Povestea brazilianului îndrăgostit de Universitatea Craiova: “Am plâns când am cântat imnul!” Mesaj pentru olteni înaintea derby-ului cu CFR Cluj. Exclusiv

Nu este o surpriză faptul că Universitatea Craiova are fani în toată țara, însă pasiunea pentru culorile sfinte alb-albastre nu ține cont de granițe sau de naționalitate.

90 de minute mai au de luptat „juveții” pentru a putea face „să râdă soarele-n fereastra” celor mai pătimași suporteri din toată țara

FANATIK vă prezintă povestea lui Joao Roberge, jurnalist brazilian îndrăgostit de Universitatea Craiova. Lucrarea sa de licență de la facultate a reprezentat un documentar despre „marea schismă” dintre cele două părți ale Băniei.

Povestea lui Joao Roberge, brazilianul îndrăgostit de istoria Universității Craiova. Un joc a reprezentat începutul

Povestea începe în anul 2006, pe când Craiova nu mai speria prea multe adversare în fotbalul românesc și chiar retrograda în liga secundă pentru prima dată în istorie. Ca și acum, jocurile virtuale pot face un pasionat de fotbal să cunoască echipe de care nici nu auzise atunci, așa s-a întâmplat și cu Joao: „Un prieten de-al meu, Eduardo, juca, total aleatoriu, cu Craiova pe Football Manager 2006. Numele echipei mi s-a părut destul de ciudat, iar echipamentul de deplasare era portocaliu în acele timpuri. Mi-a trezit interesul și am început să caut cât mai multe informații despre echipă. Aveam doar 12 ani”, ne-a declarat jurnalistul.

Dar de la o curiozitate până la pasiune a fost doar un pas. Încetul cu încetul, Joao și-a creat legături în țara noastră, fiind interesat foarte mult de ceea ce se petrecea în fotbalul nostru, mai ales în Craiova. Știm că au fost ape tulburi în Bănie între 2011 și 2014..: „Am creat blogul O Craiovano în 2013, proiect pe care am ales să-l continui și în acest moment. De la acel moment și până când am ajuns în România au mai durat doi ani. Am luat legătura cu două persoane pe Facebook, un băiat pe nume Dragoș Trifănescu și Petre Cojocaru, un ziarist din Craiova. Între timp, am reușit să-mi fac și mai mulți prieteni.”

Student venit din Brazilia pentru a afla mai multe despre o echipă de fotbal din România. Sună nebunesc, nu? Nu și pentru „prazilianul” nostru. A poposit în anul 2015 în țara lui Mihai Viteazul (să oltenizăm puțin țara). La început, Joao a stat o săptămână în București, după aceea a venit în Bănie: „A fost cea mai lungă călătoria din viața mea. Această relație cu Craiova și România, documentarul pe care l-am realizat și tot ce s-a întâmplat mi-a dat locul de muncă, mi-a dat logodnica. Eu cred că a fost destinul, Craiova și România m-au ales”, a continuat brazilianul într-o română perfectă.

Pomenind despre documentar, am intrat în dedesubturile acestuia. „Craiova versus Craiova” se numește lucrarea realizată de Joao Roberge despre această parte a istoriei Științei, reprezentând chiar licența lui pentru facultatea de jurnalism: „Știam că anul 2011 este doar o parte și când am văzut ce se întâmplă în 2013, nu am putut să stau și am zis că vreau să fac asta. Am realizat interviuri cu mai multe personalități din fotbalul românesc, Ilie Balaci, Gică Hagi, Emil Săndoi și mai mulți. Primul a fost cu domnul Balaci și atunci nu știam foarte bine românește, erau cuvinte pe care nu le înțelegeam, dar când am ajuns acasă, în Brazilia și am realizat materialul am înțeles tot. A fost o evoluție mare. A fost un interviu special, știam cine este Ilie Balaci. Îmi este foarte greu să vorbesc despre el, a fost un om atât de mare. Nici nu pot spune că a fost un interviu, a fost o conversație, m-a primit așa frumos. O persoană incredibilă, când am aflat că a decedat..a fost un moment foarte greu.”

