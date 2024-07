Povestea bărbatului care a supraviețuit ambelor bombe atomice. Cum a reușit să scape și ce efecte au avut radiațiile asupra organismului său

Bombele atomice de la Hiroshima și Nagasaki au rămas în istorie ca fiind două dezastre care au schimbat cursul lumii. Totuși, un singur bărbat a reușit să scape de ambele bombardamente atomice din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Iată cum a arătat viața lui după aceste evenimente.

Tsutomu Yamaguchi, japonezul care s-a aflat la 3 kilometri de epicentrul bombei atomice de la Hiroshima

Tsutomu Yamaguchi este un nume celebru și nu este de mirare. Povestea sa a atras atenția întregii lumi. Tsutomo este singura persoană recunoscută oficial de guvernul japonez care a supraviețuit bombelor atomice de la Hiroshima și Nagasaki.

Tsutomu Yamaguchi era originar din Nagasaki și lucra ca inginer pentru compania Mitsubishi Heavy Industries. Ceea ce avea să fie o zi obișnuită la locul de muncă, i-a schimbat complet viața lui Tsutomu.

Pe 6 august 1945, în scop de serviciu. În dimineața respectivă, se pregătea să se întoarcă în Nagasaki. Nu a mai apucat, căci bomba atomică numită și ”Little Boy” a fost lansată asupra orașului.

Tsutomu Yamaguchi s-a aflat la aproximativ 3 kilometri de zona în care a fost epicentrul bombei. Explozia a creat un adevărat haos, iar ceea ce a rămas în urma ei a fost un adevărat peisaj apocaliptic.

Explozia a ucis mii de oameni, dar, din fericire, . Totuși, acesta și-a pierdut temporar auzul și vederea și a suferit arsuri grave pe o mare parte din corp. Japonezul a fost aruncat la pământ de explozie, iar faptul că a supraviețuit a fost un adevărat miracol.

”Nu ştiam ce s-a întâmplat. Cred că am leşinat pentru câteva momente. Când am deschis ochii, totul în jurul meu era negru şi nu puteam vedea prea multe. Era ca la începutul unui film la cinema.”, a povestit Yamaguchi The Times.

Tsutomu Yamaguchi s-a întors la Nagasaki fix în ziua în care bomba atomică urma să distrugă orașul

Yamaguchi a petrecut noaptea în Hiroshima, iar a doua zi a plecat cu trenul în Nagasaki. Aici, s-a întors la familia lui. Însă, japonezul habar nu avea ce urma să se întâmple în scurt timp.

Tsutomu Yamaguchi a mers la sediul Mitsubishi, acolo unde a fost nevoit să povestească evenimentele de la Hiroshima. Nici nu a apucat să termine relatarea, că a observat o lumină puternică pe fereastră. Din fericire, a apucat să se arunce pe podea înainte ca geamul să fie făcut praf de explozie.

Nagasaki a devenit ținta atacului atomic. Pe data de 9 august 1945, ”Fat Man” a distrus orașul și a ucis mii de oameni. Din fericire, Tsutomu Yamaguchi și familia sa au scăpat cu viață. Dar, asta nu înseamnă că radiațiile nu au avut efecte asupra lor.

La scurt timp după explozie, japonezul a început să își piardă părul, a avut stări constante de vomă, iar rănile au devenit cangrenoase. Chiar dacă a avut multe probleme de sănătate după ce a fost în raza celor două bombe atomice, Tsutomu Yamaguchi a revenit la muncă, tot la Mitsubishi.

Tsutomu Yamaguchi a murit pe data de 4 ianuarie 2010, la vârsta de 93 de ani. Cel care i-a adus sfârșitul a fost cancerul la stomac. Însă, cu un an înainte de moartea sa, guvernul japonez l-a recunoscut oficial ca fiind singurul supraviețuitor al ambelor bombardamente atomice atomice. Tsutomu Yamaguchi a primit titlul de ”nijū hibakusha”.