spital mai trăiește o oră, timp în care i se face rău.

Suferă practic practic un infarct și nu îl mai pot salva. Practic, marele Ion Oblemenco a murit pe terenul de fotbal la vârsta de 51 de ani. În 1996, Oblemenco, care este născut pe 13 mai 1945, moare pe trenul de joc la 1 septembrie 1996, la numai 51 de ani. (n.r. Țigara? Una dintre cauze?) Da, pentru că s-a apucat iarăși de fumat. Stresul, toate întâmplările, poate că și accidentul. A fost un om pe care lumea l-a iubit la nebunie”, povestește Vochin.

