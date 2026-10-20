Povestea copleșitoare de viață a lui Luis Enrique, antrenorul care a reinventat PSG și a adus ultimul trofeu UCL la FC Barcelona

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Luis Enrique (58 de ani), actualul antrenor al lui PSG, este . Ibericul a cucerit trofeul Ligii Campionilor cu două echipe și a fost numit în tot atâtea rânduri drept cel mai bun antrenor al anului. Totuși, pe lângă succesele impresionante pe plan profesional, Luis Enrique a trăit o decepție cruntă în viața personală.

Drama lui Luis Enrique l-a făcut să renunțe la naționala Spaniei

În martie 2019, pe vremea când pregătea naționala Spaniei, ”Lucho” a primit o veste cruntă din partea medicilor. Fetița sa în vârstă de numai 9 ani, Xana, a fost diagnosticată cu osteosarcom, o formă gravă și agresivă a cancerului osos. Șansele de supraviețuire ale bolii se încadrează înre 70% și 20%, în funcție de gradul de răspândire a bolii în corp.

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La aflarea veștii, Luis Enrique a decis să își dea demisia din funcția de selecționer al ibericilor, pentru a fi alături de fiica sa. În următoarele luni, ”Lucho” a stat cu Xana în timpul tratamentelor pe care le-a urmat la spitalele Sant Joan de Déu și Sant Pau din Barcelona. În ciuda eforturilor medicilor, boala a fost necruțătoare cu fiica cea mică a lui Luis Enrique.

După decesul Xanei, antrenorul avea să facă o declarație răvășitoare în timpul documentarului legat despre viața și cariera sa, ”No tenenis ni idea”. Ibericul a rememorat ultimele momente din viața celui mai mic copil al său: ”În ultimele zile, plângeam, dar fetița mea nu știa că plângeam. Xana a murit acasă, fără medici. A murit înconjurată de familia ei. A fost foarte greu. Era o fetiță amuzantă, deschisă, spontană, foarte curajoasă, un vulcan ca tatăl ei, dar semăna mai mult cu mama ei”.

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Fanii lui PSG au afișat o coregrafie emoționantă în memoria Xanei la finala Ligii Campionilor din 2025

Finala Ligii Campionilor din 2025, prima jucată de Paris Saint-Germain, avea să aducă în prim-plan un tribut emoțional pentru antrenorul francezilor. Galeria lui PSG a afișat . Cei doi se aflau la centrul unui teren de joc, în timp ce tehnicianul înfigea un steag în culorile lui PSG.

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Antrenorul iberic le-a răsplătit gestul cu o seară greu de uitat. PSG s-a impus împotriva lui Inter, pe Allianz Arena din Munchen, 5-0, și a câștigat pentru prima dată în istorie trofeul continental. De atunci, Luis Enrique a mai cucerit un trofeu al Ligii Campionilor, în sezonul precedent. PSG a trecut de Arsenal, în finală (1-1, 4-3 la loviturile de departajare).