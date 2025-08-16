Povestea cutremurătoare a „fetei care nu mâncat niciodată”. Complicația din copilărie care i-a adus sfârșitul

O tânără de 26 de ani a murit tragic din cauza unei complicații din copilărie. Cunoscută drept „fata care nu a mâncat niciodată”, povestea ei este una emoționantă și dureroasă.

ADVERTISEMENT

„Fata care nu a mâncat niciodată” a murit la 26 de ani

O tânără de 26 de ani a sfârșit tragic din cauza unei complicații apărute pe vremea când era doar o copilă. Cazul său a atras atenția multor persoane, ba chiar a făcut subiectul unui documentar TV. În 2006, Tia-Mae McCarthy a fost prezentată lumii întregi drept

Tia-Mae, originară din Hampshire, a murit la vârsta de 26 de ani. În primii 10 ani de viață, fata nu a putut mânca deloc alimente solide, iar finalul tragic i-a fost provocat de o complicație legată de o intervenție chirurgicală din copilărie.

ADVERTISEMENT

Tia-Mae McCarthy a fost găsită inconștientă în patul din propria casă. Potrivit anchetatorului care se ocupă de caz, Brendan Allen, complicațiile din copilărie i-au provocat moartea. Mai exact, tânăra a murit din cauza „aspirației cauzate de o procedură chirurgicală gastro-esofagiană”. Intervenția post-operatorie a fost efectuată pe vremea când era bebeluș.

Din cauza complicațiilor provocate de astrezia esofagiană, tânăra avea stomacul în cavitatea toracică

Anchetatorii susțin că o astfel de intervenție chirurgicală i-a lăsat tinerei stomacul în cavitatea toracică. Totuși, intervenția a fost necesară, deoarece aceasta s-a născut cu atrezie esofagiană, o afecțiune rară în care stomacul și esofagul nu se conectează între ele.

ADVERTISEMENT

Problemele de sănătate existente au reprezentat mereu un risc crescut pentru Tia-Mae. În cazul ei, alimentele și lichidele ajungeau din căile respiratorii direct în plămâni. Potrivit anchetatorilor, moartea sa putea surveni în orice moment. Examinarea post-mortem a arătat că în stomacul proximal principal al tinere se află vărsătură.

ADVERTISEMENT

Tia-Mae McCarthy s-a născut prematur, iar primul său an din viață l-a petrecut mai mult în spital. Din cauza astreziei esofagiene, micuța a fost supusă unei intervenții, care i-a permis să mănânce orice aliment. , astfel că medicii au decis să fie hrănită în timpul somnului prin intermediul unui tub.

ADVERTISEMENT

În tot acest timp, chinul era uriaș pentru mama sa. Femeia a mers peste tot în străinătate pentru a găsi tratamente și remedii pentru fiica ei. Apoi, la vârsta de 10 ani, Tia-Mae a început să consume alimente moi. Tânăra mânca iaurt, supă și înghețată, iar mai târziu, la vârsta de 15 ani, deja avea un apetit normal. În meniul ei deja fuseseră introduse alimente precum somon sau scoici.

Ce a făcut Tia-Mae McCarthy în ultimele sale clipe de viață

Mama tinerei, Susan McCarthy a povestit în instanță cum a decurs viața fiicei sale înainte de a muri. Potrivit femeii, Tia-Mae avea un stil de viață simplu, iar din cauza afecțiunii de care suferea, nu lucra și nici nu avea vreo relație. Înainte cu o săptămână de deces, Tia-Mae a început să tușească, însă mama ei nu s-a panicat, fiind un lucru normal pentru tânără.

Duminică, înainte de a muri, Susan a ieșit la cafea cu fiica ei și totul părea normal. Tânăra a mers apoi la clubul de călărie împreună cu tatăl ei vitreg și, deși a continuat să tușească, nu au fost probleme majore.

A doua zi, Susan a urcat în dormitorul fiicei sale, acolo unde a găsit-o inconștientă. Femeia și-a dat seama că Tia-Mae a murit. Ultima persoană care a văzut-o în viață a fost tatăl ei vitreg, Jason Allman.

Anchetatorii au concluzionat că tânăra a murit din cauza aspirației gastro-esofagiene

În instanță, bărbatul a povestit și el cum a decurs ziua petrecută cu fiica lui. Potrivit spuselor sale, tânăra părea că se simte bine, ba chiar broda în ultimele clipe de viață. La un moment dat, a început să tușească mai tare, moment în care tatăl ei a dus-o în pat și i-a dat apă.

În tot acest timp, Tia a continuat să tușească, așa că tatăl ei a decis să o sprijine pe mai multe perne. Apoi, a doua zi, bărbatul i-a dat un mesaj fiicei sale să vadă dacă este bine, însă nu a primit niciun răspuns.

Potrivit unei declarații din partea poliției, citită în fața instanței, nu au existat circumstanțe suspecte care să fi dus la moartea tinerei. Ba mai mult, ofițerii au lăudat grija părinților față de fiica lor. Anchetatorul Allen a ținut să prezinte și el concluzia sa, susținând că este convins că Tia-Mae McCarthy a murit din cauza aspirației gastro-esofagiene.