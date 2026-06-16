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Povestea celui mai frumos gol marcat de România la un Campionat Mondial: 33 de ani de la reușita lui Gică Hagi în poarta Columbiei. Video

La Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii din 1994, România a fost la doar un pas de semifinale. Care este povestea golului fabulos marcat de Gică Hagi în poarta Columbiei.
Mihai Dragomir
16.06.2026 | 12:50
Povestea celui mai frumos gol marcat de Romania la un Campionat Mondial 33 de ani de la reusita lui Gica Hagi in poarta Columbiei Video
SPECIAL FANATIK
Povestea golului marcat de Gică Hagi în 1994 în poarta Columbiei. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
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Naționala României era pe val în anii ’90. Participarea de la CM 1994, turneul organizat de SUA, le-a adus „tricolorilor” cea mai bună performanță din istorie, fiind la doar un pas de semifinale. Anul acesta, pe 18 iunie, se împlinesc 33 de ani de la fabulosul gol marcat de Gică Hagi, actualul selecționer, în poarta Columbiei.

Gică Hagi, gol spectaculos de la aproximativ 35 de metri în România – Columbia 3-1, 1994

Campionatul Mondial din 1994 rămâne de neuitat pentru România. După aproape cinci ani de la căderea comunismului, echipa națională scotea lumea pe stradă și obținea locul 6 la turneul de pe continentul nord-american. Pe 18 iunie 1994, România disputa prima sa partidă din Grupa A de la CM 1994. „Tricolorii” învingeau atunci Columbia cu scorul de 3-1, dând startul unui parcurs de senzație în competiție.

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Florin Răducioiu își trecea în cont o dublă, iar Gheorghe Hagi a marcat golul de la mare distanță, care rămâne în istorie drept cea mai frumoasă reușită a naționalei noastre la turneele finale. Prima încercare de a-l surprinde pe portarul columbian Oscar Cordoba a venit cu aproximativ 10 minute înaintea celebrului gol.

Hagi îl luase la țintă pe portarul sud-american în minutul 24, când a șutat de la 30 de metri, iar adversarul său a deviat peste poartă cu greu. Situația a stat cu totul diferit în minutul 34, când Hagi, de la 35 de metri de această dată, a trimis un șut-lob spectaculos care a proiectat mingea direct sub bara transversală.

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Traseul României la Campionatul Mondial 1994

România încheia Grupa A pe prima poziție după victoriile împotriva Columbiei (3-1) și a Statelor Unite (1-0) și înfrângerea cu Elveția (1-4). În optimile de finală, „tricolorii” au trecut spectaculos de Argentina (3-2). Drumul lor s-a oprit în sferturi, după o partidă de pomină cu Suedia (1-1 în 90 de minute, 2-2 după prelungiri, 5-4 pentru nordici la loviturile de departajare).

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Ce a spus Gică Hagi despre golul din poarta Columbiei

Gică Hagi a povestit peste ani că staff-ul României analizase atent jocul Columbiei. Aceștia observaseră că portarul Oscar Cordoba obișnuia să iasă foarte mult din poartă. Hagi aflase acest lucru, motiv pentru care îl încercase deja de la distanță înainte de golul celebru. La a doua tentativă, îndrăzneala sa a reușit și s-a concretizat în cel mai frumos gol al naționalei României.

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„Noi am analizat Columbia după multe meciuri jucate de sud-americani, iar eu ştiam că Oscar Cordoba juca foarte avansat, stătea mult în faţa porţii. Înainte de gol, am mai încercat să-l bat de la peste 30 de metri, dar a scos la limita golul, a atins mingea cu vârful degetelor. La al doilea şut n-a mai avut nici o şansă, spunea Gică Hagi conform GSP.ro.

Hagi a vorbit chiar și pentru FIFA. „Regele” a explicat celebrul gol în poarta Columbiei într-un scurt interviu acordat, dezvăluind că cel care l-a ajutat să realizeze la meci execuția rămasă în istorie a fost chiar Bogdan Stelea, colegul din poartă. „Ne cunoșteam adversarii. Bogdan Stelea, portarul nostru, vă poate spune despre asta. Ceea ce s-a întâmplat în meciul împotriva Columbiei i s-a întâmplat și lui cu două zile înainte, la antrenament. Știam poziționarea portarului și ne-am antrenat cu Stelea ieșind. Am marcat și de la linia de mijloc atât pentru Real Madrid, cât și pentru Barcelona, ​​doar ca să le fac pe amândouă fericite”.

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  • 124 de meciuri a strâns Gică Hagi la naționala României
  • 35 de goluri a marcat Gică Hagi la națională

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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