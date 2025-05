Cristi Manea a fost invitatul lui Robert Niță în ediția de joi, 29 aprilie, a emisiunii „Suflet de Rapidist”. , printre care și decesul tatălui său.

Poveste teribilă cu cel mai greu moment din viața lui Cristi Manea: „Am fost nevoit să am grijă de frățiorii mei când a murit tata!”

, Cristi Manea a dezvăluit că a suferit enorm în momentul în care a aflat că tatăl său a încetat din viață. Emotiv din fire, fundașul a primit o putere uluitoare în acel moment și le-a promis fraților mai mici că el le va fi de acum părinte. Cât despre deces, tatăl lui Manea a fost găsit chiar de frații lui mai mici în baia unui mall, după ce acesta a suferit un infarct miocardic.

„După jumătate de an de când am ajuns în Belgia, tata a decedat. Eram singur, supărat. Au venit ai mei, că eu mai am doi frați gemeni, și cu mama. Am stat cu ei acolo, dar a fost greu.

După ce a murit tatăl meu eu am prins o putere… Pe mine m-a făcut mai puternic, nu am căzut! Eu le-am spus din start, că erau mici, ‘De azi înainte eu sunt tatăl vostru, eu am grijă de voi!’ Asta le-am spus fraților mei atunci, diferența între noi este de 9 ani.

Lucrurile acesta nu poți să le explici. Eu atunci am simțit că am primit o forță incredibilă. Eu nu am putut să plâng atunci, dar am stat numai lângă el 2 zile. Nu există așa ceva, iar eu eram un copil fricos. A fost o minune ceva ceea ce am primit eu.

„Prima oară am crezut că mama mea decedase”

M-am întors în Belgia, le-am spus alor mei că vreau să merg acolo să joc. Nici la tineret nu mai eram convocat, deși eu jucam, bine, nu meci de meci, în Belgia, dar ei preferau să ia de la juniori. Niciodată nu am comentat, mereu mi-am văzut de treaba mea și am muncit.

M-am dus acolo, am ajuns și mi-a spus antrenorul ‘Cristian, și eu mi-am pierdut un prieten’, dar nu era același lucru. Zicea atunci ‘Nu cred că ești bine mental’, iar de acolo cred că a plecat cearta. I-am spus că sunt foarte bine, pentru că eu știu ce voia nebunul ăla de la mine, voia să-mi fac și eu un nume.

M-am simțit atunci dat deoparte, dar nu m-am lăsat deloc. Pe mine Belgia m-a călit tare, iar când am revenit în România, la CFR Cluj, s-a văzut. Am venit bărbat, nu mai eram un copil, eram călit din toate punctele de vedere, fizic, psihic, tot! Nu am lucrat deloc cu mental coach.

Prima oară când am auzit ce s-a întâmplat am crezut că mama mea a decedat, nu tatăl meu. Mama mea era bolnavă la spitalul Fundeni, iar tatăl meu era cu frățiorii acasă, iar eu în Belgia. Asta s-a întâmplat vineri, iar ei luni trebuiau să vină la mine. Sună telefonul pe la 11-12, mă sună tata și răspund ‘Da?’, iar el mi-a spus ‘Nu, nu! Omul care are telefonul acesta e în ambulanță, la resuscitare și nu știu dacă mai scapă!’

„Am fost șocat! Prima oară am crezut că au făcut accident. Frații meu au crezut că sunt eroi și l-au salvat”

Eu am fost șocat! Vorbisem cu mama și mi-a zis ‘Tatăl tău se duce cu cei mici la mall.’ Prima oară am crezut că a făcut un accident, dar nu am realizat deloc! Am aflat până la urmă că s-a dus la mall să mănânce, le-a spus că nu se simte bine, că i s-a făcut puțin rău, merge la baie și se întoarce. Cei mici au stat 10 minute, 20 de minute, 30 de minute și nu mai venea tata. Ca să vezi ce deștepți au fost, s-au dus la baie și ei l-au găsit acolo căzut. Ei l-au găsit jos, s-au dus la domnul de la pază și i-au spus că l-au găsit pe tata pe jos. Aveau doar 9 ani.

Nu a fost așa greu pentru ei, culmea, au fost super tari! Când m-au sunat am insistat să vorbesc cu cei mici, pentru că m-am speriat că au făcut accident cu mașina sau ceva. Mi l-au dat pe Nicholas și mi-a zis ‘Cristi, Cristi, suntem eroi că l-am salvat pe tati’, au fost super strong. Dar a avut infarct miorcardic și nu a avut nicio șansă. A fost ciudat rău, iar mama era la Fundeni, era aeriană că se simțea rău de tot.

Eu nu realizam cumva, mama era pe pastile acolo și ce îi dădeau acolo și îmi spunea ‘Stai liniștit, Cristi, că nu s-a întâmplat nimic!’ Tatăl meu era genul de om super puternic. Dacă omul acesta nu a putut să facă nimic, înseamnă că nu poate face nimeni. Singura chestie pentru mine a fost ‘Cazi mă acolo’, unde era mai multă lume. Doctorii au spus că nu avea nicio șansă chiar dacă era cineva lângă. Culmea, își făcuse și analizele cu o lună înainte. A fost greu și pentru mine, dar am primit puterea aia atunci”, a povestit Cristi Manea.