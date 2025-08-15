Povestea cotei nebune de 2.00 de la Superbet pentru calificarea Craiovei cu Trnava după 3-0 în tur. „Urmează și altele!”

. Returul din Slovacia a fost unul absolut nebun, atât pe teren cât și la casele de pariuri.

ADVERTISEMENT

Cota nebună de 2.00 pentru calificarea Universității Craiova după ce câștigase în tur cu Spartak Trnava cu 3-0

După 3-0 în turul cu Spartak Trnava, cota oferită pentru calificarea Universității Craiova în play-off-ul UEFA Conference League era de 1,04.

Super Gigi, colaboratorul FANATIK, a povestit la FANATIK SUPERLIGA ce s-a întâmplat cu pariorii în momentul în care oltenii erau conduși cu 4-1, iar scorul la general arăta 4-4, iar microbiștii suspectau că se petrece ceva în neregulă.

ADVERTISEMENT

„Cota aia de 2.00 a fost fabuloasă. Îmi place cum s-a desfășurat. Toată lumea a știut de ea, dar nu toți au crezut. Mulți au ‘scenarită’… Miercuri dimineață a fost lansat. A fost o luptă să îi convingem pe toți oamenii din comunitățile noastre că este pe bune.

Nimeni nu credea că e posibil așa ceva, că fusese 3-0 în tur și că e clar că se califică Craiova. Apoi au început să suspecteze… că știm noi ceva, că suntem sponsori și la Craiova, că am făcut-o cu Rotaru. La 4-1 rezultatul… Dacă era eliminată Craiova am zis că nici pe tata nu îl mai conving că nu a fost manevră.

ADVERTISEMENT

„Vor mai urma nebunii, pe termen lung, cu frecvență bună!”

Mulți, următoarea zi, că de ce i-am lăsat să parieze doar 100, 200, 300 de lei… La 4-1 le-am zis dacă mai regretă că nu pot paria casa, mașina și ce mai au. Am zis să menținem noi lucrurile, dacă ei nu sunt în stare. Au terminat apoi cu prostia asta… În fotbal se poate întâmpla orice.

ADVERTISEMENT

SUPERBET le-a și oferit cadou, dar i-a și protejat pe jucători. Vor mai urma nebunii, pe termen lung, cu frecvență bună. Eu când îți dau cotă, nu scriu pe ea că e sigură. A fost o nebunie totală și ne-a avantajat și pentru credibilitate și pentru modul în care s-a desfășurat și cum s-a terminat, cu calificare Craiova. Nu fără emoții, dar cum a zis Grigoraș: ‘Dacă vrei fără emoții, du-te la șah!’”, a spus Super Gigi la FANATIK SUPERLIGA.