Dincolo de acest „război” între suporterii craioveni, Joao Roberge a putut vedea pasiunea fanilor olteni pentru echipa favorită. Ei bine, „prazilianul” a devenit oltean cu acte în regulă și este suporter înfocat al Științei: „Nu îmi e foarte greu să fiu un suporter de la distanță. Brazilia este o țară foarte mare și eu stau în statul Santa Catarina, care nu a avut fotbal foarte ridicat ca nivel fotbalistic până în anii 2000. Sunt multe state în această situație istorică, și lumea ține și cu echipe de la São Paulo sau Rio de Janeiro sau chiar Rio Grande do Sul. Spre exemplu, țin cu Vasco, o echipă din Rio, dar eu niciodată n-am fost pe Stadionul São Januário. Pe noul „Oblemenco” am fost. Din Florianópolis, orașul în care m-am născut, țin cu Figueirense, vicecampioana Cupei în 2007. Deci n-am nicio dificultate să fiu suporter unei echipă din România. Craiova și România au devenit o parte de identitatea și istoria mea, și asta este mult mai important decât fotbalul”, a mai spus acesta pentru FANATIK.

A văzut pe viu un derby Universitatea Craiova – CFR Cluj. A plâns la imnul Științei

Revenit în țară după experiența din România, studentul și-a luat licența cu nota mare și a devenit jurnalist sportiv. A vizionat fiecare meci al Universității Craiova, a citit și mai multe informații, iar în acest an și-a luat înima în dinți și a vizitat din nou Craiova, a doua sa casă. A participat și la derby-ul Știința – CFR, însă nu a putut vedea o victorie a favoriților :„A fost o atmosferă foarte frumoasă. Am plâns puțin când am cântat ‘Cântec pentru Oltenia’. Am fost alături de logodnica mea și ea a fost impresionată. Au fost acele probleme cu petardele pe teren, atunci când Craiova era condusă și avea nevoie ca mingea să fie în joc. A fost o tensiune în joc. Clubul m-a primit cu drag și chiar dacă scorul nu ne-a fost favorabil, a fost o amintire pentru toată viață.

“A fost ceva drăgut, întrucât logodnica mea nu a mers niciodată la un meci atât de important. Ea a fost pentru prima dată la un joc de fotbal la amicalul dintre FC Brașov și CS Ciorogârla, scor 10-0, pe stadionul „Tineretului”. După aceea, la Sibiu, ne-am uitat la Hermannstadt – Astra, terminat 2-2, un meci foarte bun.”

Înfrângerea cu CFR l-a făcut pe Joao să nu mai creadă atât de mult în șansele Craiovei la titlu anul acesta. Totuși, „alb-albaștrii” au reușit o serie incredibilă de victorii după perioada de pauză din cauza coronavirusului: „Nu mai credeam că Universitatea mai poate câștiga titlul și nu cred că erau mulți fani cu o asemenea încredere. Craiova a avut dificultăți în meciurile cele mai tari, iar lucrul acesta se întâmplă din 2000. Câștigă meciuri, însă când dădeau de CFR Cluj, FCSB sau chiar Dinamo, ceva se întâmpla și Craiova pierdea. Era un fel de complex de inferioritate, nu știu ce se întâmpla. Știu că acest lucru se întâmpla de foarte mult timp, chiar din momentele când am aflat că există echipă numită Universitatea Craiova. Acum, se pare că lucrurile s-au schimbat și mă bucur extrem de mult. Sper ca Știința să câștige titlul, pe teren.”

Care sunt fotbaliştii preferaţi din lotul lui Bergodi

Provenind din patria în care fotbalul este religie, nu am putut să nu-l întreb pe Joao cum vede echipa Universității Craiova și dacă ar recomanda vreun jucător echipelor braziliene: „Îmi plac mai mulți jucători, îmi place Mateiu, întrucât este de mult timp și s-a impus bine. Cicâldău este vedeta echipei, îmi place foarte mult jocul lui. De asemenea, Gustavo, după părerea mea, e un fotbalist foarte, foarte bun. Luptător, dar are și amprenta braziliană.

Dacă este să vorbim de timpuri vechi, îmi plac toți din Craiova Maxima. Am avut șansa să fac cunoștință cu Lung, Balaci, Țicleanu, Cârți. Din perioada grea a istoriei fotbalului craiovean, mi-au plăcut Florin Costea și Silviu Lung junior. Eu consider că Gustavo și Cicâldău ar fi foarte buni pentru echipele de prima ligă din Brazilia. Ar fi frumos să văd un român jucând aici”, a mai spus Joao Roberge în exclusivitate pentru FANATIK.