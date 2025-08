Povestea celui mai surprinzător transfer al lui CFR Cluj, debutat cu Craiova. „Sunt costuri importante cu el. L-am luat de la Juventus!”

CFR Cluj a pierdut partida cu Universitatea Craiova, scor 2-3, din etapa a 4-a din SuperLiga. În ciuda înfrângerii, „feroviarii” au și motive de bucurie, Lorenzo Biliboc debutând și arătând destul de bine. Cristi Balaj a povestit cum s-a produs mutarea mijlocașului de la Juventus.

Povestea transferului lui Lorenzo Biliboc la CFR Cluj: „L-am luat de la Juventus”

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, . Oficialul clujenilor a transmis că mijlocașul este născut în Italia, și a fost foarte aproape să meargă în această vară la Campionatul Mondial al Cluburilor.

Conducerea de la CFR Cluj a trebuit să bage mâna în buzunar pentru transferul lui Biliboc, mutarea nefiind una gratis. Fotbalistul venit de la Juventus are mai multe bonusuri în funcție de meciurile pe care le va bifa în această stagiune. Totodată, tânărul poate profita preț de 4 sezoane de regula under21 din SuperLiga.

„Biliboc este un copil născut în Italia, crescut la academiile din Italia. L-am luat de la Juventus. A făcut antrenamente chiar cu echipa mare în urmă cu două luni, înainte să îl luăm. A fost o discuție legată de el dacă să meargă sau nu la turneul din Statele Unite. Într-un final, pentru că noi am insistat, a ajuns la CFR Cluj. Este jucătorul nostru 100%. Patru sezoane va fi under, are 18 ani.

„Există costuri substanțiale în transferul lui Biliboc”

(n.r. – L-ați luat fără niciun ban?) Nu e adevărat, există costuri substanțiale! Chiar dacă are doar 18 ani, a jucat la grupa de vârstă mai mare decât el, a jucat la Primavera la Juventus. A fost căpitan de echipă la Primavera, chiar dacă era mai mic decât ceilalți. L-am urmărit de anul trecut, ne tot uităm după el. Nu am reușit să îl aducem anul trecut, ci acum.

(n.r. – Juventus a vrut să îl ia la Campionatul Mondial al Cluburilor?) Da, da! A făcut timp de două luni antrenamente cu echipa mare. El joacă la mijloc, inter, atacant. Are stângul, dreptul, pieptul și capul, vorba lui Didi Prodan, Dumnezeu să-l ierte.

Noi nu am fost surprinși că a evoluat de maniera în care a făcut-o. L-am lăsat să se acomodeze cu clubul, a jucat câteva meciuri de pregătire și la tineret. A făcut antrenamente cu echipa mare și am zis să o luăm treptat, nu să îi facem un șoc.

(n.r. – Am crezut că l-ați luat gratis, dar ați plătit o sumă importantă) Se dau sume, sunt bonusuri de performanță. Dacă joacă 5 meciuri, dacă joacă 10 meciuri, dacă joacă în cupele europene… Depinde în ce competiție joacă”, a declarat Cristi Balaj.

225.000 de euro este cota de piață a lui Lorenzo Biliboc