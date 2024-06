Povestea argentinianului din naționala Slovaciei. A lucrat ca ospătar pentru că nu-i ajungeau banii de la fotbal

România și Slovacia se întâlnesc miercuri, de la ora 19.00, la Campionatul European din Germania.

Alungat de criza economică din țara natală

Tricolorii vor avea în față o echipă care ne-a învins o singură dată, acum mai bine de 80 de ani. Din 11 meciuri, România a câștigat cinci, alte cinci partide s-au terminat la egalitate, iar singura victorie a Slovaciei datează din 1942, 1-0 la Bratislava.

În lotul lui Francesco Calzona figurează și un fotbalist naturalizat, cu o poveste de viață aparte.

Este vorba despre fundașul stânga Vernon De Marco Morlachi. În vârstă de 31 de ani, el joacă acum la Hatta, în Emiratele Arabe Unite, unde s-a transferat la finalul sezonului trecut.

De Marco este născut la Cordoba, în Argentina. Pe când avea nouă ani, familia lui s-a mutat în Spania, la Mallorca, din cauza crizei economice drastice care a afectat țara sud-americană între 1998 și 2002.

Familia fotbalistului a stat apoi doi ani în Austria și a revenit în Spania, moment în care De Marco s-a apucat și de fotbal. La început am jucat baschet, dar apoi am trecut la fotbal. „Îmi plăceau amândouă. Sunt două sporturi populare în Argentina”, a povestit fotbalistul.

La 19 ani, el juca în liga a patra spaniolă și, deoarece banii nu-i ajungeau, își completa veniturile muncind. Vernon a fost ospătar la un hotel, pentru că din fotbal câștiga doar 225 de euro pe lună. „Nu-mi ajungeau nici de benzină, așa că a trebuit să mă angajez”, a mai dezvăluit acesta.

Nici nu știa unde este Slovacia

Șansa lui a fost un impresar, care l-a dus la probe în liga a doua slovacă. “Îmi amintesc bine, era în 2012 și acel telefon mi-a schimbat viața. În jurul orei 23 eram la cinema când agentul meu m-a întrebat și mi-a oferit o mutare în liga a doua din Slovacia. Sincer, nici nu știam unde se afla Slovacia și am căutat-o pe o hartă. M-am gândit o vreme și apoi am acceptat, a fost cea mai bună decizie pe care am luat-o vreodată”, a recunoscut De Marco.

El a semnat cu Zemplín Michalovce, unde a debutat în fotbalul profesionist. A promovat cu Zemplin în prima ligă și a fost transferat de Slovan Bratislava. Slovan nu l-a ținut de la început, ci l-a împrumutat în Polonia, la Lech Poznan. Slovacii au decis să-l naturalizeze în 2021, când era cel mai bun fundaș stânga din campionatul lor. Tot atunci, el a debutat la națională.

Vernon De Marco a strâns zece selecții și a marcat un gol la naționala Slovaciei. El joacă acum în Emirate, la Hatta, o echipă care a promovat anul trecut în prima ligă.