Povestea brazilianului devenit viral pe TikTok interpretând foloclor românesc. Andreea, soția lui Banto dos Santos: „Am dat cu banul”

Banto dos Santos și soția sa, Andreea, au o poveste de dragoste ce pare scrisă de cel mai romantic scenarist din lume. Brazilianul și-a cunoscut viitoarea soție în urma unei simple aruncări cu banul, un gest care le-a scris destinul. Andreea a povestit, în exclusivitate pentru FANATIK, cum s-au întâlnit și cum s-a legat relația lor specială.

Banto dos Santos, brazilianul cu inimă de român

Stabilit de peste 15 ani în România, Banto dos Santos, artist cunoscut pentru colaborările sale cu Aurel Tămaș, , Radu Ciordaș și Lorenna, trăiește la noi în țară împreună cu Andreea și cei trei copii ai lor: Sofia (15 ani), Sarah (11 ani) și Rafael (5 ani). De câțiva ani, artistul a început să cânte în duet cu Sara, fiica sa mijlocie, promovând prin muzică multiculturalismul și energia pozitivă.

Videoclipurile cu cei doi, tată și fiică, îmbrăcați în costume populare românești, , unde, fac deliciul urmăritorilor. Succesul de azi nu ar fi existat însă dacă în urmă cu 15 ani, Andreea, soția artistului nu ar fi făcut un gest aparent banal, care pur și simplu le-a trasat destinul.

Un ban, o decizie și o poveste de viață

“Eu locuiam în New York, unde eram manager de restaurant, iar Banto locuia în Brazilia și era organizator de evenimente la Hotel Sofitel. Nu ne cunoșteam. Când patronul meu s-a decis să închidă restaurantul pe care eu îl conduceam, m-am hotărât să plec într-o vacanță, după care să mă întorc în România. Aveam o casă în lucru în România și o altă afacere.

Aveam de ales între Caraibe și Brazilia. Cum îmi plăceau ambele destinații, am dat cu banul. Mi-a picat Brazilia și am plecat, inițial pentru două săptămâni. Am rămas o lună și jumătate, timp în care l-am cunoscut pe Banto la un carnaval, prin intermediul unor prieteni. Nu eram interesată de o relație, abia ieșisem dintr-una de șase ani. Dar l-am cunoscut pe el, iar de atunci nu ne-a mai despărțit nimic. Banul a ales, nu noi”, spune Andreea.

Banto dos Santos, dragoste la prima vedere și începutul vieții în România

După vacanța în care și-au trăit idila, Andreea i-a propus partenerului ei să vină, pentru o perioadă de trei luni, în România, să îi cunoască țara și să o ajute la casa aflată în lucru.

“A venit și nu a mai plecat. S-a îndrăgostit de România și de români. I-am cumpărat dicționare, cărți și i-am luat 10 ore de gramatică cu un profesor român. A învățat rapid limba, practic, singur. Suntem căsătoriți de 16 ani, iar în 2019 ne-am cununat religios, cu ocazia botezului băiețelului nostru”, povestește Andreea.

În prezent, familia locuiește în județul Cluj, dar, după cum spune Andreea, “trăim mai mult în mașină și casa noastră este toată România”. Și asta pentru că, de când și-au dezvoltat proiectele muzicale, familia lui Banto călătorește mult, datorită faptului că artistul este invitat foarte des să cânte la nunțile românilor.

O familie talentată din tată în fiu

“Începuturile noastre au fost frumoase. Eu mă ocupam de o locație, iar Banto ținea ore de capoeira (n.r.:tip de artă marțială brazilienă, un dans de lupte) și se antrena pentru concursurile. Inițial, proiectul nostru muzical a început cu Sofia și Sarah.

Sarha cochetează cu modelingul încă de la vârsta de trei ani, fiind solicitată de diverse companii pentru promovarea produselor lor. Mai târziu, am descoperit talentul ei muzical și am decis să-i dezvoltăm această latură prin ore de canto. Acum, fiul nostru vrea și el să învețe să cânte la pian.

Cât despre duetul tată fiică, acesta s-a născut în pandemie. Banto și Sarah au început să cânte împreună. Videoclipurile lor au devenit virale, iar noi am prins curaj să ne extindem proiectele artistice”, explică Andreea.

Astăzi, Banto colaborează cu artiști cunoscuți și cântă alături de familia sa în toată țara, mai ales la nunțile organizate în zona Moldovei. Săptămâna viitoare, artistul va lansa o colindă de familie, cântată în cinci, iar astăzi (joi, 21 noiembrie) lansează melodia „Iubește românește”, un imn dedicat românilor de pretutindeni și celor care aleg să trăiască în România.