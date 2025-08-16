Povestea adolescentei care a născut în doar 10 ore după ce a aflat că este însărcinată. „Am crezut că durerile sunt crampe de stomac”

O adolescentă de doar 16 ani a avut parte de o întâmplare șocantă. Tânăra a crezut că durerile pe care le experimenta sunt simple crampe de stomac. În realitate, s-a dovedit că este însărcinată, iar după câteva ore de la aflarea veștii a și născut.

Cum s-a schimbat viața unei adolescente peste noapte

Pentru multe femei, sarcinile rezervă adevărate surprize. Nu puține au fost episoadele în care viitoarele mămici au crezut că au fete, dar, de fapt, au avut băieți. Totuși, niciuna dintre aceste „surprize” nu se compară cu povestea următoare.

Verity McConnell avea 16 ani și se bucura din plin de adolescență. Într-o sâmbătă, tânăra se afla la petrecerea zilei de naștere a unui coleg. Distracția era în toi, însă cheful lui Verity a fost stricat de o serie de dureri abdominale groaznice.

Crampele nu i-au dat deloc pace, așa că adolescenta de 16 ani a decis să plece acasă. Habar nu avea că în câteva ore viața ei se va schimba radical. Ajunsă acasă, . A încercat să doarmă pentru a se mai liniști, însă simptomele s-au agravat.

Tânăra a născut în 10 ore după ce a ajuns la spital

Speriată, tânăra și-a trezit mama. La început, femeia a crezut că nu este nimic grav, însă după ce a văzut că fiica ei se simte din ce în ce mai rău, a decis să ia măsuri. În toiul nopții, Verity a ajuns cu mama ei de urgență la maternitatea locală.

„Pur și simplu nu mă simțeam bine, ceva nu era în regulă. Apoi, au început crampele foarte puternice. Am crezut că durerile sunt crampe la stomac. De fiecare dată când încercam să adorm, nu puteam. Era atât de dureros.”, a povestit Verity, potrivit

După câteva minute petrecute în maternitate, tânăra a primit vestea care i-a schimbat radical viața. și deja era în travaliu. A fost un șoc atât pentru ea, cât și pentru familia sa.

A doua zi dimineața, puțin după ora 10:00, Verity a născut o fetiță complet sănătoasă, de 3.4 kg. Tânăra nu și-a putut explica cum a devenit mamă peste noapte, având în vedere că, în tot acest timp, menstruația ei a fost regulată. Luată pe nepregătite, tânăra a primit toate cele necesare din partea spitalului.

Femeia a povestit în online întreaga experiență

În prezent, Verity este mama a trei copii, iar fiica pe care a născut-o în acea dimineață are 11 ani. Deși a trecut atât de mult timp, femeia nu își poate explica evenimentul care i-a schimbat viața pentru totdeauna. Totuși, a decis să povestească totul pe TikTok.

„Stăteam acolo, aveam 16 ani. Eram îngrozită și asistenta se uita la mine. Nu aveam burtă, încă încăpeam în toate hainele mele. Fusesem în vacanțe, pe tobogane cu apă. Nu am avut ecografii, teste, programări la moașă, niciun control, nimic.

Cred că pentru că totul s-a întâmplat atât de repede și eram practic doar pe bază de adrenalină, am reușit să nasc. Nu aveam nimic pentru acest bebeluș, nici măcar un singur lucru. Bebelușul meu a trebuit să poarte hainele donate din partea spitalului, la fel și scutecele.”, a mai spus Verity.

În prezent, Verity are trei copii

Reacțiile din partea internauților nu au întârziat să apară. Se pare că Verity nu a fost singura care a avut parte de o sarcină cu surprize. Mai multe femei au comentat că au trecut prin experiențe similare.

„Am născut la 19 ani, la o oră și jumătate după ce am aflat că sunt însărcinată.” sau ”Exact același lucru mi s-a întâmplat. Povestea ta e povestea mea! Am avut o fetiță frumoasă, care acum are 22 de ani! Aveam 18 ani când am născut.”, au fost doar câteva dintre comentarii.

Devenită mamă când se aștepta cel mai puțin, Verity a avut parte de tot sprijinul familiei. Când fiica ei a împlinit 4 ani, Verity s-a întors la școală pentru a-și termina studiile. Ulterior, tânăra a dezvăluit că personalul care a ajutat-o să nască a inspirat-o să devină asistentă medicală.