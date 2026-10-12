Povestea celui mai surprinzător transfer pe axa U Cluj-Rapid! A fost forțat să plece după ce a promovat echipa

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U Cluj și Rapid se întâlnesc în etapa a 11-a din SuperLiga. Cele două echipe au fost protagonistele unei mutări neașteptate. În vara anului 2001, Ioan Ovidiu Sabău revenea la formația din Giulești după o perioadă în care acceptase provocarea de a fi antrenor-jucător la clubul său de suflet, Universitatea Cluj. Cine a stat în spatele transferului „Moțului” la acel moment.

Povestea transferului surprinzător al lui Ovidiu Sabău de la Rapid la U Cluj

Ovidiu Sabău, actual , este unul dintre numele mari ale fotbalului românesc. a fost un fotbalist important al anilor 90′, trecându-și echipe cu renume în CV. Deși era un fotbalist de top, cu un trecut glorios în Serie A și la echipa națională, Sabău a luat o decizie incredibilă în vara anului 2000. A lăsat prima ligă și pe Rapid pentru a merge în Divizia C (Liga a 3-a) la Universitatea Cluj. Ardelenii se aflau într-un punct critic din punct de vedere financiar la acel moment. Sabău, care avea 33 de ani, a preluat rolul de antrenor-jucător, gratis, din pură dragoste pentru club, reușind o promovare spectaculoasă în Divizia B la finalul sezonului 2000-2001.

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Culisele plecării incredibile a lui Ovidiu Sabău în Liga a 3-a la „U” Cluj

„U” Cluj retrogradase succesiv până în Divizia C și se afla într-un colaps financiar total, fiind aproape de desființare. Sabău, crescut la acest club, a simțit o datorie morală uriașă și a decis să meargă să salveze echipa. El chiar a adus bani de acasă, în contextul în care echipa nu beneficia nici de condițiile minime. Sabău a plătit din conturile personale cantonamentele, primele fotbaliștilor și utilitățile pentru ca echipa să poată juca. Dar povestea nu avea să dureze mult, întrucât clubul nu avea un buget minim garantat pentru a supraviețui în Divizia B, iar sprijinul promis de partenerii locali și oficialitățile din Cluj pentru continuarea proiectului la nivelul ligii secunde nu s-a materializat la timp. Sabău a simțit că luptă singur împotriva morilor de vânt.

Cine a contribuit la revenirea lui Ovidiu Sabău la Rapid

În vara anului 2001, când Ovidiu Sabău a revenit la Rapid, pe banca tehnică a giuleștenilor se afla Viorel Hizo, instalat în locul lui Mircea Rednic. George Copos era principalul finanțator al clubului, iar Sabău a revenit în prima ligă după experiența de la Universitatea Cluj.

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Un an mai târziu, Mircea Rednic avea să joace un rol important în continuarea carierei fostului internațional. Revenit pe banca Rapidului în mai 2002, „Puriul”, alături de George Copos, l-a convins pe Sabău să renunțe la ideea retragerii și să mai evolueze un sezon. Fotbalistul a acceptat inclusiv o reducere salarială, de la 80.000 la 50.000 de euro anual, și a devenit și antrenor secund. Chiar în primul sezon de după revenire, Sabău a fost integralist în finala Cupei României câștigată de Rapid cu 2-1 în fața rivalilor de la Dinamo București. A început sezonul următor câștigând Supercupa României (tot 2-1 cu Dinamo) și a contribuit direct, prin experiența sa, la câștigarea titlului de campion al României din 2003, ultimul meci al carierei sale în Divizia A fiind înregistrat în mai 2003.

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Jucători transferați pe axa U Cluj – Rapid

Ovidiu Sabău nu a fost singurul jucător care a îmbrăcat tricoul celor două echipe de tradiție din România. Pe listă s-au mai înscris și Iulian Cristea, Răzvan Oaidă, Omar El Sawy, Ștefan Pănoiu, Adrian Bălan și Cătălin Hlistei. Însă, fără doar și poate, Sabău rămâne cel mai de succes fotbalist care a evoluat pentru cele două formații.

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