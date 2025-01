Povestea de viață a noului atacant de la Universitatea Craiova. Ce meserie a practicat: „Lucram de la 6 dimineața!”

Atacantul pe care Costel Gâlcă l-a dorit atât de mult la Universitatea Craiova a venit în sfârșit, însă nu va lucra cu fostul tehnician de la Espanyol, ci cu Mirel Rădoi. Alisson Safira a jucat doar în Portugalia din 2021 și are o poveste de viață inedită.

Povestea lui Alisson Safira, atacantul de titlu transferat de Universitatea Craiova! A fost sudor

, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate. Vârful brazilian a fost împrumutat de la Santa Clara până la sfârșitul sezonului actual, însă oltenii au și opțiunea unui transfer definitiv.

Atacantul brazilian pe care l-a primit Mirel Rădoi la are o poveste inedită. Alisson Safira a venit pentru prima dată în Europa la vârsta de 17 ani, fiind atras de promisiunile unui om de afaceri din „Cizmă”, conform .

Alisson Safira a trecut pe la Pescara și apoi a plecat la Benevento. Din păcate, experiența atacantul brazilian în Italia nu a fost una plăcută, deoarece actele din Brazilia nu au venit, iar clubul nu l-a putut înregistra.

Brazilianul Safira nu a primit niciun euro în cele șase luni pe care le-a petrecut în Italia. La insistențele fratelui său, Alisson a revenit în țara natală. Despre experiența din „Cizmă”, atacantul spune că a fost o „decizie pripită”.

600.00 0 de euro valorează Alisson Safira, conform transfermarkt

16 meciuri a jucat pentru Santa Clara în Portugalia

2 goluri și 2 pase decisive are brazilianul în sezonul actual

Știe ce înseamnă și munca de jos: „Lucram de la 6 dimineața”

Nu toți fotbaliștii câștiga zeci de mii de euro la începutul carierei, așa că mulți dintre ei caută să își rotunjească veniturile. Brazilianul Alisson Safira s-a angajat ca sudor, însă a rezistat doar două săptămâni.

„Este o poveste cu adevărat amuzantă. Întotdeauna am avut sprijinul părinților mei, însă într-o zi m-am hotărât să lucrez. Un prieten bun din copilărie și-a început o afacere cu păsări de curte. I-am spus că aș vrea să îmi găsesc un loc de muncă.

Chiar și după ce i-am spus că nu am experiență mi-a oferit o oportunitate. Am lucrat ca sudor de la 6 dimineață până la 6 după-amiaza, dar am rezistat doar două săptămâni. Cred că a fost o perioadă în care am avut ce să învăț”, spunea Alisson Safira, în 2017, într-un interviu pentru .

Mirel Rădoi, la un pas să piardă un atacant din lotul Universității Craiova după venirea lui Safira

Elvir Koljic a primit o ofertă de la FK Sarajevo din Bosnia și Herțegovina, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Vârful bosniac a intrat în ultimele șase luni de contract cu Universitatea Craiova și ar putea să plece liber în vară.

Totuși, clubul din Bosnia și Herțegovina a demarat negocierile cu Universitatea Craiova pentru un transfer încă din această iarnă. Elvir Koljic a prins din ce în ce mai puține minute în SuperLiga în ultimii ani din cauza accidentărilor.

Atacantul a ratat un transfer la Dinamo Kiev din cauza unei accidentări horror. Pavel Badea a povestit tot la FANATIK SUPERLIGA: „Am avut 10 milioane de euro pe el și s-a accidentat cu 24 de ore înainte de transfer. De la Dinamo Kiev, erau negocieri avansate”.