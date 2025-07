Poveste fabuloasă cu antrenorul Dan Petrescu: “S-a încăpăţânat şi nu l-a luat pe fiul patronului la antrenamente! Putea să stea pe ce salariu voia el”

Giovanni Becali a dezvăluit la emisiunea „Don Giovanni” o situație incredibilă în care s-a aflat Dan Petrescu, care ar fi putut schimba complet cariera de antrenor a fostului mare internațional. .

Giovanni Becali, poveste uluitoare din perioada petrecută de Dan Petrescu la Dinamo Moscova

Dan Petrescu a antrenat-o pe Dinamo Moscova timp de aproape două sezoane, din 2012 până în 2014. Giovanni Becali a dezvăluit că tehnicianul ar fi putut să continue la formația din capitala Rusiei, însă a luat o decizie care nu a fost pe placul celor din conducerea clubului.

„Nu am mai colaborat cu el în cariera de antrenor pentru că el știe acum toate astea, contractele, mai mă întreabă lucruri uneori, dar e ‘jurist’. Fără probleme, mai ales la Cluj. Am fost la chinezi cu el, dar nu am fost la Dinamo Moscova.

Putea să rămână cât voia el la Dinamo Moscova, pe ce salariu voia el. Numai că, unul dintre ‘barosanii’ echipei avea și el un copil acolo, iar Dan Petrescu nici la antrenamente nu-l băga, se încăpățâna.

Crezi că dacă Șucu îi spune lui Gâlcă să-l ia pe fii-su să se antreneze, nu să-l bage, dar să fie cu echipa, el nu ar face asta? Face antrenament ca și ceilalți. Niciodată nu i-a zis să îl bage, dar Dan Petrescu, știi cum e… (n.r. a fost el prea catolic) Corect”, a afirmat Giovanni Becali la emisiunea „Don Giovanni”.

Ce sacrificii imense a făcut Dan Petrescu în cariera de fotbalist

Impresarul a vorbit și despre sacrificiile pe care le-a făcut Dan Petrescu în cariera de fotbalist. Acesta a evoluat timp de peste un deceniu în două campionate de top ale Europei, Serie A și Premier League, deși a fost afectat de o problemă medicală serioasă.

„E un antrenor care știe tactică, cred că a învățat-o în cei trei ani de Italia, la Foggia și Genoa. Cu Zeman a învățat multe. Dacă nu-l avea pe Zeman, el nu putea să joace, pentru că el are o problemă cu șirea spinării. El făcea stretching cum nu făcea niciun fotbalist din lume, ca să poată continua. Alt jucător nu făcea sacrificiile pe care le-a făcut el. Tot respectul pentru asta”, a declarat Giovanni Becali.

Agentul e de părere că Dan Petrescu este cel mai valoros antrenor care activează momentan în Superligă: „Da, e numărul 1. Doar nu o să fie cel de la FCSB, Charalambous. E un băiat extraordinar, tot respectul, dar nu poți să îl compari cu Dan Petrescu, să fim cinstiți”. Patronul celor de la CFR Cluj, .