Povestea actriței Ana Bodea, fostă balerină la Teatrul Bolshoi: ”Am luptat cu anorexia și am dansat cu glezna ruptă”. Interviu exclusiv

Frumoasa Ana Bodea și-a început cariera ca balerină la celebrul teatru Bolshoi. A renunțat însă pentru că dansul nu îi mai oferea aceeași bucurie. A ales actoria iar acum se bucură de un real succes.

Ana Bodea are o relație cu Valentin Butnaru, de la Observator

Actrița Ana Bodea, vedeta din Lia-Soția soțului meu recunoaște că nu a avut o copilărie și o adolescență normală. A muncit de mică și a avut parte de momente cumplite. Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK, frumoasa actriță ne spune cum l-a cunoscut pe iubitul ei, celebrul prezentator de la Observator Valentin Butnaru și aflăm ce ar șterge din trecutul ei dacă ar putea.

“La Bolshoi nu era distracție și nu aveai timp de ieșiri cu colegii”

Ești absolventă a Școlii de balet a Teatrului Bolshoi, din Moscova. Cât de greu a fost, la cât de multe ai renunțat ca să ajungi la o asemenea performanță?

-Într-adevăr, am absolvit studiile la academia de balet a teatrului Bolshoi. A fost un drum plin de lecții învățate, greutăți peste care am trecut cu brio realizând cine sunt oamenii care-mi vor fi mereu aproape, dar și cat de puternică sunt.

Am renunțat la anii normali de liceu, conform așteptărilor. La Bolshoi nu era distracție și nu aveai timp de ieșiri cu colegii, de prieteni și experiențe noi. Este totuși un preț mic pe care l-am plătit, dacă mă gândesc acum la cât de benefică a fost pentru mine experiența de acolo.

Apropo de copilărie, tu nu aveai timp de joacă pentru că munceai. Regreți vreodată decizia luată?

-Nu voi regreta niciodată decizia luată. De când am ales să fac balet de performanță la academia “La Sylphide” din București, mi-am dat seama ca voi sacrifica anumite lucruri. Dar nu regret și, dacă ar fi să o iau de la început, aș face exact aceleași alegeri.

Ana Bodea a renunțat la balet pentru actorie

Puteai să cucerești scenele lumii, dar ai venit în România și ai dat la actorie. De ce?

-Am renunțat la balet deoarece, la un moment dat, am simțit ca nu mă mai face fericită și asta nu s-ar putea schimba. Nu îmi mai doream să trăiesc viața de balerină, nu mă mai vedeam făcând asta pe termen lung. A fost o decizie pe care am luat-o cu mult curaj, deoarece baletul a fost visul meu dintotdeauna.

Nu știu dacă a fost cea mai bună decizie pe care puteam să o iau. Dar sunt fericită cu viața mea așa cum este ea acum. De fapt, realizez ca am ales să fiu fericită. Și asta e cel mai important.

Ai 24 de ani și deja te bucuri de un mare succes. Ai reușit să faci față acestei provocări?

-Față de provocările cărora le-am făcut față atunci când eram balerină, asta e o nimica toată. Nu mă bucur încă de succes deoarece îmi doresc să realizez mult mai multe în viață.

Nu sunt încă sută la sută mulțumită de mine, dar fac tot ce îmi stă în putere să devin o actriță mai bună, o femeie mai bună, un suflet mai bun.

Ana Bodea este foarte asemănătoare cu personajul Lia

Cât din personajul Lia se regăsește în Ana Bodea?

-Am foarte multe trăsături și experiențe comune cu personajul pe care îl interpretez. În primul rând mi se pare ca baletul te definește. Îți oferă o eleganță și o emotivitate pe care rareori le întâlnești la alți oameni.

Te face să plutești nu numai pe scenă, ci și în viața de zi cu zi. Îți dă un aer mai… altfel. Și sper ca am reușit să pun asta și în personajul pe care îl interpretez în , difuzat în fiecare joi si vineri, de la 20,30, la Antena 1.

Mai ții minte când ai câștigat primii bani? Și pe ce i-ai cheltuit?

