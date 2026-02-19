Povestea arbitrei din patinaj încă activă la 103 ani. Are peste 70 de ani de experiență și doar la 95 de ani a renunțat să mai intre pe gheață

ADVERTISEMENT

De-a lungul istoriei, sportul a adus în prim-plan personaje de excepție, care au impresionat prin dăruirea și pasiunea lor pentru fenomen. Povestea lui Ann Fauver, o arbitră de patinaj artistic în vârstă de 103 ani este de-a dreptul impresionantă. Vorbim de o sportivă care s-a retras de pe gheață, atenție, la vârsta de ”doar” 95 de ani.

Când a început povestea lui Ann, arbitra din patinaj încă activă la 103 ani

”Chiar și astăzi, când intru pe un patinoar, inima mea este alături de o patinatoare atunci când o privesc. Aproape că pot simți ce simte ea sau ce simte el în timp ce patinează”, a spus recent, într-un interviu pentru presa americană, Ann Fauver.

Deși a împlinit 103 ani, Ann încă . Aceasta este arbitru la nivelul cel mai înalt de competiții. Cei care o cunosc o descriu ca fiind energică și extrem de ambițioasă. După aproape un secol de viață în care a fost implicată în patinaj, ea rămâne dedicată nu doar arbitrajului, ci și mentoratului celor mai tineri și împărtășirii cunoștințelor sale despre acest sport olimpic.

Ann s-a născut în Statele Unite în anul 1922. Patinajul artistic l-a descoperit încă din copilărie. A pus prima dată patinele în picioare pe lacurile înghețate în aer liber din Cleveland, Ohio, în anii 30, când nu împlinise încă 10 ani. Ann a crescut într-o perioadă în care sportul feminin nu era la fel de dezvoltat ca astăzi. Cu toate acestea, a fost atrasă de eleganța și disciplina acestuia.

Tatăl actualei arbitre a fost unul dintre membrii fondatori ai Cleveland Skating Club. De altfel, după căsătorie, cei patru copii ai americancei au ajuns și ei să patineze la acest club. Cel mai mic dintre copiii lui Ann, singurul băiat, Bill Fauver, a obținut și rezultate interne apreciate. Acesta a reprezentat SUA de două ori la Jocurile Olimpice de iarnă (1976 și 1984).

Anna a continuat să patineze până la vârsta de 95 de ani

În ceea ce o privește, Ann Fauver a devenit arbitru și oficial tehnic în cadrul federației americane de patinaj, fiind afiliată la U.S. Figure Skating. De-a lungul vieții, a arbitrat timp de decenii la competiții regionale și naționale. Lucrul care o face unică este faptul că a continuat să fie activă și după vârsta de 90 de ani.

Abia la 95 de ani a renunțat . Nu a părăsit însă masa juriului. Ea a continuat să judece prestațiile sportivilor din afara suprafeței de concurs, analizând tehnica și execuția acestora.

”Are un mod inedit de a observa când privește sportivi noi, tineri, care au un interes autentic”, a spus Susan Haugh, o prietenă a lui Fauver din 1991. ”Îi încurajează să continue. Este mereu dispusă să stea și să răspundă la întrebări sau să discute un eveniment. Este incredibilă”.

”Mereu mi-a plăcut să lucrez cu oameni interesați de sport”, a spus Fauver, care chiar a patinat într-o echipă adultă de patinaj sincronizat cu câțiva ani în urmă. ”Privesc acum către o nouă generație care vine din urmă, și este emoționant să văd ce pot realiza”.

Ce spune Ann, la 103 ani, despre retragere: ”Pensionarea nu este pentru mine”

La 103 ani, Ann Fauver nici nu ia măcar în considerare retragerea. ”Pensionarea nu este pentru mine”, a spus aceasta, care a studiat medicină în facultate și a lucrat pentru un avocat în Cleveland, scrie publicația .

”Urăsc aceste referiri la numărul de ani pentru că nu mă simt deloc în vârstă. Prietenii mei nu sunt de vârsta asta și avem relații bune”, a spus Fauver, a cărei singură problemă față de vârstă este că nu mai patinează. În schimb, adoră să meargă pe jos. ”Are mai multă energie decât o curte plină de copii de grădiniță”, a spus Haugh. ”Ne face de rușine pe toți ceilalți”.