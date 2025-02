Povestea celor doi sirieni refugiați în România, condamnați pentru terorism de regimul Assad. „Intrau peste noi când dormeam şi răsturnau toată casa”

Mohamad Rifai a povestit presei din România că motivul pentru care a fost condamnat, în Siria, pentru acte de terorism stă în faptul că, în anul 2011, a participat la un protest în fața ambasadei Siriei de la București. Un amic de-al său, Ayan Talall, om de afaceri stabilit și el la București de mai mulți ani, a povestit și el viața sub regimul lui Assad și cum a hotărât să fugă în țara noastră.

Condamnat în Siria pentru terorism după un protest pașnic

Mohamad Rifai le-a povestit jurnaliștilor de la că a venit în România în anul 1981, unde a terminat terminat facultatea de stomatologie. Șapte ani mai târziu s-a întors în Siria pentru a-și finaliza stagiul militar.

Acesta spune că diploma la o facultate europeană l-a ajutat în acei ani, pentru că nu a trebuit să dea bani pentru a avea un stagiu militar ușor. A trebuit în schimb să-și ofere serviciile tuturor celor din armată, povestind că în cei doi ani și jumătate, cât durează stagiul militar în Siria, le-a pus dinți noi tuturor șefilor din armată și familiilor acestora.

„Toate rudele lor au venit la mine. Şefii mei trebuiau să profite. În armată, tu eşti sluga lor. Sunt doi ani şi jumătate din viaţă pe care un tânăr la început de drum îi pierde la ei”, le-a declarat acesta jurnaliștilor de la Antena 3 CNN, povestind că a ales să se întoarcă în România după ce în Siria a fost obligat să-și deschidă un cabinet medical într-un sat pustiu de la țară.

Aici are acum o carieră de succes dar și o familie fericită, acesta s-a însurat în România și are trei copii. El a povestit că în fiecare an mergea să-și viziteze neamurile din Siria, totul până când în În același an avea să fie condamnat pentru terorism, după ce a participat la un protest pașnic.

Mai exact a fost vorba de un miting organizat la Piața Universității în acel an, în care participanții, în marea lor majoritate cetățeni de origine siriană, au avut pancarte cu mesaje de tipul „Opriți genocidul din Siria” sau „Revoluţia siriană împotriva lui Bashar al-Assad 2011”.

„Ne-am dus peste 150 de sirieni acolo. Şi ne-au filmat pe fiecare în parte. A doua zi, oamenii regimului erau la maică-mea în casă. Mama s-a speriat, că au ameninţat-o, avea 70 de ani. Fratele și sora care mai erau şi ei în Siria au fugit în Emirate. Şi, de atunci, eu am fost condamnat. Eu sunt condamnat în Siria pentru acte de terorism. Pentru că am ieşit aici la proteste care au fost paşnice”, a povestit Mohamad Rifai, care a precizat că o asemenea condamnare în Siria echivala cu pedeapsa cu moartea, fiind și motivul pentru care nu și-a mai vizitat familia și neamurile din Siria. „Nu am mai putut nici măcar să ne apropiem de ambasada Siriei la Bucureşti”, a mai precizat acesta.

Acesta a povestit că , condițiile economice ale populației fiind sub limita supraviețuirii. Acesta a subliniat faptul că multe familii au supraviețuit acelor ani doar pentru că au avut rude plecate peste hotare, care le trimiteau bani.

„Nu aveam joburi, nu aveam posibilităţi. În Siria, timp de 53 de ani, nu s-a făcut o licitaţie publică pentru achiziţionarea unui produs pentru guvern. Era o mafie, nu a fost un regim. Nici măcar oameni care să muncească pentru hrana zilnică nu eram în ochii lor.

Că salariul din Siria îţi ajungea două zile. Dacă nu erau sirienii plecaţi, familiile noastre mureau de foame. Salariul era 25 de dolari pe lună pe vremea lui Assad. Acum au anunţat că va creşte cu 400%”, a mai povestit acesta.

Din Siria în România, unde au o carieră și o familie fericită

Ayan Talall, un alt om de afaceri de origine siriană, stabilit și el la București, unde are o familie fericită cu patru copii, a fost și el condamnat în Siria în urma protestului din 2011. Acesta a povestit că provine dintr-o familie bogată din Siria, dar că a ales să se mute la București în 1996 din cauza corupției din țara sa natală, dar și din cauza persecuțiilor religioase.

Ayan Talall, la fel ca și Mohamad Rifai, este sunnit, în vreme ce regimul lui Assad este alawit, un subgrup al șiiților. Acesta a povestit că nici el nu a mai fost acasă în ultimii 14 ani, după protestul din anul 2011, știind că va fi condamnat la moarte în Siria.

„Ei deja mi-au scris numele, că mi-am spus părerea despre regimul sirian. Dar dacă intru, acolo, la graniţă, mă lasă. Apoi te omoară. Pe loc. Aşa erau ei. Peste 113.000 de deţinuţi, cu nume, prenume, data arestării, sunt dispăruţi. Fără urmă. Ce credeţi că s-a întâmplat cu oamenii ăia?”, a declarat Ayan Talall.

Acesta a povestit cum îi era viața în Siria, înainte de a veni în România, precizând că, și dacă făcea parte dintr-o familie bogată, viața sub regimul opresiv al familiei Assad era insuportabilă.

„Eram copil şi veneau peste noi noaptea. Ne puneau pistolul la tâmplă. Intrau peste noi când dormeam şi răsturnau toată casa. Nu găseau nimic. Eu am avut o familie bogată, aveam de toate. Dar tata are un magazin în centru, în oraşul Idlib, şi venea unul de la Securitate, cu pistolul pus aici, la vedere: dă-mi un frigider, dă-mi o maşină de spălat. Le lua şi pleca. Nu plăteau. Nu mai puteam să facem nimic”, a mai povestit acesta.