Povestea cărții „Florin Jianu – Opt”, dedicată „Minunii Blonde”: „Ilie Balaci a fost eroul din poveștile copilăriei mele!”. Exclusiv

Cartea „Florin Jianu – Opt” urmează să fie lansată pe 10 aprilie la București, în incinta restaurantului „Hidden- The Social Space”. În timp ce, pe 26 aprilie, este programată lansarea de la Craiova, în incinta , unde vor fi prezenți Lorena Balaci, Gică Craioveanu, Marius Mitran și Alin Fornade.

Povestea cărții „Florin Jianu – Opt”, dedicată lui Ilie Balaci

Florin Jianu a povestit, în exclusivitate pentru FANATIK, cum a luat naștere cartea „Florin Jianu – Opt”, dar și aportul pe care l-a adus . Totodată, acesta a dezvăluit că primul cititor al cărții a fost jurnalistul Marius Mitran, actualul director de comunicare al Ligii Profesioniste de Fotbal.

ADVERTISEMENT

Florin Jianu este ofițer și a mai scris „Jurnal de misiune din țara de praf și piatră” în 2018, primul jurnal de front din istorie difuzat în timp ce autorul era în zona de conflict (Afganistan).

La ce să se aștepte cititorii să găsească în carte?

– Cititorul zero al cărții a fost Marius Mitran și în prefața ce înnobilează cartea mea scrie: „Florin Jianu a scris, în mod absolut minunat, o carte și, abia după ce am terminat de citit, mi-am dat seama că nu e o carte, ci o cale de atac la memoria noastră și la viața sa. La memoria noastră, mai întâi, pentru că Florin a înțeles să ne implice într-o poveste care doar pare a lui, când, de fapt, e a celorlalți care am mai rămas, am supraviețuit și o știm. Printr-o sinceritate care dezarmează, dacă vreți să mai stăm o clipă în aria lingvistică a profesiei sale, Florin Jianu ne deschide ușa unui timp și al unui teritoriu arzând, și e evident că lui îi plac flăcările, ba chiar le întreține. Chiar dacă tânjește după raiul lui pierdut, ca și al nostru”.

ADVERTISEMENT

Cartea este povestea a doi copii care l-au iubit pe Ilie Balaci și au făcut un cult pentru numărul 8. Primul copil sunt eu, autorul acestui omagiu adus „Minunii Blonde”.

Al doilea copil, Gică Craioveanu, a ajuns fotbalist, a evoluat alături de Ilie Balaci, a fost antrenat de el, și-a ales, în semn de respect pentru idolul său din Craiova Maxima, numărul 8 pe tricoul tututor echipelor pentru care a jucat: Universitatea Craiova, Real Sociedad, Villarreal și Getafe.

ADVERTISEMENT

În paginile cărții este, așadar, și legenda ultimului mare idol al Universității Craiova, Craioveanu, omul care de fapt nu a plecat niciodată, sufletește, din Bănie, fotbalistul care a marcat pe „Camp Nou”, „Bernabeu”, „El Madrigal”, „Vicente Calderon”, „San Mames”, „Mestalla”, dar căruia i-a rămas în suflet, pentru totdeauna, freamătul tribunelor de pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Florin Jianu: „Ilie Balaci a fost eroul din poveștile copilăriei mele!”

Ce a însemnat pentru dumneavoastră Ilie Balaci?

– Ilie Balaci a fost eroul din poveștile copilăriei mele, mi-a fost Făt Frumos. Nu l-am văzut niciodată jucând fotbal, dar simt că am fost mereu cu el de la Bistreț până în Petroșani, unde a debutat pentru Universitatea, de la Craiova până la Paris, unde a debutat pentru națională, simt uneori încă durerea pe care a simțit-o el după contactul cu Arezanov.

ADVERTISEMENT

Ilie Balaci a fost, este și va fi idolul meu, povestea frumoasă ce mi-a mângâiat copilăria, povestea ce mă va păstra de fapt mereu copil.

ADVERTISEMENT

Cui îi este adresată cartea?

– Cartea este scrisă cu Gică Craioveanu pentru Ilie Balaci, dar trebuie să ajungă în mâinile tuturor suporterilor Științei Craiova, se vor regăsi în paginile ei. De fapt, poate și ar trebui să fie citită de orice om care a iubit sau iubește fotbalul.

Florin Jianu: „Mi-am dorit enorm să scriu biografia lui Ilie Balaci!”

Cât timp v-a luat să redactați această carte?

– Este un vis mai vechi. Mi-am dorit enorm să scriu biografia lui Ilie Balaci, nu s-a mai putut realiza acest vis. Gică a fost cel care m-a consolat și m-a inspirat apoi.

Cartea este o altfel de poveste decât cea gândită inițial și este scrisă așa cum Ilie Balaci mi-a spus odată că ar dori să se scrie despre el. Am scris timp de un an, după ce am ascultat și povestea senzațională a lui Craioveanu chiar de la el, de câte ori a venit la Craiova.