Povestea agentului dublu recrutat de Apple ca să-i prindă pe cei ce fură și divulgă secretele companiei

Apple face tot posibilul să-i prindă pe cei ce divulgă secrete despre viitoarele sale dispozitive.

ADVERTISEMENT

Compania încearcă din răsputeri să prevină apariția timpurie pe internet a informațiilor cu privire la telefoanele sale.

În cel mai recent episod de acest fel, Apple i-a luat la țintă pe leakster-ii (n.r.: persoane care divulgă în avans informații despre dispozitive noi) chinezi care au acces și legături cu persoanele angajate la Foxconn. Aceștia au fost somați să șteargă datele scurse pe internet.

Conform celor mai recente informații din piață, compania ia foarte în serios apariția pe internet a acestor date despre dispozitivele sale. Atât de în serios încât a plantat agenți dubli în comunitatea leakster-ilor.

ADVERTISEMENT

Unul dintre aceștia, Andrei Shumeyko, și-a făcut publică povestea, deoarece consideră că a fost folosit de către echipa Global Security de la Apple.

Acesta a luat contact direct cu echipa Apple, trimițându-le un email prin care îi înștiința că are cunoștință de o persoană ce vinde un 11 cu iOS 14, înainte ca acesta să fie anunțat.

”Cred că am găsit cârtița care l-a ajutat să orchestreze situația. Am identificat care dintre cei 3 furnizori chinezi de hardware i-a trimis telefonul. Am primit un pachet de la același individ în trecut (încă am codul de tracking de la DHL) și am numărul său de telefon, v-ar fi de folos aceste informații?” era mesajul cu care Shumeyko a luat legătura cu Global Service.

ADVERTISEMENT

Acesta a mai spus că ”știu că sunt o parte a problemei pe care încerc să o raportez, dar sunt hotărât să merg până la capăt cu asta și îmi pare rău că sunt un incovenient atât de mare. Ști ucă nu puteți să-mi răspundeți la toate întrebările anterioare, dar îmi puteți da contactul cuiva cu care pot discuta pe mail? Din nou: Cât de utile au fost materialele oferite? Ar trebui să obțin mai multă informație? Am parte de vreo protecție ca denunțător?”

Acesta încerca să aibă parte de ceva bunăvoință din partea Apple pentru scurgerile de informații lansate chiar de el însuși, alături de o oarecare recompensă financiară. Echipa Global Security a menținut deschis canalul de comunicație cu el timp de un an de zile. E posibil ca asta să fi dus la ofensiva împotriva leakster-ilor chinezi.

Informațiile oferite de el au dus și la concedierea unui angajat german al Maps, care dorea să vândă un cont cu acces intern.

ADVERTISEMENT

Problema lui Andrei Shumeyko este că acesta n-a aflat niciodată ce a făcut Apple cu informațiile oferite de el și nici nu a primit protecție sau remunerație de la companie, așa cum credea că se va întâmpla.

”Acum simt că i-am distrus cuiva viața fără niciun motiv, de fapt”, regretă acesta, care a fost întâmpinat mereu de mesaje precum ”apreciem informațiile pe care ni le oferi și te încurajăm să continui să ne distribui astfel de date”, atunci când încerca să afle ceva informații despre beneficiile pe care le-ar putea obține.

Nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită

Shumeyko a devenit atât de frustrat din cauza situației încât a început să scurgă din nou informații pe internet. A regretat imediat asta și a luat legătura cu Apple, iar compania i-a oferit acest răspuns.

”Dacă dorești să publici informații, ia legătura cu noi (dacă vrei să iei o decizie bună pentru tine). Te rugăm să înțelegi că scopul nostru e să protejăm Apple. Toate acțiunile sunt ghidate de premisa celor mai bune decizii pentru companie, pentru angajați și pentru clienți (tu fiind unul dintre ei). Astfel, tot ajutorul și informațiile oferite nouă sunt foarte importante. Sfatul meu personal este să continui să iei deciziile potrivite, astfel încât să-ți construiești o imagine pozitivă. Fă lucrurile potrivite pentru a proteja Apple. Continuă astfel și vei fi mândru de tine, și noi la fel.”

Shumeyko nu mai are de gând să facă mândru pe cineva, astfel că a revenit la obiceiurile de a vinde informații despre Apple, după ce a comunicat ultima oară cu echipa de securitate în iulie. ”Nu îmi place să fac asta, dar am nevoie de bani. Din păcate, am probleme mai importante decât Apple”, arată .

ADVERTISEMENT

Asta este o dovadă că dacă Apple nu se gândește să-i recompenseze pe cei ce au astfel de informații, cineva va găsi o metodă să monetizeze aceste scurgeri de informații. Pe de altă parte, dacă plătește, Apple s-ar putea găsi într-un punct sensibil, cu o mulțime de leakster-i care vor să vândă informații.

Totuși, Apple ar trebui să ofere o formă de apreciere denunțătorilor, altfel riscă să ajungă în situația în care alții nu vor mai fi dispuși să divulge astfel de informații.