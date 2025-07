Povestea Cătălinei, tânăra care s-a căsătorit cu un bărbat cu 26 de ani mai în vârstă. ”Știam că o să-mi ofere tot ceea ce am nevoie. M-am căsătorit din interes”

„Dragostea trece prin stomac”, spune o sintagmă care se aplică unei femei pe nume Cătălina. Povestea tinerei care s-a căsătorit cu un bărbat cu 26 de ani a fost dezvăluită chiar de aceasta. Susține că știa încă de la început că este omul care îi va oferi tot ce are nevoie.

ADVERTISEMENT

Povestea Cătălinei care s-a căsătorit cu un bărbat cu 26 de ani mai în vârstă

Cătălina a dezvăluit cum a început relația de iubire cu un bărbat mai mare cu 26 de ani. L-a cunoscut când avea 27 de ani, în timp ce acesta împlinise 53 de ani. Tânăra susține că nu a fost atrasă niciodată de parteneri de aceeași vârstă. I s-au părut mereu imaturi.

Femeia este în culmea fericirii, deși recunoaște că este materialistă. S-a căsătorit din interes pentru că nu a fost dragoste la prima vedere. Nu a simțit fluturi în stomac, însă se declară mulțumită cu statutul social pe care îl are în prezent.

ADVERTISEMENT

Se bucură de tot răsfățul pe care-l primește de la partenerul de viață. Acesta a fost însurat vreme de 20 de ani, dar a divorțat. Nu are urmași din primul mariaj. În schimb, Cătălina este de părere că și-a găsit sufletul pereche.

Povestea tinerei care s-a măritat cu un bărbat mai mare cu 26 de ani este una solidă. În prezent, cei doi parteneri de viață formează un cuplu de 10 ani, perioadă în care au venit pe lume și doi băieți. Ei au 6, respectiv 8 ani.

ADVERTISEMENT

Cătălina, despre căsătoria cu un bărbat mai mare cu 26 de ani

„M-am căsătorit cu un bărbat mai în vârstă decât mine pentru că știam că o să-mi ofere tot ceea ce am nevoie. M-am căsătorit din interes, dar am ajuns să-l iubesc. Voi fi absolut sinceră și cu certitudine voi fi judecată ca fiind materialistă. Poate că sunt.

ADVERTISEMENT

Sincer țin foarte mult la soțul meu acum și nu stau cu el doar pentru bani. Visul meu a fost să dețin o brutătie-patiserie unde să coc pâine după rețeta bunicii și să fac celebra ei plăcintă cu spanac și ghiciți ce?

ADVERTISEMENT

Acum sunt administrator al unei brutării unde coacem pâinea numai pe cuptor cu lemne tradițional la 15 kilometri de oraș”, începe povestea Cătălinei care s-a căsătorit cu un bărbat mai mare cu 26 de ani, notează .

Femeia care în momentul de față are 37 de ani este fericită cu viața pe care o duce. Are o afacere de succes și primește constant comenzi de la magazine și restaurante. Susține că face cele mai delicioase chifle. În plus, are contract inclusiv cu un after school pentru produsele sale de patiserie.

De asemenea, merge frecvent în vacanțe în străinătate. Dubai este o destinație adorată de Cătălina pentru că a ajuns aici de mai multe ori până acum. Deplasările în doi sunt dese în relație și mențin legătura amoroasă.

„Și de ce să nu fiu sinceră, într-un fel este adevărat”

„Deseori femeile care admit că au relații cu bărbați mai în vârstă sunt etichetate ca fiind materialiste, mai ales dacă fac și copii. Și de ce să nu fiu sinceră, într-un fel este adevărat.

Dacă soțul meu nu mi-ar fi oferit toate aceste lucruri, nu știu dacă relația ar fi rezistat atât. Și nici eu nu provin dintr-o familie de condiție joasă, părinții mei amândoi sunt cadre didactice, unul cadru universitar, celălalt preuniversitar.

Este minunat să te trezești într-o dimineață și să auzi: Hai Cătălina, fă-ți bagajul pune-ți câteva haine într-o valiză pentru că plecăm la Paris să cinăm în seara asta. Doar noi doi. Am aranjat să aibă cineva grijă de copii”, a mai dezvăluit Cătălina, mai arată sursa citată.

Povestea acestei mai transmite faptul că situația materială a atras-o, dar cu timpul a văzut calitățile partenerului. Bărbatul este unul galant și dedicat familiei sale, dovadă că a învățat să-l iubească cu adevărat.

În aceeași notă, Cătălina a mai mărturisit că acesta o cunoaște foarte bine și i-a fost alături după cele două operații de cezariană. Îi știe toate defectele și calitățile și o acceptă exact așa cum este, respectul și aprecierea fiind cuvinte de ordine între ei.