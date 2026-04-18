Poveste uluitoare în Premier League! Banner-ul pentru care fanul nou promovatei a așteptat 25 de ani!

Coventry City a remizat vineri pe terenul celor de la Blackburn Rovers, scor 1-1, rezultat ce i-a asigurat echipei lui Frank Lampard promovarea în din punct de vedere matematic. Astfel, actualul lider din Championship va reveni în primul eșalon al fotbalului englez după nu mai puțin de 25 de ani de absență. Pe stadionul celor de la Blackburn, Ewood Park, a fost prezent și John Mullaney, suporterul de-o viață a „Cerurilor Albastre”, iar imaginile în care s-a regăsit acesta au făcut înconjurul planetei.

John Mullaney, „omul cu banner-ul” de la Coventry, prezent la meciul de promovare în Premier League! Imagini emoționante pe stadion

Ultima dată când Coventry a evoluat în primul eșalon al fotbalului englez a fost în urmă cu 25 de ani! La finele stagiunii 2000/2001, echipa „cerurilor albastre” a retrogradat în Championship, iar atunci, John Mullaney a ridicat un banner pe care scria „We’ll be back” – „Ne vom întoarce”. Ulterior, au urmat sezoane dificile pentru echipa din West Midlands. După 10 ani petrecuți în cel de-al doilea eșalon, Coventry a retrogradat în League One (liga a 3-a din Anglia), iar mai apoi, la finalul ediției 2016/2017, echipa de pe CBS Arena s-a văzut nevoită să joace chiar în League Two (liga a 4-a).

Așadar, speranțele tuturor suporterilor în ceea ce privește revenirea clubului lor de suflet în elita fotbalului din „Insulă” au început să scadă considerabil. Chiar și așa, încetul cu încetul, Coventry a progresat, reușind să ajungă din nou în Championship, iar acum, spre finalul stagiunii 2025/2026, visul măreț al revenirii în Premier League s-a împlinit. Meciul de la Blackburn a fost cel decisiv, iar punctul obținut de echipa lui Frank Lampard a venit la pachet cu îndeplinirea marelui obiectiv.

Imediat după fluierul final al partidei de pe Ewood Park, jucătorii și staff-ul tehnic al celor de la Coventry au sărbătorit succesul pe teren, iar în tribune a fost surprins și John Mullaney, celebrul suporter al „cerurilor albastre”. La fel ca în urmă cu 25 de ani, acesta a avut în posesia sa un banner, însă de această dată, mesajul a fost „We are back” – „Ne-am întors”. Bineînțeles că aceste cuvinte au făcut referire la mesajul ridicat în urmă cu 25 de ani, iar imaginile emoționante cu Mullaney, din 2001 și din prezent, au făcut înconjurul planetei. De asemenea, toți jucătorii lui Coventry au purtat la petrecerea de la finalul partidei tricouri personalizate pe care a fost inscripționat tocmai acest mesaj – „Ne-am întors”.

Frank Lampard, în lacrimi după promovarea cu Coventry în Premier League!

Coventry City a dominat autoritar acest sezon de Championship, iar promovarea în primul eșalon al fotbalului englez este una pe deplin meritată. Principalul merit, spun analiștii de la BBC și Sky Sports, îi aparține lui Frank Lampard, actualul antrenor al echipei. Acesta a preluat formația de pe CBS Stadium în noiembrie 2024, moment în care clubul se afla în subsolul clasamentului. Un an și jumătate mai târziu însă, Coventry are 10 puncte avans în fruntea clasamentului și este deja sigură de participarea în Premier League începând din stagiunea următoare.

La interviul de la finalul partidei cu Blackburn, vizibil emoționat, fostul fotbalist legendar al lui nu s-a putut abține și a vărsat câteva lacrimi, afirmând că reușita obținută alături de Coventry reprezintă una dintre cele mai mari performanțe din întreaga sa carieră: „Oh, omule, acum 15 luni când am preluat echipa nimeni nu mai credea că acest obiectiv este unul realizabil. Dar eu am crezut, împreună cu jucătorii și cu fanii noștri minunați. Am luptat la fiecare meci și am reușit un lucru mare. Sunt foarte mândru de elevii mei, de acest grup minunat de suporteri. Pot spune că această performanță reprezintă una dintre cele mai frumoase amintiri din întreaga mea carieră în fotbal”.