Povestea cutremurătoare a campioanei răpuse de cancer la 34 de ani după ce a spus: „Probabil nu voi prinde 40”. Abia se căsătorise

ADVERTISEMENT

, pe data de 1 noiembrie, după o luptă curajoasă dusă cu un cancer la colon în stadiu terminal. Ea primise acest diagnostic teribil în mai 2025. Decesul său s-a produs duminică dimineață, în jurul orei României 08:30, informează jurnaliștii britanici de la

Cine a fost Ciara Mageean, răpusă la 34 de ani de cancerul la colon

Ciara Mageean a fost o atletă irlandeză specializată în probe de alergare pe distanțe medii, mai ales în proba de 1.500 de metri. În această probă, ea a câștigat medalia de aur la Campionatele Europene de atletism din 2024 de la Roma. Astfel, a devenit prima campioană europeană irlandeză la atletism într-o probă individuală de la Sonia O’Sullivan încoace, adică de la jumătatea anilor ’90 până în prezent.

ADVERTISEMENT

De asemenea, Mageean a mai cucerit și o medalie de argint la Campionatele Europene, în 2022, precum și o medalie de bronz, în 2016. Mai mult, a câștigat și o medalie de argint în 2022 la Jocurile Commonwealth-ului. În plus, Ciara Mageean a deținut în diferite momente recordurile naționale ale Irlandei în probele de 800 de metri, 1.000 de metri, 1.500 de metri, precum și la alergarea pe distanță de o milă.

Nu în ultimul rând, și-a reprezentat țara la două ediții de , în 2016 la Rio de Janeiro și în 2021 la Tokyo, ediția reprogramată din cauza pandemiei de Covid-19. În 2024 la Paris, irlandeza nu a putut să participe din cauza unei accidentări. Astfel, Ciara Mageean și-a câștigat locul în istoria sportului din Irlanda, fiind considerată una dintre cele mai importante atlete date de această țară la nivel internațional.

ADVERTISEMENT

Ciara Mageean abia se căsătorise și era pe deplin conștientă că urmează să moară

Recent, Ciara Mageean și-a lansat cartea autobiografică „My Greatest Race” (Cea mai importantă cursă a mea), în care a prezentat pe larg aspecte atât despre cariera ei și despre viața personală, cât și despre lupta cu boala. În urmă cu doar câteva săptămâni, ea se căsătorise la Belfast cu Thomas Moran, partenerul ei din ultimii mai mulți ani, iar într-unul dintre ultimele interviuri acordate a spus că este pe deplin conștientă că nu mai are mult de trăit.

ADVERTISEMENT

De fapt, a transmis că, cel mai probabil, nu va mai prinde să împlinească vârsta de 40 de ani. Ceea ce, din nefericire, s-a confirmat la scurt timp: „Voi sta pe canapea și voi fi la modul ‘La naiba”. Probabil voi fi moartă în doi ani. Bineînțeles, nu vreau să spun că sigur, dar probabil că nu voi ajunge la aniversarea de 40 de ani. Și asta e al naibii de dur”.