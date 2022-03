Povestea emoţionantă a unei familii mixte ruso-ucraineană  care s-a refugiat la Sibiu. “Să fim buni la suflet!”

a făcut ca zeci de mii de persoane din Ucraina să își părăsească casele și să plece în țările învecinate. Mulți dintre acești refugiați au ajuns în România, printre aceștia și familia Kovyrzin care a ajuns în Sibiu, notează .

O familie mixtă

Spre deosebire de alte familii care au trecut granița cu România, familia Kovyrzin are o poveste diferită, fiind formată din ruși și ucraineni. Mai exact, tatăl, Viktor, este căsătorit cu Olena și împreună au un băiețel de doi ani, Ivan.

Alături de ei, la Sibiu, se află și fiica lui Viktor, dintr-o căsătorie anterioară, Alena, de 12 ani. Aceasta se afla în vizită la Odessa la invitația tatălui atunci când au început luptele pe teritoriul ucrainean.

“Problema este şi mai gravă, fiindcă fata noastră este rusoaică şi eu sunt rus, soţia este ucraineancă şi copilul este ucrainean. Anul viitor pot să iau cetăţenia ucraineană, însă fiica mea şi eu suntem ruşi şi soţia şi copilul sunt ucraineni. Asta este cea mai mare problemă, că se bat două ţări. Fiica mea a fost invitată de mine, înainte de a începe războiul, ea locuieşte în Rusia cu mama ei, eu am invitat-o în Ucraina să-i arăt ce ţară minunată este”, a explicat Viktor situația familiei sale.

Viktor Kovyrzin a vorbit și despre începutul luptelor armate din Ucraina, dar și despre pericolele prin care a trecut înainte de a trece granița și a fi în siguranță.

“Ne-am trezit dimineaţa la 5,00, când am auzit împuşcături şi explozii. Dacă am fi fost doar noi doi, rămâneam să luptăm, dar avem doi copii, unul este mic, şi astfel am decis să plecăm. Iniţial, am dorit să plecăm în centrul Ucrainei, ne-am gândit că este mai sigur, spre părinţii mei care trăiesc acolo. Dar în loc să conducem opt ore, am condus 24 de ore”, le-a explicat Viktor jurnaliștilor.

În cele din urmă, familia Kovyrzin a decis, sfătuit de prieteni, să treacă granița în Republica Moldova sau România. A fost surprins atunci când grănicerii nu l-au tratat în mod diferit atunci când au aflat că, spre deosebire de soția sa, nu este cetățean ucrainean, ci rus.

“Pentru noi a fost un moment foarte plăcut când am ajuns la vamă, la postul de control ucrainean, am fost foarte bine primiţi. Nu au făcut diferenţa, chiar nu înţelegeau ce se întâmplă. Familii mixte s-au reunit şi fug împreună din calea războiului. A fost şocant să văd că nu au fost agresivi, nu ne-au discriminat să ne zică tu rămâi acolo, tu eşti altul”, povestește bărbatul.

Ce îi așteaptă în România?

Familia Kovyrzin speră că după încetarea ostilităților va putea să revină acasă, acolo unde, Viktor, a fondat o școală în care predă tehnici de masaj terapeutic. Legăturile cu comunitatea terapeuților din România sunt cele care l-au adus în siguranță la Sibiu.

Mai exact, Viktor și familia sa au fost primiți la Sibiu de Iulian Motoc, președinte al Asociaţiei de Masaj şi Terapii Complementare din România, și un prieten al acestuia.

“Suntem foarte bine primiţi aici, ne place foarte mult. Toată lumea este foarte săritoare, chiar şi trecătorii, dacă ne aud, se întorc şi vor să ne ajute cu orice. Gabriel şi domnul Iulian Motoc ne-au ajutat cu orice, ne-au pus la dispoziţie cazare, masă, nu ne-au luat bani pentru nimic. Am fost primiţi foarte bine. Suntem foarte recunoscători voluntarilor din vămi şi faptului că suntem ajutaţi enorm aici”, a spus Viktor despre situația sa din România.

Ce urmează pentru această familie?

În acest moment, Viktor se află în Sibiu și cu ajutorul Asociaţiei de Masaj şi Terapii Complementare din România ar putea să își câștige traiul făcând ceea ce știe mai bine, după cum a explicat chiar președintele asociației.

Totuși, după cum a explicat Viktor, de-a lungul timpului a format relații de prietenie cu membrii asociațiilor profesionale ale terapeuților din Republica Moldova. Primii l-au ajutat să ajungă în România.

De asemenea, el are o relație apropiată cu membrii Asociației de Masaj din Kazahstan și că aceștia au cumpărat biletele de avion și au promis că îl ajută să se stabilească în țara lor. Familia Kovyrzin pare decisă să meargă în această țară, în timp ce majoritatea

Familia de refugiați, mesaj de unitate și pace

Olena a vorbit cu jurnaliștii despre cele văzute în timp ce își părăsea țara natală și descrie dramele prin care trec refugiații. Ea mai spune că își dorește pacea și ca cei mici să nu vadă ororile războiului.

“Mie ca mamă mi-a fost foarte greu să văd copilul suferind. Când mergeam pe drum, vedeam mame cu copii şi mai mici ca ai mei, în braţe, care erau disperate să-i apere, să nu audă, să nu vadă ce se întâmpla în jur, care fugeau spre graniţă. Ne dorim să vină pacea, pentru ca toţi copiii să nu mai vadă aşa ceva”, a adăugat aceasta.

“Să ne arătăm deschiderea şi ajutorul umanitar unii faţă de alţii şi să fim buni la suflet. Mulţumesc enorm şi României şi Republicii Moldova şi conducerilor, oamenilor care ne-au ajutat”, concluzionează Viktor.