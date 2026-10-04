Sport

Poveste fabuloasă cu o legendă a Generației de Aur! Anghel Iordănescu ar fi scos banii „de la saltea” ca să-l transfere la Steaua: „A umblat unde trebuia”

Au trecut aproape 10 ani de la moartea lui Didi Prodan, unul dintre cei mai iubiți jucători ai Stelei și ai echipei naționale a României. Edi Iordănescu a împărtășit două amintiri superbe cu fostul fundaș.
Flaviu Popa
04.10.2026 | 07:23
Poveste fabuloasa cu o legenda a Generatiei de Aur Anghel Iordanescu ar fi scos banii de la saltea ca sal transfere la Steaua A umblat unde trebuia
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Naționala României în vremurile de glorie
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Daniel Prodan nu mai este printre noi din noiembrie 2016, însă nimeni din lumea fotbalului nu l-a uitat. Fostul selecționer Edi Iordănescu și-a adus aminte, printre altele, de două întâmplări amuzante care au legătură directă cu Prodan, cel care avea să devină unul dintre marii jucători ai Stelei.

Edi Iordănescu și-a adus aminte cum a fost cumpărat Didi Prodan: cu banii scoși de la saltea de tatăl său

Puțină lume știe că în momentul în care Steaua a dorit să-l transfere pe Prodan, pe atunci jucător la Olimpia Satu Mare,  „militarii” au plătit pe fundaș o sumă considerabilă de bani. Cel puțin pentru anul 1993.  Oficial, Steaua a plătit 100.000 de dolari pentru Prodan, neoficial banii au fost scoși de la saltea chiar de către antrenorul echipei de atunci, Anghel Iordănescu.

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„Am avut mulți frați vitregi. Dumnezeu să-l odihnească, Didi a fost unul dintre ei, Ilie, Petrescu… Îmi aduc aminte când l-a văzut tata la Satu Mare și a vrut să-l aducă la Steaua. Nu aveau bani la dispoziție. Nu prea era cu băncile, îi ținea la saltea.

A umblat unde trebuia el să umble ca să trimită banii și să-l cumpere. A fost un fotbalist fabulos prin capacitatea lui de muncă”, și-a adus aminte, amuzat, Iordănescu Jr. O altă întâmplare tot din vremurile de glorie ale Stelei, când tânărul Edi Iordănescu era un junior pierdut într-un vestiar uriaș.

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Edi Iordănescu i-a fost „paharnic” lui Didi Prodan în vremea când era junior la Steaua

„Aveam 16-17 ani și eram în cantonament la Steaua, în pauza competițională. Se luau câte cinci-șapte juniori. Eram la masă cu Didi Prodan și era regula ca cel mai mic de la masă să toarne în pahare. Mânca cașcaval pane cu ceapă și deja bătea cu paharul în masă ca să-i pun apă. Numai asta făceam. Eu nu apucam să mănânc, stăteam cu carafa și turnam încontinuu.

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Deja devenise insuportabil și încercam să mă mut la altă masă. Nu știam peste cine dau. Bea și dădea cu paharul în masă, iar eu m-am făcut că nu aud. Am luat carafa și i-am vărsat special pe lângă pahar. S-a uitat la mine și mi-a zis exact așa: O fi tac-tu tac-tu, nea Puiu, dar când oi vărsa apa aia pe tine…”, a completat Iordănescu la Digi Sport.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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