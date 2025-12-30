Povestea celui mai viral artist de circ. De la viața în casa de copii, la peste 300.000 de urmăritori în mediul online

ADVERTISEMENT

Florin Răgălie a avut o copilărie grea, dar nu a cedat vreodată în faţa vitregiei traiului de „căminist” și continuă să îi inspire pe tinerii ce îl urmăresc pe rețelele de socializare. A avut marea bucurie să vorbească „face to face” cu Ștefan Târnovanu, portarul lui FCSB recunoscând că este inspirat de videoclipurile tiktoker-ului. În timpul interviului FANATIK, Florin nu a scăpat de fanii care așteptau să facă o poză cu el.

Florin Răgălie, marcat de copilăria tristă prin care a trecut

Florine, nu-i o întrebare plăcută, dar ce îți amintești de copilărie, cum a fost?

– Îți dai seama că am și eu o poveste, ca fiecare dintre noi. Cumva tindem să facem din povestea noastră ca și cum am trăit totul. E adevărat că eu nu am avut cea mai fericită copilărie, în schimb consider că aceasta este „armata” pe care nu am făcut-o, dar care m-a pregătit pentru omul care sunt astăzi.

Nu știu dacă e vreun moment care să fi avut un așa mare impact asupra copilăriei mele. Îmi aduc aminte cu plăcere de absolut tot, inclusiv de momentele în care mi-a fost greu. Mă bucur acum, uitându-mă în spate, când realizez că acelea au fost momentele care m-au întărit și m-au făcut să merg la următorul nivel.

A fost destul de greu, pentru că niciun copil din lumea aceasta nu ar trebui să sufere, ci ar trebui să trăiască într-o armonie, unde e multă iubire. Am crescut destul de greu, în foarte multe neajunsuri. De mic m-am întărit, eu la 11 ani de zile deja munceam. Înțelesesem de atunci că dacă îmi doresc ceva din viața aceasta, nimeni altcineva nu o să vină și o să-mi dea în brațe tot. Treci prin momente și momente, iar acestea te ajută să vezi mai clar ceea ce vrei să faci pe viitor.

Suferința naște campioni

Cum ți-ai dat seama că ești talentat? Cum ți-ai descoperit talentul?

– Eu cred că fiecare dintre noi este talentat! Fiecare dintre noi se naște cu o cutiuță magică, dinăuntrul nostru, doar că nu toți reușim să accesăm acea cutie maximă. Pe la șapte ani am văzut cum femeia de serviciu mătura, iar eu, în mintea mea de copil, mă gândeam cum mi-ar sta cu acea mătură pe… frunte! Acesta a fost harul lui Dumnezeu! Fiecare are un dar de la Dumnezeu, iar eu se pare că l-am găsit.

Având în vedere mediul în care ai crescut, ai încercat să inspiri în continuare alți copii…

– Eu cred că este și la nivel de subconștient! Genul acesta de copii care nu au o copilărie fericită… Cred că se naște o dorință atunci! Suferința naște campioni, iar astăzi am înțeles foarte bine acest lucru. Probabil acesta este motivul pentru care am reușit să inspir tinerii prin activitatea pe care o desfășor pe TikTok.

Circul, marea iubire a lui Florin Răgălie

Cum a fost pasul de la un copil care avea mătura pe cap la a fi un artist de circ?

– Cumva, universul meu se învârtea în jurul circului încă de când eram mic. Îmi spunea lumea, văzând că țin obiecte pe cap, că aș fi bun pentru circ. Cumva, auzind aceste vorbe, universul meu s-a învârtit în jurul acestui lucru.

Cineva de la noi, de la orfelinat, intrase la circ și cumva deschisese orizontul altor copii… reușeau să ajungă acolo, dar nu se țineau de treabă. Eu, care voiam și îmi doream, pierdeam teren în fața lor. Eu am fost ultimul copil pe care l-au adus, pentru că alții mergeau și nu se țineau. Unii furau de acolo, alții nu se țineau. Practic, eu am fost ultimul adus în Circul de Stat. Am știut să îmi iau șansa! În momentul în care mi s-a oferit șansa, am profitat de ea! Restul se distrau, dar eu mergeam să lucrez la viitorul meu! Știam că sunt atât de pasionat încât depășeam orice distracție sau lucruri de genul acesta.

