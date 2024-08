Povestea campionului olimpic Andrei Cornea. ”A lucrat cu mine la gater până la 16 ani. Palmele îi erau pline de așchii”

S-a plâns de bucurie la Broșteni, locul natal al canotorului .

Andrei Cornea a devenit campion olimpic după ce a tăiat lemne cu tatăl său până la 16 ani

FANATIK a vorbit cu tatăl lui Andrei Cornea. Apelul telefonului l-a găsit pe Mugurel Cornea (54 de ani) la lucru, la o mănăstire. Era în culmea fericirii pentru performanța imensă realizată de fiul lui. Prima medalie olimpică din istoria canotajului românesc în proba de dublu vâsle.

”Nu am cuvinte să exprim bucuria pe care o trăiesc. Abia aștept să vină acasă și să-l strâng în brațe pe puiul lui tata”, au fost primele cuvinte spuse de părintele noului campion olimpic.

Mugurel Cornea nu a avut puterea să urmărească finala câștigată într-o manieră senzațională de Andrei și Florin: ”Nu m-am putut uita la finală. Am avut emoții foarte mari. În timpul cursei am muncit la piatră, cu un coleg, la mănăstirea unde lucrez. Am văzut semifinala, când s-au calificat cu mari emoții, și am zis că nu mai rezist să mă uit și la finală”.

Gestul făcut de tatăl lui Andrei Cornea înaintea finalei: ”Am aprins candela”

Tatăl lui Andrei a aflat de la soție că au devenit părinți de campion olimpic. ”Soția mea s-a uitat la finală, dar i-am zis să mă sune doar când se termină cursa. Când m-a sunat să-mi dea vestea că băiatul nostru a ieșit campion olimpic plângea în hohote. Înainte fusese cursa lui Mihai Chiruță și mi-a spus că a ieșit pe locul 5, deja m-am cam înmuiat. Știam cu cine luptă, că va fi foarte greu. Abia aștept să văd reluarea finalei”.

După ce a devenit campion olimpic, Andrei Cornea i-a trimis mamei sale pe telefon poze cu medalia și un video de la festivitatea de premiere. ”Când l-am văzut cum plângea la imn am început să plâng și eu”, a povestit emoționat Mugurel Cornea.

Părintele canotorului descoperit de antrenorul Vasile Avrămia la CSȘ „Nicu Gane” din Fălticeni a dezvăluit că în seara de dinaintea marii finale a vorbit la telefon cu fiul său: ”L-am întrebat: ’Ai emoții tată?’ . Mi-a zis: ’ Nu’. Eu n-am mai putut dormi de la ora două. M-am tot gândit, am aprins candela. Noi suntem credincioși”.

Decizia din 2015. ” Palmele îi erau pline de așchii. Ce fac eu cu copilul ăsta?”

Povestea de succes a campionului olimpic Andrei Cornea a început din 2015, când avea 16 ani, în urma unei decizii importante luate de familie. Tatăl său nu a mai suportat să-l vadă muncind cot la cot cu el la tăiat lemne.

”Andrei a lucrat cu mine la gater de tăiat lemne, trăgeam în circulară cu dânsul. Nu avea nici mănuși. Palmele îi erau pline de așchii. Și când am văzut asta am zis: ’Ce fac eu cu copilul ăsta?’. Nu a fost ținut în palme, a muncit de mic. Nu îl luam eu la muncă, el voia să vină cu mine.

Noi aveam posibilități pentru el. Din acel moment, am zis că trebuie să aibă alt viitor: ’Am muncit eu destul, n-are rost să mai țin copilul să mai muncească din greu lângă mine’, a mai spus părintele lui Andrei Cornea, care a muncit la Mina din Broșteni, până la 47 de ani.

Deși mama lui a fost handbalistă, Andrei Cornea a fost direcționat către canotaj. Tatăl povestește: ”Am vorbit cu sora mea despre viitorul copilului: ’Ce facem cu copilul ăsta?. N-are rost să stea aici cu noi’. Orașul Broșteni devenise zonă defavorizată. Nu mai era nimic.

Sora mea a luat legătura cu domnul Vasile Avrămia, antrenor de canotaj din Fălticeni. Apoi am vorbit și eu cu dânsul. În vacanța de vară din 2015, pe când Andrei se afla la bunici în satul Ruși, domnul Avrămia a venit să-l vadă. Copilul juca fotbal pe islaz.

Andrei nu știa nimic despre canotaj, habar nu avea că noi luasem legătura cu antrenorul Avrămia. L-am întrebat doar ’Vrei să mergi la canotaj?’ și el a zis ’Merg!’”.

Andrei Cornea avea anvergura brațelor cu doi centimetri mai mică: ”Las că te lungesc eu!”

Primul pas fusese făcut. Au urmat măsurătorile antropometrice impuse de FRC pentru selecție (înălțime, înălține întins, anvergură, greutate). Andrei nu îndeplinea 100% parametrii pentru a beneficia de masă zilnică din partea Federației.

Părintele lui Andrei Cornea rememorează prima evaluare a fiului său ca și canotor: ”Când l-a văzut, domnul Avrămia l-a întrebat pe copil ce sport a făcut. Avea picioarele dezvoltate. Andrei a spus că a înotat și a umblat pe bicicletă.

Domnul Avrămia l-a măsurat, înălțimea, tot, iar anvergura brațelor era cu vreo doi centimetri mai mică decât prevedeau normele de selecție ale Federației. I-a zis: ”Las că te lungesc eu!”. Exact așa s-a exprimat”.

”Andrei Cornea a devenit canotor cu ajutorul lui Dorin Alupei”

Vasile Avrămia, primul antrenor al campionului olimpic din Broșteni, a declarat pentru FANATIK: ”L-am măsurat pe Andrei şi nu avea parametri impuşi de Federaţie pentru ca un sportiv să primească 55 de lei pe zi pentru masă. Avea 99 la sută din parametri, înălţime, anvergură. Lipsea un centimetru.

I-am spus lui Dorin Alupei, antrenor federal, că am un băiat cu calităţi, iar el m-a ajutat şi am primit cei 55 de lei pe zi. Așa l-am luat pe Cornea la canotaj. Andrei Cornea a devenit canotor cu ajutorul lui Dorin Alupei. A demostrat că are potenţial, în 10 luni de canotaj a devenit campion balcanic la juniori”, a mai spus antrenorul despre proaspătul campion olimpic.

Andrei Cornea este logodit cu Mădălina Moroșan, componentă a lotului olimpic feminin al României. Campionul olimpic și-a cerut iubita de soție în noaptea de Revelion 2024, în Moldova. ”Anul viitor ne pregătim de nuntă”, anunță cu bucurie în glas părintele canotorului care a scris istorie la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, în

140.000 de euro este premiul pe care îl primesc campionii olimpici din parte COSR