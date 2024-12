Povestea celei mai longevive femei din Marea Britanie. Are 115 ani și a ajuns la această vârstă evitând un singur lucru

Cea mai în vârstă femeie din Marea Britanie are 115. Pentru a ajunge la această vârstă, se pare că a avut un secret. Toată viața sa, femeia a stat departe de un singur lucru.

Care este secretul longevității femeii care a ajuns la 115 ani

În lume, există câteva persoane care . Cei care au ajuns să trăiască mai mult de un secol au atras atenția tuturor și mulți au vrut să afle care este secretul longevității lor.

Printre persoanele care au trecut demult de 100 de ani se numără și Ethel May Caterham. Aceasta este și are 115 ani. Pentru a ajunge la o vârstă atât de înaintată, Ethel a respectat cu un sfințenie un obicei.

De cele mai multe ori, longevitatea unor astfel de persoane este dată de stilul de viață. Fiecare dintre ele a găsit rețeta care a funcționat de minune și care le-a ajutat să trăiască mulți ani.

Ethel May Caterham se pare că se înscrie și ea în acest tipar. Femeia de 115 ani a recunoscut că are un as în mânecă. Mai exact, este un lucru pe care nu l-a făcut niciodată și l-a evitat cât de mult a putut.

”Nu mă cert niciodată cu nimeni, îmi place să ascult și am făcut întotdeauna doar ceea ce mi-a plăcut.”, a spus Ethel.

Longevitatea lui Ethel este trăsătură de familie

Ethel May Caterham s-a născut în urmă cu 115 ani, pe 21 august 1909. Originară din Hampshire, Ethel l-a cunoscut pe cel care urma să îi devină soț în 1993.

Soțul lui Ethel a fost locotenent colonel și, prin prisma meseriei, a fost nevoit să își schimbe des locuința. Ethel l-a urmat mereu și, așa se face că a locuit o bună perioadă de timp în străinătate, în locații precum Hong Kong sau Gibraltar.

În prezent, Ethel s-a mutat în Marea Britanie, acolo unde locuiesc și fiicele ei. Cele două fete ale lui Ethel sunt mame și bunici la rândul lor, ceea ce înseamnă că gena longevivă este trăsătură de familie.

De ani buni de zile, cea mai longevivă femeie din Marea Britanie locuiește la un azil din Surrey. Acolo, întreaga comunitate este impresionată de ea, dar și de poveștile pe care le are mereu de spus.