Poveste fabuloasă! Cum a ajuns Daniel Chiriță la Rapid: „Jucam foarte bine”

Daniel Chiriță este un jucător care a scris istorie cu Petrolul Ploiești, însă a bifat 49 de meciuri și la rivala prahovenilor, Rapid București. Așadar, un fotbalist care știe ce înseamnă să joci atât pe stadionul ”Ilie Oană” cât și pe Giulești, în fața unor fani fanatici. Chiriță a povestit cum a ajuns, însă, la Rapid, în urmă cu mulți ani, în direct la Suflet de rapidist.

Poveste fabuloasă! Cum a ajuns Daniel Chiriță la Rapid

”În 96 am plecat la Craiova, m-a luat domnul Balaci. M-a luat la Craiova, făcuse echipa aia cu Chivu, echipă nouă. Am stat 6 luni de zile, după care un tur de campionat am fost dus la Rapid.

ADVERTISEMENT

Tur de campionat bun, dar am avut un impresar foarte bun, Mircea Petrescu, legendă a fotbalului. Era în Olanda, el se cunoștea cu Sandu Boc, președinte la Craiova, mi-a făcut contract foarte bun.

, aveam clauză că pot să plec. În perioada aceea domnul Balaci l-a bătut pe Huzu, s-a enervat. Și-a dat demisia, s-a terminat turul de campionat și a venit oferta de la Rapid. Am plecat la Rapid în secunda unu”, și-a adus aminte Daniel Chiriță, în direct și în exclusivitate la Suflet de Rapidist.

ADVERTISEMENT

Fostul fundaș al Rapidului și Petrolului are o poveste de viață spectaculoasă, având totodată o legătură specială cu Vivi Răchită, actualul oficial al Petrolului Ploiești: Daniel Chiriță este finul acestuia. De altfel, Vivi Răchită povestea în urmă cu mai mult timp la FANATIK SUPERLIGA cum Daniel Chiriță a ajuns în anii ’90 după gratii, pentru că a condus fără permis.

Cum a fost arestat Daniel Chiriță în urmă cu 30 de ani

, însă Vivi Răchită își aduce aminte cum finul său a stat în arest 24 de ore, pentru că a fost prins fără condus la volan de trei ori la rând. ”Avea permisul suspendat, Daniel Chiriță, fotbalistul, finul meu. A uitat că are, a uitat o dată, a doua oară, a treia oară, era și căldură, caniculă, polițiștii nu au uitat și l-au reținut 24 de ore, l-au băgat la răcoare.

ADVERTISEMENT

A ajuns la București, că la Ploiești era full. La București mai erau locuri la arest. Chiar am rămas, am vorbit cu băiatul lui, a doua zi i-a dat control 60 de zile. A recunoscut că a greșit, dintr-o prostie, a ieșit un copil în față, a dat peste el, ăla mic a fugit imediat. Nu a anunțat accidentul, s-a dus la el la sală. Copilul s-a dus acasă, s-a speriat, părinții l-au dus la spital, am înțeles că nu a avut nimic”, a dezvăluit Vivi Răchită.

”SUFLET DE RAPIDIST” este o emisiune tip podcast, cu Superbet sponsor principal, direct pe sufletul fanilor giuleșteni. În fiecare marți, ora 13:30, LIVE numai pe site-ul FANATIK.RO. ”SUFLET DE RAPIDIST”, noua emisiune marca FANATIK, se vede Live EXCLUSIV pe site-ul FANATIK.RO în fiecare marți, de la ora 13:30.

ADVERTISEMENT

Premiera fiecărei ediții a emisiunii va avea loc în fiecare joi, începând cu ora 10:30, pe pagina de Facebook Horia Ivanovici și pe canalul de Youtube FANATIK.RO. Alături de Robert Niță și Lucian Ionescu vor fi în studio nume grele din viața Giuleștiului. Niciun fan al Rapidului nu trebuie să rateze această emisiune!

Cum a ajuns Daniel Chiriță la Rapid