-Primii bani i-am câștigat la un concurs de balet…100 de euro parcă… nu! Greșesc. Primii bani i-am câștigat dintr-o reclamă pe care am făcut-o la o bancă atunci când aveam 7 ani. Țin minte exact ce am avut de făcut, cat și faptul că bunica mea a stat cu mine 2 zile întregi la filmari. Nu mai țin minte exact ce am făcut cu ei. Parcă mi-am luat dulciuri?

Îți mai aduci aminte un moment de la filmări, haios sau mai puțin haios, dar de neuitat?

-Avem foarte multe . De la povești spuse de colegii mei, care ne făceau să râdem isteric, până la momentele în care nu ne puteam opri din râs atunci când eram la cadru. Am multe de povestit. Mereu zâmbesc atunci când îmi aduc aminte…

A existat vreun moment în viața ta când celebritatea ți s-a urcat la cap?

-Mici scăpări există la toată lumea, important e să revii mereu la suflet, la cum ești tu de fapt pe interior. Nu pot spune ca mi s-a urcat celebritatea la cap. Cred ca sunt la fel cum eram înainte.

Ana Bodea recunoaște: “Frumusețea e și o binecuvântare și un mic coșmar”

Consideri că frumusețea ta a reprezentat un atu în meseria pe care ti-ai ales-o?

-Frumusețea, conform standardelor care ne sunt impuse acum, e și o binecuvântare și un mic coșmar uneori. Frumusețea aceea interioară cred ca este cea care m-a ajutat într-adevăr în viață până acum.

Îți mai aduci aminte cum l-ai cunoscut pe Valentin Butnaru? Care a fost primul lucru la care te-ai gândit atunci când l-ai văzut?

-L-am cunoscut pe Valentin acum 4-5 ani, prin niște prieteni comuni. Evident că aspectul lui fizic m-a impresionat de atunci și mi-a rămas bine întipărit în memorie… și suflet (râde, n.red.). Am jucat o dată squash împreună apoi nu am mai vorbit până când am fost invitată în platoul Observator să vorbesc despre Lia.

Cine pe cine a cucerit? Care este cea mai importantă calitate a lui Valentin?

-Ne-am cucerit unul pe altul și, cred eu, continuăm să o facem zi de zi. Are un suflet minunat.

Îți place să gătești?

Ador să gătesc… mai puțin să curăț vasele. Mă pricep la dulciuri, tarte în special, dar și la preparate italiene.

Ana Bodea vorbește despre lupta cu anorexia

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Cum ai reusit sa mergi mai departe?

-Probabil cele mai dificile momente prin care am trecut au fost anorexia și apoi operația la glezna stângă. Au fost greutăți care m-au întărit și care m-au făcut să realizez cât de puternică sunt de fapt, chiar dacă din exterior nu pare.

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

-Lumea nu știe despre mine că ador să aranjez flori prin casă, să decorez, să fac cumpărături (râde, n.red.) și că, în curând, voi preda balet recreațional pentru adulți, amatori și copii.

“Versiunea aceasta care scrie acum se datorează trecutului”

Dacă ar fi să ștergi ceva din trecutul tău, la ce lucru sau întâmplare ai renunța?

-Aș renunța la momentele sau la vorbele cu care am rănit poate, la un moment dat, oamenii dragi. În rest nu aș renunța la absolut nimic din trecutul meu deoarece versiunea aceasta care scrie acum se datorează trecutului.

Unde te putem vedea în perioada următoare?

-În viitor sper să mă veți vedea în număr cat mai mare la școala pe care ne dorim să o deschidem. Printre cursurile mele de dans și cursurile lui Valentin de tv media training, vom avea mereu noutăți și activități speciale.

În fiecare joi şi vineri în serialul Lia–Soţia sotului meu, difuzat de la 20.30, la Antena 1 şi, cine ştie, poate în curând şi într-un nou proiect pe micile ecrane.

In fiecare zi mă puteți vedea pe paginile mele de socializare, unde încerc să vă arăt o bucățică din viață prin ochii mei. În rest, visez de foarte mult timp să joc într-un lungmetraj și sper că se va întâmpla la un moment dat.