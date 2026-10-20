Povestea copleșitoare de viață a lui Luis Enrique, antrenorul care a reinventat PSG și a adus ultimul trofeu UCL la FC Barcelona

Luis Enrique (58 de ani), actualul antrenor al lui PSG, este unul dintre tehnicienii care au cunoscut o ascensiune fulminantă în ultimele decenii. Ibericul a cucerit trofeul Ligii Campionilor cu două echipe și a fost numit în tot atâtea rânduri drept cel mai bun antrenor al anului. Totuși, pe lângă succesele impresionante pe plan profesional, Luis Enrique a trăit o decepție cruntă în viața personală.
În martie 2019, pe vremea când pregătea naționala Spaniei, ”Lucho” a primit o veste cruntă din partea medicilor. Fetița sa în vârstă de numai 9 ani, Xana, a fost diagnosticată cu osteosarcom, o formă gravă și agresivă a cancerului osos. Șansele de supraviețuire ale bolii se încadrează înre 70% și 20%, în funcție de gradul de răspândire a bolii în corp.
La aflarea veștii, Luis Enrique a decis să își dea demisia din funcția de selecționer al ibericilor, pentru a fi alături de fiica sa. În următoarele luni, ”Lucho” a stat cu Xana în timpul tratamentelor pe care le-a urmat la spitalele Sant Joan de Déu și Sant Pau din Barcelona. În ciuda eforturilor medicilor, boala a fost necruțătoare cu fiica cea mică a lui Luis Enrique.
După decesul Xanei, antrenorul avea să facă o declarație răvășitoare în timpul documentarului legat despre viața și cariera sa, ”No tenenis ni idea”. Ibericul a rememorat ultimele momente din viața celui mai mic copil al său: ”În ultimele zile, plângeam, dar fetița mea nu știa că plângeam. Xana a murit acasă, fără medici. A murit înconjurată de familia ei. A fost foarte greu. Era o fetiță amuzantă, deschisă, spontană, foarte curajoasă, un vulcan ca tatăl ei, dar semăna mai mult cu mama ei”.
Finala Ligii Campionilor din 2025, prima jucată de Paris Saint-Germain, avea să aducă în prim-plan un tribut emoțional pentru antrenorul francezilor. Galeria lui PSG a afișat o pânză pe care era pictată o imagine cu Luis Enrique și cu fiica sa, Xana, din 2015. Cei doi se aflau la centrul unui teren de joc, în timp ce tehnicianul înfigea un steag în culorile lui PSG.
Antrenorul iberic le-a răsplătit gestul cu o seară greu de uitat. PSG s-a impus împotriva lui Inter, pe Allianz Arena din Munchen, 5-0, și a câștigat pentru prima dată în istorie trofeul continental. De atunci, Luis Enrique a mai cucerit un trofeu al Ligii Campionilor, în sezonul precedent. PSG a trecut de Arsenal, în finală (1-1, 4-3 la loviturile de departajare).