Poveste impresionantă. Vasile își construiește singur casa, deși nu mai are picioare și o mână: ”Am rămas cu Dumnezeu”

Vasile Alexandru a visat toată viața la o casă, fiind zugrav de meserie. Acum, cu toate că a rămas fără picioare și fără o mână, bărbatul nu se dă bătut și crede că va reuși să își construiască singur casa. De fapt, nu singur, căci se bazează enorm pe Dumnezeu, cel care îi supervizează lucrarea.

Poveste impresionantă de viață în Călărași

”Atâta timp cât Dumnezeu m-a lăsat în viață înseamnă că planurile cu mine nu s-au terminat”, declară Vasile pentru . Vasile are 48 de ani, însă de mai bine de 10 ani viața lui s-a schimbat dramatic, din cauza unor probleme de sănătate. Și-a pierdut ambele picioare și o mână, însă nu și-a pierdut speranța.

, Doamne cât să pot să stau eu în căruțul ăsta, o viață întreagă numai în căruț. Ia să încerc să fac. Și dacă am văzut că pot să mă dau jos din pat, să merg la toaletă, adică să fac lucruri care mi se păreau esențiale, am zis bă, nu se poate mă… am aruncat cu mistria, cădea mortarul jos, îl luam iar aruncam. Nu am renunțat!”, povestește Vasile.

Vasile își aduce aminte că era un normal, care juca fotbal pe terenul sintetic cu prietenii. Totuși, într-o zi oarecare soarta sa s-a schimbat dramatic. ”A început cu primul deget la piciorul stâng. Mergeam pe stradă normal, cum merg toți oamenii, jucam fotbal și după ce am venit de la fotbal am simțit dureri în tălpi. Și am consultat un medic specialist, mi s-au făcut toate analizele și diagnosticul a fost artrită obliterantă”, își aduce aminte bărbatul.

încă din 2012, o realitate pe care a îmbrățișat-o, deși nu era pregătit pentru ea. A fost mereu decis să își construiască singur o casă nouă, deși problemele sale de sănătate erau evidente. Nu s-a dat bătut nici măcar când a ajuns definitiv în scaunul cu rotile, având o credință oarbă în Dumnezeu.

”Asta este camera specială atât de dragă sufletului meu. Toate sunt făcute, că de aia îi spun camera specială, la nevoile mele. Totul este construit așa. În poziția asta sar în al meu căruț, îl dau în față, merg spre aragaz, îl aprind de unde trebuie, îmi pun aici ce trebuie”, transmite bărbatul, plin de credință.

Singurul of al bărbatului ar fi că nu a reușit să se căsătorească niciodată și nici să aibă copii, însă problemele de sănătate au avut alte planuri pentru Vasile. ”Când am crezut că încep să mă liniștesc și eu ca omul că aveam 28, 29, 30 de ani s-a întâmplat cu degetele și când s-a întâmplat cu degetele și la 5 ani diferență cu primul picior am zis, doamne, decât să zic vai de noi, mai bine să zic vai de mine”, povestește Vasile.

Bărbatul își aduce aminte că avea foarte mulți prieteni, însă acum a rămas singur, pentru că oamenii s-au îndepărtat de el din cauza problemelor de sănătate. Chiar și așa, Vasile își vede optimist de viață și, cu ajutorul lui Dumnezeu e convins că își va îndeplini visul de a avea casa lui, construită din nimic.

Niculae Eremia, primarul comunei Alexandru Odobescu, acolo unde locuiește Vasile, crede că toată lumea ar trebui să fie ca Vasile, o oază de optimism și loialitate. ”De multe ori ne întrebăm și noi cum de rezistă dar cred că optimismul lui îl duce la extrem. Este un exemplu pentru întreaga lume, nu numai pentru comunitate”, a declarat primarul pentru sursa citată.