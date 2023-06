Poveste impresionantă din spitalele românești. El este medicul care a salvat mii de copii arși sau cu malformații

Prof. Univ. Dr. Dan Mircea Enescu a fost invitatul de onoare al galei ”Seniori de colecție” care își propune să aducă în centrul atenției marile personalități care au contribuit la promovarea și valorificarea imaginii României și care au influențat în bine zeci de generații.

Dan Mircea Enescu, medicul care a salvat mii de copii arși sau cu malformații

Doctorul Dan Mircea Enescu este cel care a înființat în România specialitatea ”chirurgie plastică pediatrică”. Eforturile sale au crescut șansele de supraviețuire în rândul copiilor care vin din toată țara la , al cărui manager a fost timp de opt ani.

ADVERTISEMENT

”Medicina este viața mea! Am muncit foarte mult, dar am făcut lucrurile cu multă bucurie, cu multă dragoste și cu dorința de a lăsa ceva în urma mea. Dintr-un spital vechi de 130 de ani, așa cum este Spitalul Grigore Alexandrescu, am făcut unul nou, am creat o echipă nouă și un concept nou!

Aș putea să spun că am revoluționat, pentru țara noastră, modul de tratament al arsurilor la copii. Am scris tratate, am scris cărti, articole, am încercat să învăț studenții și rezidenții. Am vrut să le transmit acele lucruri pe care nu le poți învăța decât de la cineva care a trecut prin multe.

ADVERTISEMENT

Așa cum îți faci o familie sau crești un copil, la spital este important să știi că, în urma a ceea ce faci, va rămâne ceva după tine. Mă mândresc cu echipa de profesioniști pe care am format-o, care lucrează cu suflet și cu dragoste.

Toate cunoștințele nu valorează nimic dacă nu le transmiți cu dragoste. Copiii simt imediat energia aceea care dă valoare lucrului pe care-l faci”, a declarat medicul Dan Mircea Enescu.

ADVERTISEMENT

Medicină cu dragoste

Medicul, care spunea într-un interviu pentru că cei mici îi sunt cei mai buni prieteni, a vorbit despre ingredientul ”secret” pe care l-a folosit și îl folosește în carieră pentru și a fi alături de părinții acestora.

”Nu poți să faci niciun gest medical, niciun gest, mai ales chirurgical, dacă nu pui suflet. Știți cum este, în fiecare gest există o energie pe care trebuie să o transmiți și aceea trebuie să fie în primul rând dragostea, pentru că, știți, la baza universului este un singur cuvânt, ‘dragoste’, pe care se ține tot acest univers.

ADVERTISEMENT

Am încercat cât am putut să nu reiasă că părinții ar fi de vină, deși erau. Vă dați seama, cu sufletul unei mame care își vede copilul ars. Nu puteți să vă imaginați. Am văzut mii și mii și mii.

ADVERTISEMENT

Să nu lași pe bietul om ca toată greutatea să fie pe sufletul lui. Este ceva îngrozitor, deci nu poți să scapi, n-ai nici noapte, n-ai nici zi”, a povestit dr. Dan Mircea Enescu într-un interviu acordat jurnalistei Mihaela Bîrzilă de la .