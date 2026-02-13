Povestea bunicuței de 86 de ani de pe lista Poliției Române cu cei mai periculoși infractori. Cum a ajuns tanti Zamfira să fie dată în urmărire

ADVERTISEMENT

Tanti Zamfira este născută în 1940 și timp de aproape patru decenii a locuit într-o casă pe strada Piața Poporului din Brăila, pe care a primit-o moștenire de la o cunoștință care a murit. Femeia nu are copii și a trăit mulți ani la limita subzistenței, cu o pensie de 4-500 de lei.

Bunicuța considerată „pericol public”: cum a ajuns o femeie cu discernământ abolit pe lista infractorilor căutați

Zamfira Melu era cunoscută de vecini ca o femeie credincioasă, care a trăit din fabricarea lumânărilor pe care le vindea la biserică. Banii câștigați nu-i ajungeau să-și plătească utilitățile, așa că a renunțat să-și mai achite energia electrică și căldura, motiv pentru care furnizorii i-au întrerupt alimentarea.

La data de 3 mai 2021, în jurul orelor 20:30, tanti Zamfira a plecat de acasă și a uitat o candelă aprinsă. La un moment dat, flacăra a intrat în contact cu niște haine vechi, iar de aici a aprins toată casa, după care s-a extins și la imobilele din apropiere.

Pe la ora 22:00, când a revenit acasă, a găsit mai multe echipaje de pompieri venite să stingă focul. Prea târziu însă: toată casa era mistuită de flăcări. Au ars 70 mp de acoperiș din scândură învelit în carton bituminat și tablă, toate bunurile personale din cele două camere ale imobilului, trei uși din lemn, 10 mp de perete exterior și întreaga structură de paiantă din interior.

Vecinii au reclamat și ei pagube destul de însemnate, fiind furioși pe bună dreptate: nu era prima dată când tanti Zamfira dădea foc la casă. Se mai întâmplase în 1996 , de fiecare dată din cauza unor lumânări lăsate nesupravegheate.

O candelă, o casă arsă și un dosar penal: drama unei femei de 86 de ani ajunsă pe site-ul Poliției

Doar că de data aceasta, poliția a deschis un . În august 2022, dosarul a ajuns la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brăila, iar două luni mai târziu s-a dispus restituirea cauzei către Biroul de Investigații Criminale din cadrul poliției municipale, în vederea completării urmăririi penale.

Bătrâna a fost chemată la audieri și a recunoscut că a lăsat o candelă nesupravegheată. S-a gândit însă că va reveni mai devreme la domiciliu. Le-a spus anchetatorilor că nu mai are casă și a fost de acord să se supună unei expertize psihiatrice.

Dosarul a ajuns la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila care a continuat urmărirea penală împotriva Zamfirei Melu, iar în august 2025 a fost trimisă în judecată, solicitându-se măsura de siguranță a obligării la tratament medical. Asta după ce psihiatrică întocmit de SJML Bărila a scos la iveală că femeia suferea de demență Alzheimer și că avea discernământul abolit în momentul comiterii faptei.

Tanti Zamfira a primit internare forțată, dar n-a mai fost găsită de polițiști

În septembrie 2025, Judecătoria Brăila a stabilit că tanti Zamfira trebuie internată într-o unitate sanitară de specialitate, până la însănătoșire sau până la obținerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol.

”Judecătorul de cameră preliminară achiesează la concluziile reprezentantului Ministerului Public și reține că în prezenta cauză sunt întrunite condițiile prevăzute de art. 110 Cod penal, în sensul că s-a făcut dovada că făptuitorul are afecțiuni psihice și că prezintă pericol pentru societate în prezent, astfel încât se impune luarea măsurii de siguranță a internării medicale, fiind necesară pentru preîntâmpinarea săvârșirii unor fapte prevăzute de legea penală și pentru înlăturarea unei stări de pericol”, se arată în motivarea Judecătoriei Brăila.

Polițiștii care au mers să pună în aplicare sentința, nu au mai găsit-o la adresa de domiciliu, așa că, potrivit procedurii, au dat-o în urmărire națională. Ea a fost dată în consemn la frontieră, iar fotografia și datele ai eu fost postate pe site-ul poliției, fiind accesibile publicului larg. Cetățenii care dețin informații despre Zamfira Melu sunt încurajați să contacteze serviciul 112 sau cea mai apropiată unitate de poliție.