„Mâncam corcodușe cu sare ca să pot să supraviețuiesc”

E frumoasă această meserie? Așa cum spuneai, lumea se distra, dar tu munceai la viitorul tău…

– Nu am simțit niciodată că munceam la Circul de Stat. Pur și simplu, fiind atât de îndrăgostit de arta circului, știam una și bună, anume că nu știu ce se întâmplă în jurul meu, dar eu vreau să fac această meserie! De la 19 ani, când intrasem la circ, și până la 28 de ani, când am plecat din România, eu nu am știut ce e viața! Eram la Circul de Stat, nu primeam încă bani. Aveam o cabină, beam două, trei pahare de apă după antrenamente ca să-mi umplu stomacul. Mai mâncam și corcodușe cu sare ca să pot să supraviețuiesc.

Cum a pornit toată aventura pe Tiktok?

– Cu Tiktok-ul a fost o chestie… Tot auzeam de Tiktok și am zis să îi dau o încercare, să văd care e treaba cu TikTok-ul. Știam cu ce vin la pachet, știam ce pot să fac în materie de content. Nu știam atunci cum merge, că pot deveni viral și să îmi fac un nume, că am șansa să mă cunoască atâta lume.

Florin Răgălie și-ar fi dorit un suport în copilărie

Te așteptai vreodată să ajungi în punctul acesta? Ești urmărit de peste 250.000 de persoane.

– Tocmai ce am vorbit de copilăria mea… În copilăria mea mi-aș fi dorit să fie acolo cineva, în momentele grele și să-mi spună că nu trebuie să disper, că e ok să nu fie ok, că e normal să îmi fie greu în acel moment și că mai trebuie să rezist! Cumva, lucrurile astea vin dintr-o dorință! Ce impact mai frumos să fie acum? Acum tinerii se strigă „Campionule”, nu se mai înjură! Am un impact pozitiv asupra tinerilor… Trebuie să recunosc, la cum se desfășoară viața acum, tinerii doar există, pentru că pe dinăuntrul lor ei mor! Nu poți ști ce vorbă bună spusă la timpul ei poate salva o viață.

Cum se simte copilul Florin Răgălie când vede unde ai ajuns?

– I-aș spune că i-am spus eu să nu dispere, că o să vină momentul în care cineva o să audă povestea lui și că cineva o să fie inspirat din tot ce ai trăit. Asta i-aș spune copilului din mine, că merită fiecare secundă în care te-ai chinuit, ai disperat, că ai simțit pur și simplu că vrei să renunți la absolut tot. Nu a fost nimeni să-mi spună atunci că o să fie bine. Am învățat să transform toată durerea în ceva pozitiv.

Florin Răgălie e mare fan FCSB

Știu că ești microbist, fan FCSB. Care a fost reacția ta când ai văzut că Ștefan Târnovanu s-a inspirat de la tine și a făcut un TikTok?

– Nu numai Târnovanu! ! Târnovanu, situația ta actuală nu este destinația ta finală! Destinația ta finală este Champions League, champ! Am schimbat câteva vorbe cu Târnovanu.

. Fiecare echipă are nevoie de un astfel de om, aici fiind inclus și trecutul meu. FCSB e echipa mea de suflet, dar eu cred că orice fotbalist, orice tânăr fotbalist are nevoie să audă câteva vorbe încurajatoare.

De la casa de copii, la model pentru tinerele talente

Unde vrei să ajungi? Care e target-ul tău?

– Niciodată nu știi de ce ești capabil, asta până nu vine cineva să îți spună că te pricepi la un anumit lucru. Sunt foarte mulți oameni talentați în România, doar că nu toți au o șansă. Prin activitatea pe care o desfășor vreau să creez șanse pentru tineri.