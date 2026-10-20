Sport

Povestea copleșitoare de viață a lui Luis Enrique, antrenorul care a reinventat PSG și a adus ultimul trofeu UCL la FC Barcelona

Gabriel Neagu
20.10.2026 | 20:00
Povestea coplesitoare de viata a lui Luis Enrique antrenorul care a reinventat PSG si a adus ultimul trofeu UCL la FC Barcelona
SPECIAL FANATIK
Luis Enrique a trăit o decepție profundă în timp ce era selecționerul Spaniei. sursa foto: colaj fanatik / hepta, Facebook - @matchoftheday
Luis Enrique, unul dintre cei mai bine cotați antrenori ai momentului, a trăit o dramă cruntă în viața personală. Antrenorul lui PSG a rememorat totul în documentarul despre viața sa.
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Luis Enrique (58 de ani), actualul antrenor al lui PSG, este unul dintre tehnicienii care au cunoscut o ascensiune fulminantă în ultimele decenii. Ibericul a cucerit trofeul Ligii Campionilor cu două echipe și a fost numit în tot atâtea rânduri drept cel mai bun antrenor al anului. Totuși, pe lângă succesele impresionante pe plan profesional, Luis Enrique a trăit o decepție cruntă în viața personală.

Drama lui Luis Enrique l-a făcut să renunțe la naționala Spaniei

În martie 2019, pe vremea când pregătea naționala Spaniei, ”Lucho” a primit o veste cruntă din partea medicilor. Fetița sa în vârstă de numai 9 ani, Xana, a fost diagnosticată cu osteosarcom, o formă gravă și agresivă a cancerului osos. Șansele de supraviețuire ale bolii se încadrează înre 70% și 20%, în funcție de gradul de răspândire a bolii în corp.

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La aflarea veștii, Luis Enrique a decis să își dea demisia din funcția de selecționer al ibericilor, pentru a fi alături de fiica sa. În următoarele luni, ”Lucho” a stat cu Xana în timpul tratamentelor pe care le-a urmat la spitalele Sant Joan de Déu și Sant Pau din Barcelona. În ciuda eforturilor medicilor, boala a fost necruțătoare cu fiica cea mică a lui Luis Enrique.

După decesul Xanei, antrenorul avea să facă o declarație răvășitoare în timpul documentarului legat despre viața și cariera sa, ”No tenenis ni idea”. Ibericul a rememorat ultimele momente din viața celui mai mic copil al său: ”În ultimele zile, plângeam, dar fetița mea nu știa că plângeam. Xana a murit acasă, fără medici. A murit înconjurată de familia ei. A fost foarte greu. Era o fetiță amuzantă, deschisă, spontană, foarte curajoasă, un vulcan ca tatăl ei, dar semăna mai mult cu mama ei”.

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Fanii lui PSG au afișat o coregrafie emoționantă în memoria Xanei la finala Ligii Campionilor din 2025

Finala Ligii Campionilor din 2025, prima jucată de Paris Saint-Germain, avea să aducă în prim-plan un tribut emoțional pentru antrenorul francezilor. Galeria lui PSG a afișat o pânză pe care era pictată o imagine cu Luis Enrique și cu fiica sa, Xana, din 2015. Cei doi se aflau la centrul unui teren de joc, în timp ce tehnicianul înfigea un steag în culorile lui PSG.

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Tributul fanilor lui PSG a fost îndreptat către cea mai mare dramă din viața lui Luis Enrique
Tributul fanilor lui PSG pentru Luis Enrique, în finala Ligii Campionilor 2025. sursa foto – Facebook – @matchoftheday

Antrenorul iberic le-a răsplătit gestul cu o seară greu de uitat. PSG s-a impus împotriva lui Inter, pe Allianz Arena din Munchen, 5-0, și a câștigat pentru prima dată în istorie trofeul continental. De atunci, Luis Enrique a mai cucerit un trofeu al Ligii Campionilor, în sezonul precedent. PSG a trecut de Arsenal, în finală (1-1, 4-3 la loviturile de departajare).

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